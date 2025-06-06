Интерьер этой полуразваленной лачуги станет настоящим сюрпризом для любого гостя

Как правило, облик дома позволяет предугадать, какой интерьер прячется за его стенами, но случаются и исключения. Взять, к примеру, горную лачугу, расположенную в Швейцарских Альпах, на окраине горной деревушке Линечо, которой по меньшей мере 200 лет. Каменный перекошенный фасад и приземистая крыша явно говорят о том, что дом давно заброшен и кроме обветшалых стен, хлама или обваленного потолка в нем и быть ничего не может.
Интерьер этой полуразваленной лачуги является настоящей неожиданностью (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: yellowtrace.com.au.
Не всегда внешний облик здания позволяет определить, чего же ожидать за его стенами. Ярким примером удивительного обустройства интерьера стала небольшая покосившаяся хижина, расположенная в скромной горной деревушке Швейцарских Альп. Неприметное с виду строение может вызывать лишь тоску по давно ушедшим дням, когда она была чьим-то отчим домом и настоящей крепостью для семьи горцев, спасающей от непогоды и непрошенных гостей в виде диких животных, а то и недоброжелателей.
Традиционные горные жилища Швейцарских Альп. | Фото: pinterest.com.
Таких объектов предостаточно разбросано по всему миру, но мало найдется примеров, чтобы развалюха получила вторую жизнь. Эта же лачуга и ее живописное окружение вдохновили специалистов швейцарского архитектурного бюро Buchner & Bündler Architekten на создание потрясающего объекта, который удивит любого, кто решится переступить его порог.
Эта горная хижина была построена более 200 лет назад (Casa d'Estate, Швейцария).
Горное жилище, которому по меньшей мере 200 лет и его не пощадило время, оказалось очень сильно поврежденным, ведь его стены были сложены по древней технологии сухой кладки (без связующего раствора). Но этот факт не остановил креативную команду, решившую подчеркнуть естественную красоту старинного объекта, восстановив первоначальный облик. Отсюда и неприкрытые каменные стены, и старые, почерневшие бревна, из которых сложена пристройка к дому, и приземистая крыша, покрытая натуральными материалами.
Вот в таком состоянии была лачуга до преобразования (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: yellowtrace.com.au.
Многих местных жителей и тех, кто добрался до крошечной горной деревушки Линечо, даже сейчас внешний вид сооружения приводит в недоумение, ведь все знают, что в хижине проводились сложные реставрационные работы. При этом снаружи дом совсем не изменился, более того, с какой стороны не посмотри, он выглядит как старые заброшенные руины, и уж совсем не похож на полноценное жилище, которое можно арендовать на выходные или отпуск, чтобы насладиться живописным окружением и «перезагрузиться».
Старая горная лачуга сохранила первоначальный облик (Casa d'Estate, Швейцария).
Камень-сланец остался основным материалом, из которого сложены стены (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: us.gestalten.com.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что экстерьер — это просто «упаковка» для потрясающего во всех отношениях интерьера. При этом весь наружный антураж держится не как раньше, за счет четко выверенной технологии, которой многие столетия пользовались жители горных регионов, где камней и древесины было с избытком. Современные дизайнеры закрепили все старые материалы на бетонной оболочке, поддерживающей структуру дома, сохранив при этом первоначальное очарование традиционного жилища горцев.
Вход в зону гостиной-столовой (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: piximus.net.
Внутренний дворик горной лачуги Casa d'Estate (Швейцария). | Фото: yellowtrace.com.au.
Внутри же бетон так и остался неприкрытым, а местами и вовсе можно увидеть полуразрушенные перекрытия и перегородки, отдающие дань первоначальной структуре. При этом дизайн бетонных стен был разработан таким образом, чтобы зрительно напоминать фактуру деревянных досок, которыми ранее обшивали внутренние стены жилого пространства, создавая более теплую и гармоничную атмосферу.
Чтобы увеличить объем жилого пространства, углубились на полтора метра (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: milkdecoration.com.
Особенности реставрационных работ: Чтобы увеличить высоту потолков и объем жилой зоны, крышу поднимать не стали, команда архитекторов, инженеров и строителей под руководством основателя архитектурного бюро Бюхнера Брюндлера решили углубиться на полтора метра. Также не стали устанавливать потолок, бетонной оболочкой повторили лишь контуры крыши, что помогло и увеличить объем, и удерживать старинный кровельный материал. Благодаря такой хитрости получилось разделить дом на два уровня, организовав более привычное для современников пространство.
По возможности сохранили каменную кладку и массивные балки (Casa d'Estate, Швейцария).
Бетонная конструкция осталась неприкрытой (Casa d'Estate, Швейцария).
Там, где было возможно, сохранили каменные стены и внутри помещений, чтобы подчеркнуть атмосферу горной хижины тех лет, когда она была построена. Особенно много аутентичных элементов, таких как камень-сланец и почерневшие от времени балки можно увидеть в ванной комнате, кухне и переходах, в остальном же пространстве преобладает бетонное покрытие без каких-либо отделочных материалов или украшательств.
Единственным ощутимым изменением стали вертикальные окна, при образовании которых была сохранена ширина основных оконных проемов, а вот в высоту они увеличились в 4 раза. Также были добавлены узкие щели больше похожие на бойницы, которые используются в качестве отверстий для организации естественной вентиляции.
Высота помещения и вертикальные окна сделали пространство в гостиной более светлым и объемным (Casa d'Estate, Швейцария).
Если говорить о планировке необычного для современного человека жилища, получившего название Casa d'Estate («Летний домик»), то и в этом случае постарались не отходить от традиций, отдав предпочтение открытой планировке. За счет углубления в землю удалось обустроить основательную конструкцию камина, возвышающуюся над очагом, которая в былые времена служила и столовой, и кухней, и местом общения домочадцев.
Лаконичный интерьер и аутентичная атмосфера затронули и кухонную зону (Casa d'Estate, Швейцария).
В обновленном варианте имеется отдельная кухня, зона столовой, залитая солнцем, ну а спальня находится на своеобразном втором уровне, как раз над камином. При этом никаких ограждений или уединенных уголков для этой зоны не создавалось, чтобы современники смогли на себе ощутить быт предков.
Атмосферная ванная комната способна удивить постояльцев (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: milkdecoration.com.
В обновленной хижине имеется благоустроенный туалет (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: art-defi.livejournal.com.
Также стоит упомянуть, что в горной хижине имеется вполне благоустроенный туалет, горячая и холодная проточная вода, отопление, если гости хотят провести ночь другую в зимнюю пору. Но в основном необычный домик востребован в летнюю пору, когда поток отдыхающих в этом регионе значительно возрастает.
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