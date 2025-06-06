Интерьер этой полуразваленной лачуги станет настоящим сюрпризом для любого гостя

Интерьер этой полуразваленной лачуги является настоящей неожиданностью (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: yellowtrace.com.au.

Традиционные горные жилища Швейцарских Альп. | Фото: pinterest.com.

Эта горная хижина была построена более 200 лет назад (Casa d'Estate, Швейцария).| Фото: us.gestalten.com.

Вот в таком состоянии была лачуга до преобразования (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: yellowtrace.com.au.

Старая горная лачуга сохранила первоначальный облик (Casa d'Estate, Швейцария).

Камень-сланец остался основным материалом, из которого сложены стены (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: us.gestalten.com.

Вход в зону гостиной-столовой (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: piximus.net.

Внутренний дворик горной лачуги Casa d'Estate (Швейцария). | Фото: yellowtrace.com.au.

Чтобы увеличить объем жилого пространства, углубились на полтора метра (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: milkdecoration.com.

По возможности сохранили каменную кладку и массивные балки (Casa d'Estate, Швейцария).

Бетонная конструкция осталась неприкрытой (Casa d'Estate, Швейцария).

Высота помещения и вертикальные окна сделали пространство в гостиной более светлым и объемным (Casa d'Estate, Швейцария).

Лаконичный интерьер и аутентичная атмосфера затронули и кухонную зону (Casa d'Estate, Швейцария).

Атмосферная ванная комната способна удивить постояльцев (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: milkdecoration.com.

В обновленной хижине имеется благоустроенный туалет (Casa d'Estate, Швейцария). | Фото: art-defi.livejournal.com.