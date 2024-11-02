Обладательница лучшей в мире работы

Большинство из нас работает, считая дни до бесценной парочки недель отдыха. Но есть на свете человек, который получает деньги за то, что находится в непрерывном отпуске. 29-летняя Рианнон Тейлор из Австралии зарабатывает на кусок хлеба с маслом тем, что ездит по роскошным отелям в разных странах мира, а затем пишет отзывы и выкладывает фото в Instagram и личный блог In Bed With Me.

Мы подробно изучили аккаунт счастливицы.Рианнон — фотограф и журналист, ее рецензии пользуются широкой популярностью. Гостиницы рады сотрудничеству с Рианнон, потому что она умеет находить необычные ракурсы и улавливать приятные мелочи, столь важные для потенциальных постояльцев.Мягкость постели, температура воды в бассейне, красота и вкус поданного в лобби капуччино — ничто не укроется от зоркого взгляда самой счастливой работницы на свете. И она умеет «вкусно» отразить эти детали на фото.Немаловажно, что у нее всегда наготове камера, и она действительно умеет с ней обращаться: прежде чем стать блогером, Рианнон семь лет проработала фотографом. Именно это позволило ей наладить прочные связи с представителями трэвел-индустрии и запустить свой успешный проект.У Рианнон 15,4 тысячи подписчиков в Instagram. И конечно, все началось именно с аккаунта в соцсети, а уж затем появился веб-сайт In Bed With Me — более обстоятельный и информативный ресурс для жаждущих информации по лучшим на свете отелям.Живущая в Мельбурне девушка объездила уже кучу гостиниц по приглашению отельеров . Она также сотрудничает с компаниями, производящими различные товары для путешествий (купальники, багаж) и продвигает их в своем Instagram (не бесплатно, конечно).В объектив Рианнон попадают красивые и важные мелочи: блеск водной глади бассейна, эффектные ночники у изголовья широкой кровати, поданный на завтрак бекон прожарки степени «в самый раз».Сегодня она в Майами, а завтра — уже на Бали.Хм, похоже, все эти фото не нуждаются в наших подписях. Дальше будем завидовать Рианнон молча.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)