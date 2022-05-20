Шпионские страсти: как поиски мифической Шамбалы сделали из художника Николая Рериха тайного агента

Н. К. Рерих. Твердыня Тибета. | Фото: zolotayapalitra.ru.
Русский художник и философ Николай Рерих отправился на Тибет в поисках легендарного оккультного города Шамбалы. Экспедиция достигла больших успехов, которые омрачались шпионскими интригами. Остается загадкой, зачем экспедицию русских эмигрантов поддерживало правительство Советского Союза.
Тибетская дорога в Гималаи, сфотографированная в 1867 году Сэмюэлем Борном. | Фото: flickr.com.
Шамбала - это легендарный город-королевство в Гималаях. Как полагают буддисты, индуисты и местные шаманы, он существует одновременно на физическом и духовном уровнях. На протяжении тысячелетий легенда о подземном царстве играет занимает важное место в тибетской традиции. Слухи о его существовании Шамбалы достигли даже Запада.
Елена и Николай Рерих. | Фото: atlasobscura.com.
Философ и художник-эммигрант Николай Рерих и его жена Елена узнали о Шамбале из произведений русской оккультистки и спирита Елены Блаватской. Они настолько прониклись идеей поиска чудесного города Шамбалы, что решились на проведение экспедиции по Алтайским горам, Гималаям и Тибету. Она длилась пять лет, за которые были пройдены 25 000 километров.
Елена Блаватская - русский спирит, чьи произведения завели Рерихов в Шамбалу. | Фото: commons.wikimedia.org.
Территория Тибета, которую Рерихи стремились исследовать, в начале ХХ века была все еще недоступна для иностранцев. Кроме того, Советский Союз, французы, британцы, китайцы, японцы, монголы и немцы боролись за сферы влияния. Шпионы, повстанцы и разбойники делали экспедицию чрезвычайно опасной. Соперничество между СССР и Британской империей, в частности, было настолько сильным, что получило название «Большая игра».
Карта Тибета, 1904 год. | Фото: loc.gov.
Одной из причин интереса к Шамбале было древнее монгольско-тибетская пророчество, согласно которому приближался конец света. Кроме того, местное население верило в таинственную Шамбалу. Тот, кто сумел бы попасть туда, получал контроль над этой территорией.
Монастырь Чагри, Бутан. | Фото: commons.wikimedia.org.
Экспедиция Рерихов по поиску Шамбалы, кроме исследовательских задач, должна была шпионить за британской и французской деятельностью в этой области. Рерихам оказывал поддержку один из руководителей НКВД СССР Глеб Бокий.
Н.К. Рерих. Звезда утра. | Фото: roerih.ru.
Рерихи с опаской относились к «красным», т.к. покинули Россию незадолго до революции. Но им была нужна помощь. Елена Рерих, что во время спиритическиого сеанса ей сообщили, что с большевиками стоит сотрудничать. После этого в своих заметках она даже написала: «Ленин с нами». Тем не менее, экспедиция проходила под американским флагом.
Н.К. Рерих. Заморские гости. | Фото: commons.wikimedia.org.
Таким образом, свою экспедицию Николай Рерих начал под пристальным наблюдением сразу нескольких стран. В поисках Шамбалы были пройдены 35 горных перевалов, пересечена пустыня Гоби. Но, прежде всего, участники одолели экстремальные погодные условия, сопротивление местных повстанцев, вооруженных бандитов и ядовитую траву, от которой погибли все лошади.
Их дорога была уcеяна скелетами ослов, мулов и яков. Но Николай Рерих оставался оптимистом. Он мог найти красоту даже в ослепительной метели, едва не погубившей их.
Вид на Алтайские горы, 1885. | Фото: loc.gov.
Настолько же близко Рерихам удалось приблизиться к желанной цели? Чем ближе приближались они к скрытому городу, тем запутаннее становятся путевые записки. В своем дневнике Николай Рерих начинает строить графики путешествия в другой, параллельный, мир. Экспедиция все чаще регистрирует странные явления, пожары и огни над лагерем.
Н.К. Рерих. Твердыня стен. | Фото: roerih.ru.
Картины Рериха также стали более эзотерическими, все чаще появляются изображения Царя Шамбалы. Весьма вероятно, что связь с СССР прервалась в этот момент, после того как Страна Советов отказалась предоставлять дальнейшую помощь. Сразу после этого, летом 1927 года, Рерихам удалось скрыться от глаз мира на целый год.
Н.К. Рерих. Сокровенное. | Фото: flickr.com.
Связь с ними была потеряна, и экспедицию считали погибшей. Единственным источником этого скрытного года является путевой дневник Николая Рериха. В нем нет секретов о Шамбале, но он повествует о конфликте с тибетскими вооруженными силами. Экспедиция была остановлена, и Рерихам пришлось вернуться в Индию.
Н.К. Рерих. Кришна. | Фото: roerih.ru.
В конце концов, их деятельностью заинтересовались власти США. Несмотря на научный успех экспедиции, подозрение в сотрудничестве с СССР могло оказаться фатальным, так что Николай Рерих покинул США и поселились в Индии. На многочисленные просьбы советского правительства о предоставлении гражданства ему было отказано на самом высшем уровне, в том числе лично Сталиным.
Н.К. Рерих. Гора Канченджанга. | Фото: roerih.ru.
Согласно дневников Николая Рериха, в горах Алтая, в долине Уймон, один «старовер» с гордостью показал им вход в подземное царство, засыпанный камнями. Он заверял, что истинные обитатели Шамбалы вернутся в славное время человеческого очищения. До тех пор остальное человечество будет слышать только отголоски их песнопений.
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