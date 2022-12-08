10 пар мировых знаменитостей, об отношениях которых почти никто не знал

К личной жизни знаменитостей первой величины почти всегда приковано самое пристальное внимание. Поклонники и журналисты очень следят за происходящим, стараясь не пропустить новость о том, что актёр или актриса начали встречаться, и сообщить миру об этом первыми. Всё происходящее иногда напоминает игру в прятки: известные люди пытаются не сказать лишнего и не дать повода для обсуждения, а журналисты находят инфоповоды даже там, где их нет. Впрочем, всё тайное рано или поздно становится явным, и о романах звёзд узнаёт весь мир.
Леонардо Ди Каприо и Блейк Лайвли
Леонардо Ди Каприо и Блейк Лайвли.
Если бы Леонардо Ди Каприо смог в 2011 году оценить своеобразное чувство юмора Блейк Лайвли, они вполне могли бы стать мужем и женой. Но, кажется, закоренелый холостяк испугался чрезмерной жизнерадостности девушки и её стремления внести нотки разнообразия в размеренную жизнь Лео. Ему вовсе не понравились ежедневные отчёты Блейк о жизни её… куклы. Ему не казалось это занимательными и весёлым. В результате неоценённая Блейк ушла от серьёзного Лео, заявив, будто причиной стало его нежелание узаконить их отношения. Леонардо Ди Каприо вздохнул с облегчением и тут же пустился в очередное романтическое приключение, в этот раз – с моделью Эрин Хизертон, с которой у него тоже ничего не вышло. А Блейк Лайвли спустя год вышла замуж за актёра Райана Рейнольдса, вместе с которым воспитывает уже троих детей.
Сара Джессика Паркер и Николас Кейдж
Сара Джессика Паркер и Николас Кейдж.
Кажется, этот роман начался в то время, когда актёры снимались вместе в фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе». Правда, романтические отношения между коллегами по съёмочной площадке продлились недолго и закончились по неизвестным причинам. Сара Джессика Паркер утешилась после расставания со своим предыдущим возлюбленным Робертом Дауни-младшим и отправилась дальше искать своё счастье. Николас Кейдж тоже не особенно горевал после расставания с актрисой, у него хватало своих любовных приключений.
Рене Зеллвегер и Брэдли Купер
Рене Зеллвегер и Брэдли Купер.
Их первая встреча никак не способствовала возникновению романтических отношений, ведь познакомились актёры во время съёмок леденящего душу хоррора «Дело № 39». Правда, несколько лет спустя Рене Зеллвегер и Брэдли Купер встретились снова и с головой окунулись в пучину страсти. К сожалению, влюблённость быстро прошла, а после расставания каждый из них пошёл своим путём. Точной информации о причинах расставания никто не знает, но ходили упорные слухи о том, что Рене очень хотела примерить подвенечное платье, а в планы Бредли женитьбы не входила. А некоторые СМИ упорно муссировали тему измены Купера.
Мэттью Макконахи и Сандра Буллок
Мэттью Макконахи и Сандра Буллок.
Это был классический служебный роман, завязавшийся во время съёмок картины «Время убивать». Актёры на протяжении целого года были вместе, но их отношения не смогли пройти испытание всё той же работой, благодаря которой и познакомились. У каждого был довольно напряжённый съёмочный график, а редкие встречи никак не способствовали сближению. Напротив, постоянные разлуки отдаляли актёров друг от друга, и вскоре Мэттью Макконахи и Сандра Буллок решили закончить отношения. Впрочем, журналисты называли ещё одну причину их расставания: якобы Сандра сообщила Мэттью о своей беременности, он же оказался к такому повороту событий не очень готов, о чём и сказал возлюбленной. Беременность оказалась банальной ошибкой теста, но разбитую чашку было уже не восстановить.
Ума Турман и Гэри Олдмен
Ума Турман и Гэри Олдмен.
Умница и красавица Ума Турман умудрилась впервые в жизни влюбиться не в соседского мальчишку, а в Гэри Олдмана. Их 12-летнюю разницу в возрасте, конечно, можно во внимание не принимать, как и тот факт, что возлюбленный актрисы уже успел побывать в браке. Даже его алкогольная зависимость и злоупотребление запрещёнными веществами не смутили 20-летнюю Уму. Она вышла за него замуж, а после терпела его бесконечные выходки, уводила из злачных мест и постоянно прощала грубость и хамство. Она даже готовила специально для него диетическую еду, так как у актёра были проблемы с желудком. Он же в ответ презрительно называл Уму святошей и не испытывал никакой благодарности. К счастью, актриса спустя два года брака осознала, что вместе с мужем она попросту катится в пропасть. Ума Турман собрала вещи и ушла.
Кэмерон Диас и Джастин Тимберлейк
Кэмерон Диас и Джастин Тимберлейк.
Их головокружительному роману не мешала ни разница в возрасте, ни невозможность скрыться от посторонних глаз. Они были вместе четыре года и испытывали друг к другу самые настоящие чувства. Даже после расставания Джастину Тимберлейку и Кэмерон Диас удалось остаться близкими друзьями, поэтому они стараются не обсуждать и не комментировать свои давние отношения. Возможно, они просто изжили себя, но вполне могло случиться так, что Джастин к моменту расставания с Кэмерон успел влюбиться в Джессику Билл, которая вскоре стала его женой.
Кира Найтли и Джейми Дорнан
Кира Найтли и Джейми Дорнан.
Мужчины часто очень болезненно воспринимают превосходящую славу любимой женщины или же её куда больший, чем у мужчины, доход. Кира Найтли и Джейми Дорнан познакомились в то время, когда Кира была уже известна и популярна, а вот Джейми вовсе не мог похвастаться ни высокими гонорарами, ни своей славой. Вполне объясним тот факт, что он ощущал себя не в своей тарелке и не мог позволить, чтобы о нём говорили, как о человеке, живущем за счёт женщины. В конце концов влюблённые расстались, и, кажется, причиной тому стала банальная творческая ревность.
Джульетт Льюис и Брэд Питт
Джульетт Льюис и Брэд Питт.
Они встретились во время работы над фильмом «Слишком молода, чтобы умереть?» в то время, когда Брэду Питту было 27 лет, а юной начинающей актрисе Джульетт Льюис едва исполнилось 17. Правда, и актёр ещё не сыграл лучшие свои роли, хотя это не мешало ему пользоваться успехом у представительниц прекрасного пола. Роман Брэда с Джульетт продлился три года. После расставания Питт не испытывал никаких душевных терзаний, а вот актриса переживала разрыв весьма болезненно. О причинах окончания отношений актёры предпочитают не распространяться.
Мадонна и Тупак Шакур
Мадонна и Тупак Шакур.
Известная певица на протяжении многих лет категорически отрицала «домыслы» о своём романе с Тупаком. Но всё тайное когда-нибудь становится явным, и у Мадонны попросту не осталось аргументов после того, как на одном из известных аукционов был выставлен необычный лот: романтическое письмо трагически погибшего рэпера к своей возлюбленной. Нетрудно догадаться, что героиней его романа оказалась как раз Мадонна. Дальше отрицать очевидное исполнительница уже не могла, но потребовала при этом снять лот с торгов, считая совершенно невозможным хранение столь личной вещи в коллекции постороннего человека.
Кейт Мосс и Джонни Депп
Кейт Мосс и Джонни Депп.
Этот роман лучше назвать не малоизвестным, а позабытым, ведь в своё время он наделал много шума. Электрический разряд просто поразил Кейт и Джонни в тот момент, когда они только встретились глазами. Их отношения развивались в пылу страсти и увлечения наркотическими веществами. Они эпатировали публику, устраивали шумные скандалы и всегда находились в самом центре событий, а потом просто разошлись в разные стороны, словно устав от бесконечного внимания и собственной страсти.
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