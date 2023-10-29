Микеланджело и другие талантливые фальсификаторы, которые сумели обмануть мир искусства

Искусство уже давно превратилось в выгодный бизнес, который особо опытным людям приносит миллионы. Ведь настоящие шедевры стоят огромных сумм. Дилер получает свою долю, аукционный дом - комиссионные, а покупатель – желанную картину. И в этой цепочке никому не выгодно, чтобы кто-то узнал о том, что на самом деле картина является подделкой. Поэтому о подобных инцидентах, как правило, умалчивают.
Эксперты считают, что на международном рынке искусства может быть подделками около половины картин, а в крупных музейных коллекциях фальшивок около 20%. Так, в апреле 2018 года один музей во Франции обнаружил, что 82 из 140 картин Этьена Террюса, хранящиеся у него в коллекции, фальшивые. Подделки были обнаружены только тогда, когда зоркий посетитель заметил, что некоторые из зданий, изображенных на картинах, были построены после смерти художника.
1. Хан Ван Мегерен
В 1932 году голландский художник Хан ван Мегерен, уязвленный критикой того, что его работы были «неоригинальными», решил, что он создаст «новую и оригинальную работу», скопировав картину великого мастера Иоганна Вермеера. По его задумке, Хан хотел признаться в обмане, как только картину оценят ведущие ученые. В итоге художник создал свою картину под названием «Ужин в Эммаусе», использовав подлинный холст XVII века и пигменты, которые были доступны в то время. Он добавил бакелит к краскам, что сделало их сухими, создавая впечатление древности.
Хан Ван Мегерен за работой.
Картина была объявлена шедевром и приобретена голландской галереей, став центральным полотном ее выставки. Ван Меегерен вместо того, чтобы объявить о своей подделке, решил написать еще одну копию. А затем еще одну и т. д. В 1945 году Ван Меегерен совершил ошибку, продав одного из своих «Вермееров» нацистскому лидеру Герману Герингу. Когда война закончилась, его обвинили в государственной измене за продажу произведения национального значения члену нацистской партии. Художник был вынужден признать в свою защиту, что работа была подделкой. Он быстро прославился не только как лучший в мире искусствовед, но и как «человек, который обманул Геринга». Без этого признания Ван Меегерен, возможно, продолжал бы обманывать мир искусства до конца своих дней.
2. Микеланджело
Микеланджело начал свою карьеру с фальсификации предметов искусства. Он создал несколько статуй, в том числе одну под названием «Спящий Купидон» (или просто «Купидон»), когда работал на Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи. Ди Пьерфранческо попросил Микеланджело «чтобы скульптура выглядела так, будто она пролежала в земле долгое время», намереваясь продать ее как древнее произведение (естественно, он тогда даже не подозревал, что подлинные произведения Микеланджело однажды будут стоить гораздо дороже).
Микеланджело - один из главных фальсификаторов от искусства.
Эта статуя была продана кардиналу Раффаэлю Риарио, который, обнаружив, что его приобретение было искусственно состарено, потребовал вернуть деньги у ди Пьерфранческо. Однако, кардинал был настолько впечатлен мастерством Микеланджело, что не выдвинул обвинения в мошенничестве против него, позволил Микеланджело оставить свой гонорар и пригласил его приехать в Рим, чтобы устроиться на работу в Ватикане. «Спящий Купидон» Микеланджело был позже куплен английским королем Карлом I, и, как принято считать, был уничтожен во время пожара во дворце в 1698 году.
3. Рейнхольд Вастерс
Рейнхольд Вастерс был опытным немецким ювелиром, а также талантливым фальсификатором. Многие из его произведений оказались в частных коллекциях и музеях, а также Вастерс выиграл ряд призов за свою работы, в том числе на Большой выставке в Лондоне в 1851 году. Он специализировался на создании религиозных произведений из золота и серебра. Считается, что немец начал создавать подделки, чтобы содержать своих детей после смерти жены. Особо ему «удавались» ренессансные украшения, и несколько экземпляров появились даже в коллекции Ротшильдов.
Одна из подделок Рейнхольда Вастерса.
В 1984 году Музей Метрополитен обнаружил 45 подделок работы Вастерса в собственной коллекции, в том числе Кубок Роспилиоси, который ранее принадлежал Бенвенуто Челлини. И Музей Метрополитен был не одинок в своем разочаровании. Музей Уолтерса приобрел сосуд в форме морского монстра, который, как полагали эксперты, был вырезан Алессандро Мизерони и обрамлен золотом Гансом Вермейеном в начале XVII века. Но это оказалось еще одним произведением Вастерса. Подделки были обнаружены только через 60 лет после смерти ювелира, поэтому сегодня уже невозможно определить, сколько он их создал, что явно щекочет нервы коллекционерам.
4. Элмир де Хори
Элмир де Хори — художник венгерского происхождения, который прославился многочисленными фальсификациями. После Второй мировой войны он переехал в США, выдав себя за изгнанного венгерского аристократа, который выжил в концентрационном лагере и теперь вынужден продать семейные реликвии, чтобы выжить. Утверждается, что он продал более 1000 подделок за свою карьеру, многие из которых до сих пор хранятся где-то в коллекциях. После неудачной карьеры художника де Хори продал рисунок пером и тушью женщине, которая «ошибочно приняла его» за Пикассо, и так началась его новая карьера.
Элмир де Хори - продавец «рисунков Пикассо».
Он начал продавать «рисунки Пикассо», утверждая, что они были частью его семейной коллекции. Венгр также подделывал работы Матисса, Модильяни и Ренуара и т. д. Однако возникли подозрения, когда де Хори продал «Матисса» Художественному музею Фогга, а затем предложил им «Модильяни» и «Ренуара», которые выглядели подозрительно похожими по стилю. В 1955 году де Хори был обвинен в мошенничестве после продажи произведения искусства по почте. Однако он продолжил свою карьеру, переезжая из города в город и распродавая свои «семейные реликвии». Карьера де Хори бесславно закончилась, когда он начал сотрудничать с Фернаном Легро, который начал продавать его картины. Легро, в отличие от де Хори, не был осторожным и всучил 56 подделок одному техасскому нефтяному магнату, которому это явно не понравилось. Де Хори приказали экстрадировать, и он покончил жизнь самоубийством в 1976 году, чтобы не сесть в тюрьму. По иронии судьбы, работы самого Элмира де Хори сегодня востребованы на аукционах по всему миру и даже стали появляться «подделки подделок».
5. Роберт Дриссен
Роберт Дриссен начал свою художественную карьеру, продавая произведения искусства туристам в Голландии, а затем переключился на живопись «в стиле других художников». Вскоре Роберт начал рисовать и лепить откровенные подделки. Голландец стал особенно известен своими копиями работ Альберто Джакометти, чье искусство можно продать за миллионы долларов. Мошенник стал чрезвычайно богатым, заполучив миллионы долларов на своих работах. Роберт Дриссен переехал в Таиланд в 2005 году после того, как был выдан ордер на его арест в Германии. По оценкам, в обращении все еще находится более 1000 подделок Дриссена, большинство из которых еще не обнаружено.
6. Том Китинг
О Томе Китинге писали, что это самый «раскрутившийся» фальсификатор XX века. Он специализировался на производстве акварелей Сэмюэла Палмера и масляных картин старых мастеров. Не сумев добиться известности в качестве художника, Китинг отказался от художественных галерей, которую он считал «совершенно гнилой». Он считал, что галереи и дилеры используют в своих интересах художников и получают миллионы, платя художникам гроши. По его мнению, подделки были «средством восстановления баланса». Более того, Китинг на всех своих картинах писал грубые комментарии на холсте белым свинцом, прежде чем начать рисовать (их видно, если посмотреть на картины в рентгеновских лучах). Он также намеренно делал очевидные ошибки на полотнах и использовал материалы, не соответствующие периоду.
Том Китинг у мольберта.
Одну из картин англичанин даже нарисовал «задом наперед». Любой, кроме жадных до быстрых денег торговцев произведениями искусства, должен был обнаружить подделки. Но этого не случилось, и Китинг создал более 2000 произведений «в стиле» 100 разных художников. Его арестовали вместе с партнером Джейном Келли в 1977 году, когда 13 очень похожих акварелей Сэмюэла Палмера вызвали подозрения. Келли признал себя виновным, однако суд над Китингом был остановлен из-за плохого состояния здоровья фальсификатора. Он продолжал появляться на ТВ-передачах и написал книгу о своей карьере фальсификатора прежде, чем скончаться в 1984 году.
7. Ив Шодрон
Художник, который нарисовал шесть копий Моны Лизы.
Ив Шодрон был французским фальсификатором, который, как полагают, сделал шесть копий «Моны Лизы», чтобы украсть оригинал шедевра да Винчи со стены Лувра, а затем продать шесть копий потенциальным покупателям, каждый из которых будет считать, что он купил украденный оригинал. План был блестящим, потому что, даже если подделки были бы обнаружены, покупатели не смогли бы сообщить об этом в полицию. Оригинал был украден в 1911 году и отсутствовал в течение двух лет, прежде чем был обнаружен на дне сундука. В это время «Джоконда» стала вмемирно знаменитой. Ходят слухи, что картина, которая была возвращена в Лувр, была одной из шести подделок. Никто и никогда не признался в покупке поддельной «Моны Лизы», а история величайшего мошенничества в искусстве никогда не была доказана.
8. Эли Сахай
Эли Сахаи сам не был художником, но он нанял несколько художников, чтобы те создавали для него подделки. Он владел высококлассной художественной галереей в Нью-Йорке, и, как утверждается, создавал подделки более 20 лет, прежде чем его поймали. Сахай совершенно законно приобрел подлинные произведения искусства таких известных художников, как Ренуар и Гоген, в респектабельных аукционных домах. Затем он нанял художников, чтобы они сделали копии этих картин, после чего продал подделки с оригинальными сертификатами подлинности.
Эли Сахай с супругой.
Узнали об этом случайно, когда Christie's и Sotheby's выставили на аукцион одну и ту же картину Гогена в одно и то же время. Одна из картин, которые были проданы, принадлежала Сахаю, другая - частному продавцу, который десять лет назад купил картину у Эли Сахая. Дальнейшие расследования показали, что из галереи Сахая было продано гораздо больше подделок, и ему было предъявлено обвинение в мошенничестве по восьми пунктам. Считается, что он сумел положить в карман более 3,5 миллионов долларов на своих махинациях. В 2005 году Сахай признал себя виновным и был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, штрафу в размере 12,5 миллионов долларов и конфискации 11 подлинных произведений искусства, из которых делали копии.
9. Джон Майатт
Джон Майатт - создатели и продавец «подлинных подделок».
Джон Майатт начал свою карьеру с продажи «подлинных подделок» по 150 фунтов стерлингов. Однако, когда один из его клиентов вернулся к нему, рассказал, что продал картину за 25 000 фунтов стерлингов и предложил им вместе заняться бизнесом, у Джона началась новая жизнь. Говорят, что Майатт создал более 200 подделок картин знаменитых художников XIX и XX веков. Его вместе с партнером признали виновными в сговоре с целью мошенничества в 1999 году, и Майатта приговорили к одному году тюремного заключения, хотя он отбыл за решеткой всего четыре месяца.
Когда фальсификатор покинул тюрьму, к нему начали обращаться с запросами нарисовать «легальные копии» различных картин. Хотя «на руках» все еще находится около 120 неизвестных подделок Майатта и художник отказывается сообщить, где они находятся, Джон Майатт продолжает создавать картины «в стиле» Моне, Ван Гога и Вермеера. Его картины регулярно выставляются на продажу через галерею, хотя теперь они четко обозначены как собственные работы Майатта.
10. Вольфганг Бельтракки
Автор неизвестных картин известных художников.
Вольфганг Бельтракки является, наверное, одним из самых известных мастеров в мире фальшивого искусства (а также одним из самых богатых). Бельтракки подделал картины некоторых из самых известных художников мира, и его работы были, и, вероятно, до сих пор находятся в некоторых из самых известных галерей в мире. Одна из его картин даже украшала обложку каталога Christie's, хотя в то время специалисты аукционного дома не знали об этом. Талантливый художник, он провел годы, изучая работы и стили художников, которых он копировал. Он никогда не копировал существующие картины, а писал произведения, которые художник действительно мог нарисовать, после чего появлялась «ранее неизвестная» новая работа мастера.
Сбывала картины Бельтракки его жена, продавая с аукциона «семейные вещи» и подделывая происхождение. Пара жила в роскоши, владея несколькими домами, скоростными машинами и даже яхтой. Однако все закончилось, когда Бельтракки создал картину Генриха Кампендонка с использованием титановой белой краски. Когда картину подвергли анализу, выяснилось, что в то время, когда она якобы была сделана, такой пигмент не быть доступен. Его с женой арестовали и отправили в тюрьму. С момента своего освобождения Бельтракки возобновил рисование, на этот раз подписывая свои работы собственным именем. Когда его спросили, изменил бы ли он что-нибудь в своей жизни, Вольфганг ответил: «Я бы никогда не использовал титановый белый».
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