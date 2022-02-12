"Роман о еде": кулинарная книга от британской королевы китча

Английская беллетрист Барбара Картленд и ее кулинарная книга *Роман о еде*

Флер де Лис. Этот десерт нужно есть с мужчиной, который, подобно французу, способен очаровать птицу на дереве словами любви

Пока окрыленные романтикой цыгане готовят суп с зеленью, русские с огнем и страстью предпочитают есть борщ

Лимонный и фруктовый десерт

Испанская рапсодия: в этом экзотическом блюде чувственность тел танцоров, стук каблуков, звук кастаньет

Нормандский фазан

Виноградный десерт с белым вином

Воздушные торты

Курица в розовом соусе

Блюдо из рыбы