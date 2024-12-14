10 копеечных продуктов, которые помогут экстренно заменить чистящие или моющие средства

1. Средство для мытья посуды вместо стирального порошка

Лайфхак. / Фото: vitkvv2017.livejournal.com

2. Кукурузный крахмал поможет идеально отмыть окна и не только

Номер один для мытья окон. / Фото: sweetart.by

3. Кукурузная мука спасёт от пятен на текстиле

Пятновыводитель. / Фото: krupamuka.ru

4. Лимонная кислота для мытья стеклянной посуды вместо абразивных моющих средств

Настоящий помощник. / Фото: posudaplanet.ru

5. Майонез очистит паркет и обои

Вот это лайфхак! / Фото: sense-life.com

6. Сода и горчица отмоют посуду лучше, чем «Fairy»

И посуда будет скрипеть от чистоты и сиять. / Фото: snus-outlet.ru





7. Крахмал и мыльная стружка идеально очистят ковры





Суперсредство. / Фото: mettiss.livejournal.com

8. Кожура цитрусовых очистит сантехнику

Не выбрасывать, пригодится для уборки. / Фото: syl.ru

9. Лимонная кислота очистит унитаз

Лимонка очистит унитаз лучше, чем бытовая химия. / Фото: dm-st.ru

10. А ещё лимонная кислота очистит электрический чайник

До и после.