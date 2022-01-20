«Продаются: детские ботиночки, неношеные»: Кто на самом деле автор самого короткого рассказа

Самый короткий рассказ: действительно ли его написал Эрнест Хемингуэй?

*Продаются: детские ботиночки, неношеные.* Эрнест Хемингуэй

Эрнест Хемингуэй за работой.

Портрет Эрнеста Хемингуэя.

Портрет Эрнеста Хемингуэя.

Рассказ из шести слов, который стал классикой.