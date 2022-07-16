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Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

21 необычный способ применения березового дегтя в саду и огороде
Березовый деготь в садоводстве и огородничестве – поистине незаменимое средство!
Он эффективно поможет вам справиться со множеством вредителей и болезней сада и огорода, при этом почти не накапливаясь в тканях растений и не нанося вреда человеку.

Польза дегтя и преимущества его использования в саду и огороде



Березовый деготь – натуральное и безопасное средство, которое с давних пор успешно применяют в домашнем хозяйстве, народной медицине, косметологии, огородничестве и садоводстве благодаря его многочисленным полезным свойствам (антисептическим, противопаразитарным, противомикробным). В его состав входят смолы, парафин, органические кислоты, фитонциды, природные антисептики (фенол), гваякол…

Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Конечно, мы не призываем вас по примеру предков смазывать дегтем тележные колеса или выделывать с его помощью кожу, но, поверьте, и в саду с огородом его весьма целесообразно использовать. Из-за резкого специфического запаха он работает прекрасным отпугивателем-репеллентом для вредных насекомых и мелких млекопитающих, а лечебные свойства дегтя помогают растениям бороться с различными заболеваниями.
Применение березового дегтя на участке, по сравнению с привычными ядохимикатами, имеет массу преимуществ:

препарат безопасен в использовании для человека;
работает против обширной группы вредителей сада и огорода – от млекопитающих до насекомых;
не вызывает привыкания у насекомых;
не уничтожает вредителей, а лишь распугивает их, что особенно важно в случае лесных млекопитающих, «неугодных» лишь на приусадебном участке;
не требует сложного оборудования для применения и даже самостоятельного изготовления (см.
ниже);
может использоваться сразу несколькими способами (в том числе без контакта с самим растением, чтобы не оказывать на него негативное влияние);
обладает длительным защитным действием – от трех-четырех недель до полного сезона вегетации.

Как приготовить деготь самостоятельно и где его купить



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Поскольку березовый деготь набирает все большую популярность в различных сферах, от садоводства и огородничества до медицины и косметологии, купить его можно сразу в нескольких точках – в обычной аптеке, в специализированных садовых магазинах, в интернет-магазинах.
Если же вам нужны большие объемы этого средства, и вы не боитесь работать руками, можно приготовить березовый деготь самостоятельно.
Существуют два вида дегтя – березовый и берестовый. Первый получают путем сухой перегонки (пиролиза) березовых щепок, сучьев и коры, второй – только бересты молодой березовой коры. Основная разница заключается в концентрации ароматических веществ в получившейся субстанции. Если берестовый деготь отличается достаточно легким запахом и идет в основном на производство медицинских и косметических препаратов, то березовый, с резким духом, представляет собой темную маслянистую жидкость и прекрасно подходит для садоводов и огородников. Это одновременно и превосходная защита от различных грибковых заболеваний, и замечательное противомикробное средство, и отличный антисептик. Это абсолютно натуральное средство прекрасно защищает от многих вредителей культурных растений.

Предлагаем вам рецепт получения березового дегтя:




В дне большой железной емкости сделайте отверстие, плотно набейте емкость молодой сухой берестой и мелкими щепками, по возможности герметично закройте крышкой.
В выкопанную в земле ямку поставьте емкость поменьше – именно в ней будет собираться получившийся деготь.
Прямо над мелкой емкостью поместите крупную – отверстием вниз (оттуда будет стекать деготь).
Обложите верхнюю емкость дровами и подожгите их.
Через 4-5 часов можете оценить первые результаты – в нижней емкости уже должен собраться деготь.
Из 10 кг березовой коры можно перегнать примерно 3 кг дегтя.

Аптечный и магазинный деготь будет уже очищенным и, следовательно, более действенным, чем самодельный. Это не касается косметических препаратов на основе дегтя – например, дегтярного мыла – там собственно дегтя настолько мало, что в качестве реппелента-отпугивателя в саду и огороде они будут почти бесполезны.

Как и против каких вредителей сада и огорода используют деготь



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Как вещество, действующее в первую очередь за счет своего резкого запаха, деготь в саду и огороде более действенен против тех вредителей, которые обладают острым обонянием, а также подземных жителей (там запах дольше не выветривается и не исчезает) – медведки, мелких мышей, кротов. Обработку против них, в связи с вышеописанной ситуацией, обычно достаточно проводить раз в сезон, отпугивающее действие дегтя в почве продолжается более месяца.
В качестве репеллента деготь в огороде и саду также успешно может применяться против летающих насекомых (колорадский жук, бабочки, плодожорки, мухи, пилильщики и т.п.) и наземных грызунов – правда, на них он действует слабее и меньше по времени, около 20-30 дней, так что обработки придется повторять.
Слабее всего (несколько дней) деготь действует на муравьев и большинство взрослых жуков (бронзовок, щелкунов, долгоносиков). Борьба с этими вредителями только с помощью дегтя будет не совсем успешной, придется комбинировать его с другими препаратами.
Деготь в смесях несовместим практически со всеми синтетическими пестицидами и биопрепаратами – их даже хранить рекомендуется в разных помещениях. А вот с минеральными веществами и натуральными экстрактами продукт совмещается неплохо. Комплексное их применение даже усиливает взаимное действие.
Итак, от каких вредителей и болезней помогает деготь в саду и огороде? Вашему вниманию – 21 способ применения этого популярного средства.

1. Березовый деготь от колорадского жука



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Картофель, баклажаны, томаты и перец будут вам благодарны, если проведете для них опрыскивание дегтярным раствором против колорадского жука.
Раствор готовится так: в 10 л теплой воды растворяют 10 мл (2 ч.л.) дегтя и 50 г хозяйственного мыла. Им можно опрыскать растения (до начала цветения, во время появления бутонов и в период интенсивного цветения) либо обильно смочить кусты, а также почву в междурядьях до образования на листьях влажной пленки.

2. Березовый деготь от медведки



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

От медведки деготь поможет спасти ваши растения сразу несколькими способами.
Первый – протравливание посевного и посадочного материалов – например, смазывание клубней неразведенным препаратом. Второй способ – опрыскивание уже поднявшихся растений вышеописанным дегтярно-мыльным раствором (мыло здесь выступает в качестве прилипателя).

3. Березовый деготь от кротов (хомяков, сурков)



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Изгнать с участка кротов, хомяков, сурков и прочих норных млекопитающих также можно по-разному. Например, заткнув все обнаруженные входы в их норы кусками ткани, обильно пропитанной неразведенным дегтем, и засыпав сверху землей. Для такой пропитки можно применять и дегтярно-масляную смесь (3 части дегтя на 1 часть растительного масла). Лучше начинать все эти мероприятия с ранней весны, летом может быть уже поздно.
Еще один способ – вбить по всему участку на расстоянии 3-4 м друг от друга небольшие (около 20×4 см) деревянные колышки, обильно смазанные в нижней части дегтем. При необходимости их можно время от времени выкапывать и обновлять «ароматную» обработку.

4. Березовый деготь от зайцев (мышей, полевок)



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Для защиты деревьев и кустарников от грызунов вроде мышей и зайцев помогает осеннее мульчирование приствольных кругов растений опилками, пропитанными дегтярным раствором (1 ст.л. дегтя на 10 л воды), и осенняя же побелка низа стволов и нижних веток особым раствором (10 л свежего навоза, 1 кг готовой побелки и 3 ст.л. дегтя развести водой до консистенции густого кефира).

5. Березовый деготь от луковой мухи



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Чтобы избавиться от внимания луковой мухи, посадочный материал лука и чеснока буквально за полчаса до посева рекомендуется замочить в дегтярном растворе (1 ч.л. дегтя на 1 л воды).
После прорастания всходов также стоит пролить междурядья этих растений раствором, приготовленным из 10 л воды, 30 г мыла и 1 ст.л. дегтя, повторив процедуру еще раз через 10-15 дней.
Также помогает мульчирование грядок опилками, пропитанными в дегтярном растворе (см. схему приготовления выше).

6. Березовый деготь от капустной мухи



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Для борьбы с капустной мухой на крестоцветных (редис, капуста, репа, хрен и т.д.) используется дегтярный раствор (1 ст.л. дегтя на 10 л воды), которым проливают замульчированные опилками грядки. Процедуру проводят ранней весной и обновляют слой мульчи в начале августа.

7. Березовый деготь от облепиховой мухи



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Повреждающую посадки облепихи муху также можно отпугнуть запахом березового дегтя. Для этого внутри куста подвешивают небольшие емкости с ним либо рядом вбивают колышки, обмотанные тряпками, вымоченными в дегте.

8. Березовый деготь от морковной мухи и листоблошки



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Помогает деготь также моркови – спастись от морковной мухи и листоблошки, которым также не нравится его запах.
Рецепт вам уже знаком – 10 л теплой воды + 1 ст.л. березового дегтя. Этим раствором поливают по предварительно увлажненной почве морковные грядки дважды за сезон (в июле и августе). Если нашествие насекомых велико, можно пролить грядки еще пару раз, а также провести опрыскивание – к вышеупомянутому раствору тогда следует добавить 20-30 г мыльной стружки в качестве прилипателя.

9. Березовый деготь от ростковой мухи



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Помогает обработка описанным выше раствором и от ростковой мухи на всех тыквенных культурах (огурцы, кабачки, тыква, патиссоны). Против этого вредителя раствором проливают овощные всходы.

10. Березовый деготь от пилильщика



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Существует сразу несколько видов пилильщика (крыжовниковый, вишневый и т.д.), повреждающих самые разнообразные растения: белую и красную смородину, крыжовник, вишню, грушу, сливу, яблоню. Однако все эти вредители не переносят запаха дегтя, поэтому с ними можно успешно бороться при помощи этого средства.
Кусты 3-4 раза за сезон опрыскивают следующей смесью: в 1 л кипятка растворить 100 г тертого хозяйственного мыла, полстакана золы и 2 ст.л. дегтя, развести смесь 5 л теплой воды.
Деревья также придется опрыскивать несколько раз за сезон (в начале распускания листьев, а далее по необходимости с интервалом в неделю) уже знакомым вам раствором: 10 л воды, 1 ст.л. березового дегтя, 30 г мыла.

11. Березовый деготь от проволочника



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Картофель, морковь, свеклу, редьку и остальные корнеплоды нужно защищать от проволочника, в том числе сделать это можно и с помощью дегтя.
Заранее вы можете 40-50 минут протравить посевной материал в дегтярном растворе (1 ст.л. дегтя на 10 л воды) и этим же раствором смочить лунки перед посадкой. Растения же, выращиваемые из семян, просто поливают этим раствором несколько раз за сезон с интервалом 2-3 недели.

12. Березовый деготь от тли



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

От тли помогает обильное опрыскивание растений дегтярным раствором пару-тройку раз за сезон с интервалом около месяца.
Раствор готовится так: 50 г дегтярного мыла измельчают, растворяют в 1 л кипятка и размешивают. После полного растворения добавляют 1 ч.л. дегтя и еще 20 л воды.

13. Березовый деготь от муравьев



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Если уж упомянули тлю, сразу вспомним и ее практически постоянных спутников – муравьев, против которых деготь тоже помогает бороться.
Деревья, на которых муравьи «пасут» тлю, обильно смазывают неразведенным дегтем по стволу или обматывают ветошью, пропитанною им же – сооружая такой своеобразный ловчий пояс. Если же муравьи обосновались прямо у вас в огороде, вы можете несколько миллилитров аптечного дегтя налить на верхушку муравейника – насекомым это точно не понравится, и они с большой долей вероятности покинут негостеприимный участок.

14. Березовый деготь от паутинного клеща



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Если вы заметили на своих растениях признаки деятельности паутинного клеща, обработайте эти места уже знакомым вам мыльно-дегтярным раствором (10 л теплой воды + 10 мл (2 ч.л.) дегтя + 50 г хозяйственного мыла), особое внимание уделяя нижней стороне листьев.

15. Березовый деготь от капустной белянки



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Знакомую всем огородникам бабочку-капустницу (капустную белянку) легко отпугнуть от посадок дегтярным запахом. Для этого расставьте на огороде колышки, обмотанные на концах ветошью, пропитанной неразбавленным березовым дегтем. Дополнительно на грядках можно разложить пропитанные водно-дегтярным раствором опилки – это поможет и от других насекомых-вредителей.

16. Березовый деготь от крыжовниковой огневки



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Крыжовниковая огневка, вредящая зарослям крыжовника и смородины, активно повреждает завязи этих растений. Для борьбы с ней до начала цветения ягодные кусты следует опрыскать дегтярным раствором (1 ст.л. дегтя и 20 г мыльной стружки на 10 л воды), а позже просто развесить на ветках внутри куста емкости с дегтем.

17. Березовый деготь от плодожорки



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Садовые насаждения очень часто страдают от «работы» плодожорки. Яблонная, вишневая, сливовая – все ее виды одинаково опасны и могут уничтожить до половины урожая. Зимний период гусеницы этого насекомого проводят под корой дерева, а в период цветения, уже превратившись в бабочек, начинают кладку яиц в нижней части листьев. Вылупившиеся из них плодожорки и питаются плодами.
Поэтому, пока бабочки еще не вылетели (в начале цветения) и сразу после цветения деревья и почву под ними можно опрыскать уже знакомым вам пахучим дегтярным раствором с водой и мылом. Нелишними окажутся и небольшие емкости с дегтярным раствором (1 ч.л. дегтя на 5 л воды), подвешенные в кроне деревьев незадолго до начала их цветения.

18. Березовый деготь от боярышницы



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Личинки боярышницы орудуют на культурах семейства Розоцветные (яблоня, вишня, груша, слива, абрикос и т.д.) схоже с плодожоркой, активно поедая почки, молодые листья и бутоны, только зимует насекомое в гнездах, расположенных на листьях, которые предварительно обматывает паутиной. Эти гнезда нужно удалить в первую очередь. Затем грунт под деревом и само растение обрабатывают дегтярным раствором (традиционно на 10 л воды берется 1 ст.л. дегтя и 30 г наструганного мыла). Первую обработку проводят в фазе «зеленого конуса», вторую – незадолго до цветения (апрель), а последующие сразу после цветения с интервалом две недели (в зависимости от наличия гусениц).

19. Березовый деготь от малинно-земляничного долгоносика



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Кусты малины, ежевики и шиповника часто повреждаются малинно-земляничным долгоносиком: засохшие завязи – яркое тому доказательство. Поэтому до появления бутонов ягодные кусты следует обильно опрыскать водно-дегтярным раствором с добавлением мыла (рецепт см. выше). Через неделю процедуру можно повторить.

20. Березовый деготь от вишневого долгоносика



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Вишневый долгоносик питается не только листьями, но также повреждает молодые побеги косточковых деревьев, бутоны, завязи и соцветия, а после созревания плодов добирается и до них. Для борьбы с этим вредителем также растворите в ведре воды знакомую нам смесь дегтя с мылом и тщательно смочите деревья из опрыскивателя этим пахучим раствором. Процедуру проведите ранней весной до распускания почек, затем повторите при распускании почек и незадолго до цветения.

21. Березовый деготь против парши и других бактериальных и вирусных заболеваний



Применение берёзового дёгтя в саду и огороде

Деготь способен избавить ваши растения также от многих бактериальных и вирусных инфекций, которые способны оставить вас совершенно без урожая. Чтобы предотвратить их развитие, плодовые деревья и кустарники обильно обрабатывают уже вышеописанным дегтярно-водным раствором с добавлением мыла (только дегтя следует взять побольше, 1,5-2 ст.л.) или смазывают смесью неразбавленного дегтя с золой (2:1) в период появления молоденьких листочков.

Недостатки использования дегтя в саду и огороде



Настоящего вреда от березового дегтя как такового на участке не будет – для людей он не ядовит (в медицине и косметологии существует множество препаратов на его основе), большинство вредителей отпугивает, а не убивает, в растениях в большом количестве не накапливается. Однако существуют и некоторые неудобства и недостатки при его применении в садоводстве и огородничестве. Перечислим некоторые:

Сильный, многим неприятный запах, который способен отпугнуть от участка даже соседей и родственников.
Действует равно как на вредных, так и на полезных насекомых – рискуете остаться без помощников на огороде и в саду.
Деготь нельзя применять по плодам и съедобной зеленой массе, т.к. портится их вкус и запах.
По этой же причине исключается его применение в квартире для комнатных растений.
Концентрированный деготь токсичен, готовить рабочие растворы с ним нужно с предосторожностями для веществ 3-го класса опасности.
Рабочие растворы (смеси) сложно смешиваются с другими веществами (из-за нерастворимости дегтя в воде) и быстро расслаиваются в покое – использовать их нужно в течение часа-двух.
Испачканная дегтем одежда не отстирывается, а металлические части опрыскивателей практически не очищаются (только органическими растворителями).
Вы видите сами, что такое незатейливое средство, как березовый деготь, способно избавить ваш огород и сад от множества летающих и ползающих вредителей – может, стоит попробовать?
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