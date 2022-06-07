Минидекорации, построенные для 13 знаменитых фильмов

Многие современные режиссеры предпочитают компьютерной графике натурные съемки, справедливо рассуждая, что нарисованные пейзажи будут выглядеть на экране не так живо, как настоящие. А у тех, кто снимал фильмы до распространения компьютеров, попросту не было другого выхода. Вот для чего на съемочных площадках строились настоящие города, сказочные горы или волшебные башни. У всех этих удивительных мест есть одна общая особенность — все они созданы в миниатюре и выглядят словно игрушечные.















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