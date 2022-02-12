"Роман о еде": кулинарная книга от британской королевы китча

Английская беллетрист Барбара Картленд и ее кулинарная книга *Роман о еде*
Барбара Картленд – одна из наиболее плодовитых британских авторов-беллетристов ХХ века. Она написала 657 любовных романов, и среди них есть один особенный – «Роман о еде». Эта поваренная книга – собрание экстравагантных рецептов из разных стран мира, в том числе, здесь есть несколько заметок о русской кухне.
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Свою поваренную книгу Барбара Картленд выпустила в свет в 1984 году. Издание насчитывает 170 страниц, каждый рецепт сопровождается китчевой иллюстрацией и особой романтической подписью. Фотографии сделаны в имении Картленд, для композиций использованы личные вещи Барбары – фарфоровые статуэтки, безделушки, сувениры.
Пока окрыленные романтикой цыгане готовят суп с зеленью, русские с огнем и страстью предпочитают есть борщ
Рецептами с Барбарой поделился ее личный шеф-повар – Найджел Гордон, а вот оформлением книги она занималась самостоятельно. Читать эти подписи – особое удовольствие, в них писательница сохранила присущий ей слащаво-романтический стиль. Так, лобстер в ее описании – «экзотическое создание из морских глубин цвета алых губ, которые манят, провоцируют и сдаются».
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О русской кулебяке с лососем Барбара и вовсе отзывается как о предмете мечтаний: «Ни одно русское блюдо для меня так не заманчиво, как кулебяка. Она заставляет думать об экстравагантных князьях, роскошных дворцах, пульсирующем очаровании цыганских скрипок!». Не менее интересен отзыв и о первых блюдах: «Пока окрыленные романтикой цыгане готовят суп с зеленью, русские с огнем и страстью предпочитают есть борщ».
Нормандский фазан
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«Роман о еде» Барбара Картленд опубликовала в возрасте 83 лет. В Лондоне она всегда была заметной фигурой. На публике Барбара обычно появлялась в розовом платье и в шляпе с плюмажем, блистала в высшем свете. Ее книги – многочисленны, но не оригинальны, практически все они построены на одной сюжетной линии о прекрасных чувствах невинной девушки и обаятельного аристократа, влюбленные проходят испытания и их союз всегда увенчивается свадьбой в финале.
Воздушные торты
Курица в розовом соусе
Интересно, что романами Барбары англичане зачитываются до сих пор, неизданные архивные произведения время от времени выходят в свет. В числе поклонниц Барбары Картленд была даже принцесса Диана. Отметим, что Диану и Барбару связывали непростые отношения: дочь Барбары от первого брака была мачехой принцессы. Несмотря на любовь к творчеству дальней родственницы, Диана не пригласила Барбару на свою свадьбу с принцем Чарльзом, Барбара, в свою очередь, открыто осудила развод венценосной пары в 1996 году.
Блюдо из рыбы
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