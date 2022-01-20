«Продаются: детские ботиночки, неношеные»: Кто на самом деле автор самого короткого рассказа

Самый короткий рассказ: действительно ли его написал Эрнест Хемингуэй?
Авторство самого короткого рассказа «Продаются: детские ботиночки, неношеные» традиционно приписывается Эрнесту Хемингуэю. Считается, что он написал его экспромтом, заключив пари. Вместе с тем известно, что лучшая импровизация — та, которая заранее подготовлена. И у историков литературы есть основания предполагать, что так могло быть и на этот раз...
*Продаются: детские ботиночки, неношеные.* Эрнест Хемингуэй
«For sale: baby shoes, never used». Считается, что именно эти шесть слов Хемингуэй написал на салфетке, следуя условиям пари: создать короткий рассказ, в котором была бы завязка, кульминация и развязка. После появления этого рассказа, переданного одной фразой, многие писатели пробовали себя в таком жанре.
Эрнест Хемингуэй за работой.
По одной из версий, история о ботиночках была написана в ресторане Luchow на Манхеттене, по другой, - в отеле Algonquin, где собирались творческая интеллигенция Нью-Йорка (Алгонкинский круглый стол). Как видим, в истории создания этого короткого рассказа есть много спорных вопросов.
Считается, что во время обеда в компании с приятелями Хемингуэй предложил пари: он готов сочинить короткий рассказ в случае, если каждый из присутствующих поставит на кон по 10 долларов. В случае проигрыша писатель обязался выплатить полную сумму приятелям.
Портрет Эрнеста Хемингуэя.
Некоторые исторические факты свидетельствуют, что Эрнест Хемингуэй мог не быть автором рассказа. Случай произошел в 1920-е годы, тогда как еще в 1906 году в газете была опубликована короткая история: «Продается детская коляска, которой никогда не пользовались». Была ли эта история чьей-то выдумкой, или за ней скрывалась чья-то трагедия, сегодня уже не узнать.
Кроме того, в 1917 году в газете был опубликован очерк писателя Уильяма Р.Кейна, в котором рассказывалось о трагедии женщины, потерявшей ребенка. Очерк назывался «Маленькие башмачки, которые никогда не надевали». Позже, в 1921 году, в авторской колонке Роя К. Мултона появилась история некоего Джерри, который рассказывал об увиденном объявлении, что продается коляска, которая ранее не использовалась. Рассуждая, он задается вопросом: «А не может ли эта история стать сюжетом для фильма?»
Портрет Эрнеста Хемингуэя.
Эрнест Хемингуэй прекрасно знал репортеров, журналистов, авторов фельетонов, так что наверняка мог встречать и вариации этого короткого рассказа. Логично предположить, что он мог использовать эту историю просто для того, чтобы выиграть пари. Вместе с тем, даже сам факт того, что спор — был, не подтвержден историками, так что это может быть не более, чем исторический анекдот.
Версию о том, что авторство рассказа на шесть слов принадлежит именно Эрнесту Хемингуэю, одним из первых высказал литературный агент Питер Миллер. В качестве примера успешной «коммерциализации» текста он как раз и привел рассказ, якобы написанный Хемингуэем. Артур Кларк в 1998 году в очерке «Читательский обзор» повторил эту информацию.
Рассказ из шести слов, который стал классикой.
Докопаться до истины, писал ли на самом деле Хемингуэй этот рассказ, ученые попытались только в 2012 году. В журнале «Journal of Popular Culture» была опубликована статья исследователя Фредерика Райта, в которой спорный исторический факт был разоблачен. Многие были разочарованы тем, что великий писатель на самом деле не является автором этого короткого щемящего рассказа, однако так ли важно это для истории? Гораздо важнее, что этот нехитрый рассказ нашел отклик в сердцах людей во всем мире.
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