Правда о жизни в Северной Корее: 20 запрещенных фотографий, сделанных нелегально

Фотографии из Северной Кореи, сделанные нелегально.
О том, как живут люди в Северной Корее, можно узнать разве что из пропагандистских СМИ. Правда, это будет иметь мало общего с реальным положением дел. Фотографу Эрику Лаффоргу удалось собрать снимки, на которых запечатлены различные моменты из его поездок в эту закрытую страну. Большинство из этих кадров он вывез тайком, нарушая запреты на фотосъемку в публичных местах.
Лаффорг побывал в Северной Корее шесть раз с 2008 года. За время поездок он сделал тысячи снимков в тех местах, где официально запрещено фотографировать. Часто он попадал в ситуацию, когда после каждого сделанного фото его настоятельно просили удалить снимок. Правдами и неправдами ему удалось вывести ценные снимки с собой на родину.
С первого приезда в Северную Корею Лаффорг убедился, что его не интересует парадная сторона, он хочет увидеть настоящую жизнь, поэтому официальные экскурсии – не для него. Гораздо больше ему хотелось познакомиться с бытом корейцев, узнать, как они живут, как справляются с тотальным контролем.
Отправиться на прогулку самостоятельно практически не было возможности, чаще приходилось ездить на автобусный экскурсии, тайком документируя все, что получалось увидеть. Спасал 300 мм зум и привычка сидеть на заднем сидении.
В Северной Корее Лаффорг столкнулся с запретом фотографировать полицию и армию. После его возвращения домой из последнего путешествия в 2012 году власти обнаружили, что он распространяет в Интернете сделанные тайком фотографии, они оказывали на него давление, заставляя скрыть снимки из открытого доступа. Лаффорг отказался это делать, объяснив, что он показал и положительные, и негативные стороны Северной Кореи, как любой другой страны, которую он посетил. «Я отказался делать исключение для Северной Кореи, и правительству это не понравилось», - сказал он. Вскоре Лаффоргу запретили въезд в Северную Корею пожизненно.
«Во время моих визитов я много бывал в деревнях, общался с местными жителями часами, благодаря моим гидам. Они так много рассказали мне о том, как живут, о чем мечтают. Главное, что нужно знать о Северной Корее, это то, что там душевные люди, интересующиеся теми, кто к ним приезжает, они очень гостеприимны, даже учитывая, что у большинства из них ничего нет», - рассказал Лаффорг о своем путешествии.
1. Жизнь без электричества
Девочка за компьютером.
Лаффорг рассказал, что гиды радуются, когда туристы фотографируют детей за компьютерами. Им хочется показать миру, что Северная Корея идет в ногу со временем. Но как только они замечают, что компьютер выключен из-за того, что электричества нет, то требуют сразу же удалить снимок.
2. Фотографировать армию запрещено
Женщина в окружении солдат.
Фотографировать солдат крайне нежелательно, поэтому подобные снимки автора просили удалять сразу же.
3. Общественная работа
Мужчина собирает траву.
Такие фотографии время от времени попадают в западную прессу с заголовками, что жители Северной Кореи едят траву, собранную в парке. Чтобы не развивать этот миф, гиды запрещают делать подобные снимки.
4. Солдаты в свободное время помогают местным фермерам
Тяжелый труд вместо отдыха.
5. Истощение
Изможденный мужчина.
В Северной Корее запрещено фотографировать людей с явными признаками измождения и недоедания.
6. Отсутствие автомобилей
Дети играют на проезжей части.
Машины стали появляться на дорогах только в последние годы, да и то их очень мало. Дети до сих пор играют на центральной магистрали, будто во дворе своего дома.
7. Метро
Фотография, сделанная в метро.
Метрополитен Северной Кореи считается самым глубоким в мире, поскольку его проектировали не только как транспорт, но и как бомбоубежище. Эту фотографию работники метро потребовали удалить, так как на снимке виден режимный объект - туннель.
8. Уличный художник
Роспись стен.
Расписывать стены в Северной Корее могут только те художники, которые специально для этого утверждены. Делать фотографии рисунка до того, как он будет завершен, запрещено.
9. Фотография с портретом Кима
Дети позируют для общей фотографии.
Запрещено делать фотографии, на которых люди дурачатся или шутят, если в кадр попадают портреты политических лидеров.
10. Стояние в очереди - национальный вид спорта
Очередь на троллейбус.
11. Дельфинарий
Во время посещения дельфинария можно фотографировать дельфинов, но запрещено делать снимки солдат.
12. Фотография из церкви
Чиновник заснул во время службы.
Показывать чиновников в невыгодном свете запрещено, поэтому этот снимок Лаффорга попросили удалить. Сделан он был в одной из христианских церквей.
13. Мнимое благополучие
Фотография зажиточного дома.
Есть дома в сельской местности, в которых обстановка гораздо богаче, чем в остальных. В такие дома любят приводить туристов. Однако детали могут выдать, насколько тяжелая жизнь у этих людей. Например, в домах отсутствует водоснабжение, и ванну используют в качестве резервуара для воды.
14. Фотографировать бедняков запрещено
Тяжелый труд детей.
В бедных семьях дети вынуждено тяжело работать. Однако фотографировать их труд нельзя. Даже когда Лаффорг попытался объяснить, что бедняки есть во всех странах, и это не порок, ему строго запретили доставать камеру.
15. Низкие стандарты безопасности
В Северной Корее мало кто заботится о безопасности труда.
16. Рестораны для избранных
Роскошный ресторан.
Пообедать в ресторане могут себе позволить только самые состоятельные люди, хотя цены по мировым меркам очень низкие. Средний чек - в эквиваленте 2-3 евро. Лаффорг побывал в таком ресторане, и отметил, что осетрину подали необычайно вкусную.
17. Будни
Такие ситуации часто можно увидеть на дорогах, но сфотографировать - нельзя.
18. Запрещенный снимок отдыхающего мужчины
Мужчина уснул на камнях.
Мужчина уснул на побережье. Увидев фотографию, гид попросил Лаффорга удалить ее немедленно, так как, по его мнению, кадр мог попасть в западные СМИ. Информация будет искажена, и мужчину могут назвать мертвым. На самом же деле этот человек жив.
19. Мама с ребенком во время отдыха
Мама и ребенок отдыхают во время прогулки на лавочке.
Паранойя в Северной Корее настолько сильна, что снимок матери и ребенка тоже вызвал негативную реакцию. Гид, проводивший экскурсию, был обеспокоен, что этих людей можно принять за бездомных.
20. Запрещено фотографировать памятники Киму сзади
Памятник Киму. Вид сзади.
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