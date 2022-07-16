Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

21 необычный способ применения березового дегтя в саду и огороде

Березовый деготь в садоводстве и огородничестве – поистине незаменимое средство!

Он эффективно поможет вам справиться со множеством вредителей и болезней сада и огорода, при этом почти не накапливаясь в тканях растений и не нанося вреда человеку.



Польза дегтя и преимущества его использования в саду и огороде

Как приготовить деготь самостоятельно и где его купить

Предлагаем вам рецепт получения березового дегтя:

Как и против каких вредителей сада и огорода используют деготь

1. Березовый деготь от колорадского жука

2. Березовый деготь от медведки

3. Березовый деготь от кротов (хомяков, сурков)

4. Березовый деготь от зайцев (мышей, полевок)

5. Березовый деготь от луковой мухи

6. Березовый деготь от капустной мухи

7. Березовый деготь от облепиховой мухи

8. Березовый деготь от морковной мухи и листоблошки

9. Березовый деготь от ростковой мухи

10. Березовый деготь от пилильщика

11. Березовый деготь от проволочника

12. Березовый деготь от тли

13. Березовый деготь от муравьев

14. Березовый деготь от паутинного клеща

15. Березовый деготь от капустной белянки

16. Березовый деготь от крыжовниковой огневки

17. Березовый деготь от плодожорки

18. Березовый деготь от боярышницы

19. Березовый деготь от малинно-земляничного долгоносика

20. Березовый деготь от вишневого долгоносика

21. Березовый деготь против парши и других бактериальных и вирусных заболеваний

Недостатки использования дегтя в саду и огороде

Березовый деготь – натуральное и безопасное средство, которое с давних пор успешно применяют в домашнем хозяйстве, народной медицине, косметологии, огородничестве и садоводстве благодаря его многочисленным полезным свойствам (антисептическим, противопаразитарным, противомикробным). В его состав входят смолы, парафин, органические кислоты, фитонциды, природные антисептики (фенол), гваякол…Конечно, мы не призываем вас по примеру предков смазывать дегтем тележные колеса или выделывать с его помощью кожу, но, поверьте, и в саду с огородом его весьма целесообразно использовать. Из-за резкого специфического запаха он работает прекрасным отпугивателем-репеллентом для вредных насекомых и мелких млекопитающих, а лечебные свойства дегтя помогают растениям бороться с различными заболеваниями.препарат безопасен в использовании для человека;работает против обширной группы вредителей сада и огорода – от млекопитающих до насекомых;не вызывает привыкания у насекомых;не уничтожает вредителей, а лишь распугивает их, что особенно важно в случае лесных млекопитающих, «неугодных» лишь на приусадебном участке;не требует сложного оборудования для применения и даже самостоятельного изготовления (см.ниже);может использоваться сразу несколькими способами (в том числе без контакта с самим растением, чтобы не оказывать на него негативное влияние);обладает длительным защитным действием – от трех-четырех недель до полного сезона вегетации.Поскольку березовый деготь набирает все большую популярность в различных сферах, от садоводства и огородничества до медицины и косметологии, купить его можно сразу в нескольких точках – в обычной аптеке, в специализированных садовых магазинах, в интернет-магазинах.Если же вам нужны большие объемы этого средства, и вы не боитесь работать руками, можно приготовить березовый деготь самостоятельно.Существуют два вида дегтя – березовый и берестовый. Первый получают путем сухой перегонки (пиролиза) березовых щепок, сучьев и коры, второй – только бересты молодой березовой коры. Основная разница заключается в концентрации ароматических веществ в получившейся субстанции. Если берестовый деготь отличается достаточно легким запахом и идет в основном на производство медицинских и косметических препаратов, то березовый, с резким духом, представляет собой темную маслянистую жидкость и прекрасно подходит для садоводов и огородников. Это одновременно и превосходная защита от различных грибковых заболеваний, и замечательное противомикробное средство, и отличный антисептик. Это абсолютно натуральное средство прекрасно защищает от многих вредителей культурных растений.В дне большой железной емкости сделайте отверстие, плотно набейте емкость молодой сухой берестой и мелкими щепками, по возможности герметично закройте крышкой.В выкопанную в земле ямку поставьте емкость поменьше – именно в ней будет собираться получившийся деготь.Прямо над мелкой емкостью поместите крупную – отверстием вниз (оттуда будет стекать деготь).Обложите верхнюю емкость дровами и подожгите их.Через 4-5 часов можете оценить первые результаты – в нижней емкости уже должен собраться деготь.Из 10 кг березовой коры можно перегнать примерно 3 кг дегтя.Аптечный и магазинный деготь будет уже очищенным и, следовательно, более действенным, чем самодельный. Это не касается косметических препаратов на основе дегтя – например, дегтярного мыла – там собственно дегтя настолько мало, что в качестве реппелента-отпугивателя в саду и огороде они будут почти бесполезны.Как вещество, действующее в первую очередь за счет своего резкого запаха, деготь в саду и огороде более действенен против тех вредителей, которые обладают острым обонянием, а также подземных жителей (там запах дольше не выветривается и не исчезает) – медведки, мелких мышей, кротов. Обработку против них, в связи с вышеописанной ситуацией, обычно достаточно проводить раз в сезон, отпугивающее действие дегтя в почве продолжается более месяца.В качестве репеллента деготь в огороде и саду также успешно может применяться против летающих насекомых (колорадский жук, бабочки, плодожорки, мухи, пилильщики и т.п.) и наземных грызунов – правда, на них он действует слабее и меньше по времени, около 20-30 дней, так что обработки придется повторять.Слабее всего (несколько дней) деготь действует на муравьев и большинство взрослых жуков (бронзовок, щелкунов, долгоносиков). Борьба с этими вредителями только с помощью дегтя будет не совсем успешной, придется комбинировать его с другими препаратами.Деготь в смесях несовместим практически со всеми синтетическими пестицидами и биопрепаратами – их даже хранить рекомендуется в разных помещениях. А вот с минеральными веществами и натуральными экстрактами продукт совмещается неплохо. Комплексное их применение даже усиливает взаимное действие.Итак, от каких вредителей и болезней помогает деготь в саду и огороде? Вашему вниманию – 21 способ применения этого популярного средства.Картофель, баклажаны, томаты и перец будут вам благодарны, если проведете для них опрыскивание дегтярным раствором против колорадского жука.Раствор готовится так: в 10 л теплой воды растворяют 10 мл (2 ч.л.) дегтя и 50 г хозяйственного мыла. Им можно опрыскать растения (до начала цветения, во время появления бутонов и в период интенсивного цветения) либо обильно смочить кусты, а также почву в междурядьях до образования на листьях влажной пленки.От медведки деготь поможет спасти ваши растения сразу несколькими способами.Первый – протравливание посевного и посадочного материалов – например, смазывание клубней неразведенным препаратом. Второй способ – опрыскивание уже поднявшихся растений вышеописанным дегтярно-мыльным раствором (мыло здесь выступает в качестве прилипателя).Изгнать с участка кротов, хомяков, сурков и прочих норных млекопитающих также можно по-разному. Например, заткнув все обнаруженные входы в их норы кусками ткани, обильно пропитанной неразведенным дегтем, и засыпав сверху землей. Для такой пропитки можно применять и дегтярно-масляную смесь (3 части дегтя на 1 часть растительного масла). Лучше начинать все эти мероприятия с ранней весны, летом может быть уже поздно.Еще один способ – вбить по всему участку на расстоянии 3-4 м друг от друга небольшие (около 20×4 см) деревянные колышки, обильно смазанные в нижней части дегтем. При необходимости их можно время от времени выкапывать и обновлять «ароматную» обработку.Для защиты деревьев и кустарников от грызунов вроде мышей и зайцев помогает осеннее мульчирование приствольных кругов растений опилками, пропитанными дегтярным раствором (1 ст.л. дегтя на 10 л воды), и осенняя же побелка низа стволов и нижних веток особым раствором (10 л свежего навоза, 1 кг готовой побелки и 3 ст.л. дегтя развести водой до консистенции густого кефира).Чтобы избавиться от внимания луковой мухи, посадочный материал лука и чеснока буквально за полчаса до посева рекомендуется замочить в дегтярном растворе (1 ч.л. дегтя на 1 л воды).После прорастания всходов также стоит пролить междурядья этих растений раствором, приготовленным из 10 л воды, 30 г мыла и 1 ст.л. дегтя, повторив процедуру еще раз через 10-15 дней.Также помогает мульчирование грядок опилками, пропитанными в дегтярном растворе (см. схему приготовления выше).Для борьбы с капустной мухой на крестоцветных (редис, капуста, репа, хрен и т.д.) используется дегтярный раствор (1 ст.л. дегтя на 10 л воды), которым проливают замульчированные опилками грядки. Процедуру проводят ранней весной и обновляют слой мульчи в начале августа.Повреждающую посадки облепихи муху также можно отпугнуть запахом березового дегтя. Для этого внутри куста подвешивают небольшие емкости с ним либо рядом вбивают колышки, обмотанные тряпками, вымоченными в дегте.Помогает деготь также моркови – спастись от морковной мухи и листоблошки, которым также не нравится его запах.Рецепт вам уже знаком – 10 л теплой воды + 1 ст.л. березового дегтя. Этим раствором поливают по предварительно увлажненной почве морковные грядки дважды за сезон (в июле и августе). Если нашествие насекомых велико, можно пролить грядки еще пару раз, а также провести опрыскивание – к вышеупомянутому раствору тогда следует добавить 20-30 г мыльной стружки в качестве прилипателя.Помогает обработка описанным выше раствором и от ростковой мухи на всех тыквенных культурах (огурцы, кабачки, тыква, патиссоны). Против этого вредителя раствором проливают овощные всходы.Существует сразу несколько видов пилильщика (крыжовниковый, вишневый и т.д.), повреждающих самые разнообразные растения: белую и красную смородину, крыжовник, вишню, грушу, сливу, яблоню. Однако все эти вредители не переносят запаха дегтя, поэтому с ними можно успешно бороться при помощи этого средства.Кусты 3-4 раза за сезон опрыскивают следующей смесью: в 1 л кипятка растворить 100 г тертого хозяйственного мыла, полстакана золы и 2 ст.л. дегтя, развести смесь 5 л теплой воды.Деревья также придется опрыскивать несколько раз за сезон (в начале распускания листьев, а далее по необходимости с интервалом в неделю) уже знакомым вам раствором: 10 л воды, 1 ст.л. березового дегтя, 30 г мыла.Картофель, морковь, свеклу, редьку и остальные корнеплоды нужно защищать от проволочника, в том числе сделать это можно и с помощью дегтя.Заранее вы можете 40-50 минут протравить посевной материал в дегтярном растворе (1 ст.л. дегтя на 10 л воды) и этим же раствором смочить лунки перед посадкой. Растения же, выращиваемые из семян, просто поливают этим раствором несколько раз за сезон с интервалом 2-3 недели.От тли помогает обильное опрыскивание растений дегтярным раствором пару-тройку раз за сезон с интервалом около месяца.Раствор готовится так: 50 г дегтярного мыла измельчают, растворяют в 1 л кипятка и размешивают. После полного растворения добавляют 1 ч.л. дегтя и еще 20 л воды.Если уж упомянули тлю, сразу вспомним и ее практически постоянных спутников – муравьев, против которых деготь тоже помогает бороться.Деревья, на которых муравьи «пасут» тлю, обильно смазывают неразведенным дегтем по стволу или обматывают ветошью, пропитанною им же – сооружая такой своеобразный ловчий пояс. Если же муравьи обосновались прямо у вас в огороде, вы можете несколько миллилитров аптечного дегтя налить на верхушку муравейника – насекомым это точно не понравится, и они с большой долей вероятности покинут негостеприимный участок.Если вы заметили на своих растениях признаки деятельности паутинного клеща, обработайте эти места уже знакомым вам мыльно-дегтярным раствором (10 л теплой воды + 10 мл (2 ч.л.) дегтя + 50 г хозяйственного мыла), особое внимание уделяя нижней стороне листьев.Знакомую всем огородникам бабочку-капустницу (капустную белянку) легко отпугнуть от посадок дегтярным запахом. Для этого расставьте на огороде колышки, обмотанные на концах ветошью, пропитанной неразбавленным березовым дегтем. Дополнительно на грядках можно разложить пропитанные водно-дегтярным раствором опилки – это поможет и от других насекомых-вредителей.Крыжовниковая огневка, вредящая зарослям крыжовника и смородины, активно повреждает завязи этих растений. Для борьбы с ней до начала цветения ягодные кусты следует опрыскать дегтярным раствором (1 ст.л. дегтя и 20 г мыльной стружки на 10 л воды), а позже просто развесить на ветках внутри куста емкости с дегтем.Садовые насаждения очень часто страдают от «работы» плодожорки. Яблонная, вишневая, сливовая – все ее виды одинаково опасны и могут уничтожить до половины урожая. Зимний период гусеницы этого насекомого проводят под корой дерева, а в период цветения, уже превратившись в бабочек, начинают кладку яиц в нижней части листьев. Вылупившиеся из них плодожорки и питаются плодами.Поэтому, пока бабочки еще не вылетели (в начале цветения) и сразу после цветения деревья и почву под ними можно опрыскать уже знакомым вам пахучим дегтярным раствором с водой и мылом. Нелишними окажутся и небольшие емкости с дегтярным раствором (1 ч.л. дегтя на 5 л воды), подвешенные в кроне деревьев незадолго до начала их цветения.Личинки боярышницы орудуют на культурах семейства Розоцветные (яблоня, вишня, груша, слива, абрикос и т.д.) схоже с плодожоркой, активно поедая почки, молодые листья и бутоны, только зимует насекомое в гнездах, расположенных на листьях, которые предварительно обматывает паутиной. Эти гнезда нужно удалить в первую очередь. Затем грунт под деревом и само растение обрабатывают дегтярным раствором (традиционно на 10 л воды берется 1 ст.л. дегтя и 30 г наструганного мыла). Первую обработку проводят в фазе «зеленого конуса», вторую – незадолго до цветения (апрель), а последующие сразу после цветения с интервалом две недели (в зависимости от наличия гусениц).Кусты малины, ежевики и шиповника часто повреждаются малинно-земляничным долгоносиком: засохшие завязи – яркое тому доказательство. Поэтому до появления бутонов ягодные кусты следует обильно опрыскать водно-дегтярным раствором с добавлением мыла (рецепт см. выше). Через неделю процедуру можно повторить.Вишневый долгоносик питается не только листьями, но также повреждает молодые побеги косточковых деревьев, бутоны, завязи и соцветия, а после созревания плодов добирается и до них. Для борьбы с этим вредителем также растворите в ведре воды знакомую нам смесь дегтя с мылом и тщательно смочите деревья из опрыскивателя этим пахучим раствором. Процедуру проведите ранней весной до распускания почек, затем повторите при распускании почек и незадолго до цветения.Деготь способен избавить ваши растения также от многих бактериальных и вирусных инфекций, которые способны оставить вас совершенно без урожая. Чтобы предотвратить их развитие, плодовые деревья и кустарники обильно обрабатывают уже вышеописанным дегтярно-водным раствором с добавлением мыла (только дегтя следует взять побольше, 1,5-2 ст.л.) или смазывают смесью неразбавленного дегтя с золой (2:1) в период появления молоденьких листочков.Настоящего вреда от березового дегтя как такового на участке не будет – для людей он не ядовит (в медицине и косметологии существует множество препаратов на его основе), большинство вредителей отпугивает, а не убивает, в растениях в большом количестве не накапливается. Однако существуют и некоторые неудобства и недостатки при его применении в садоводстве и огородничестве. Перечислим некоторые:Сильный, многим неприятный запах, который способен отпугнуть от участка даже соседей и родственников.Действует равно как на вредных, так и на полезных насекомых – рискуете остаться без помощников на огороде и в саду.Деготь нельзя применять по плодам и съедобной зеленой массе, т.к. портится их вкус и запах.По этой же причине исключается его применение в квартире для комнатных растений.Концентрированный деготь токсичен, готовить рабочие растворы с ним нужно с предосторожностями для веществ 3-го класса опасности.Рабочие растворы (смеси) сложно смешиваются с другими веществами (из-за нерастворимости дегтя в воде) и быстро расслаиваются в покое – использовать их нужно в течение часа-двух.Испачканная дегтем одежда не отстирывается, а металлические части опрыскивателей практически не очищаются (только органическими растворителями).Вы видите сами, что такое незатейливое средство, как березовый деготь, способно избавить ваш огород и сад от множества летающих и ползающих вредителей – может, стоит попробовать?