4 вида мясных рулетов, которые просто тают во рту

Что может быть вкуснее мяса? Только мясные рулеты, сочные и ароматные, фаршированные овощами, грибами, фаршем, сухофруктами, зеленью, различными травами, специями, сыром – огромное поле для деятельности и полёта фантазий. Здесь нет практически никаких ограничений, так что всегда есть возможность придумать что-то новенькое для того, чтобы разыгрался аппетит и потекли слюнки от восхитительных ароматов.
1. Рулет из индейки для истинных гурманов
Рулет из индейки с курагой. \ Фото: google.ru.
Секрет приготовления этого рулета заключается в том, что здесь используется нежное филе индюка. Мясо, которое тает во рту, прекрасно сочетается с сыром разных сортов, а также с курагой и, как бы забавно это не звучало, с варёной колбасой.
Ингредиенты:
• Филе индейки – 1 кг;
• Колбаса варёная – 200 г;
• Сыр российский – 100 г;
• Сыр с голубой плесенью – 100 г;
• Базилик – 3 веточки;
• Масло оливковое – 1 ст. л;
• Соль и свежемолотый черный перец по вкусу.
Для соуса:
• Базилик – 2 веточки;
• Майонез – 200 г;
• Сахар – 1/2 ч. л;
• Соль – 1/2 ч. л.
Рулет из индейки с сыром и варёной колбасой. \ Фото: sovkusom.ru.
Способ приготовления:
• Филе индейки вымыть и обсушить;
• Нарезать тонкими слайсами как на отбивные;
• Посолить и поперчить;
• Колбасу и российский сыр нарезать тонкими ломтиками;
• Сыр с плесенью – маленькими кубиками;
• Базилик промыть, обсушить, крупно порезать;
• Посыпать ломтики индейки зеленью;
• Сверху уложить кусочки колбасы;
• Выложить ломтики российского сыра;
• Сверху присыпать кубиками сыра с голубой плесенью;
• С помощью плёнки свернуть филе с начинкой в рулет;
• Туго перевязать рулет ниткой;
• Выложить на смазанный маслом противень и запекать в разогретой до 170 °С духовке полтора часа;
• Время от времени поливать рулет выделяющимся соком.
Приготовить соус:
• Базилик промыть и измельчить;
• В миске смешать майонез, винный уксус, сахар, базилик и соль;
• Убрать в холодильник;
• Готовый рулет разрезать на ломтики толщиной 1 см и разложить на подогретом блюде;
• Подать с охлаждённым соусом.
2. Рулет «Банкетное ассорти»
Рулет «Банкетное ассорти». \ Фото: commerage.ru.
Для тех, кто хочет попробовать всё и сразу, однозначно подойдёт рулет из серии «Банкетное ассорти», приготовить который можно из абсолютно различных ингредиентов: от морской капусты до начинки из говядины.
Ингредиенты:
• Молоко – 50 мл;
• Соль и специи по вкусу;
• Говядина – 300 г;
• Нарезанный укроп – 1 ст. л;
• Свинина (шейная часть) – 150 г;
• Курица (грудка) – 150 г;
• Морская капуста – 100 г;
• Яйца (желток) – 4 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Масло растительное – 2 ст. л;
• Морковь среднего размера – 1 шт.
Для тех, кто любит разнообразие. \ Фото: happy-giraffe.ru.
Способ приготовления:
• Говядину и свинину вымыть, обсушить;
• Говядину разрезать на 2 куска;
• Сделать на мясе поперечные надрезы, накрыть пищевой плёнкой и хорошо отбить в тонкие пласты;
• Натереть солью и перцем;
• Один кусок говядины отложить;
• Яйца взбить с молоком и солью,;
• Вылить на большую сковороду с разогретым маслом и готовить 6–7 мин;
• Дать им остыть;
• Уложить слоями пласт из свинины, пласт из говядины, яичный блинчик и морскую капусту;
• Завернуть мясо с начинкой в рулет и перевязать шпагатом;
Рулет с морковью:
• Для рулета с морковью куриную грудку накрыть плёнкой и отбить;
• Приправить солью и перцем;
• Желтки растереть добела и смешать с укропом;
• Морковь отварить до полуготовности, очистить и нарезать тонкими ломтиками;
• На кусок отложенной говядины поместить куриную грудку, обильно смазывая мясо желтковой массой;
• Сверху разложить морковь;
• Завернуть рулетом и перевязать шпагатом;
• Готовить рулеты на паровой бане 45–50 мин. (до мягкости мяса);
• Перед подачей на стол нарезать ломтиками и подать на сервировочном блюде.
3. Нежный рулет из телятины
Сочный, нежный и ароматный рулет из телятины. \ Фото: gastronom.ru.
Рулет из сочной и нежной телятины понравится тем, кто сидит на диетах и соблюдает здоровый образ жизни. А также всем тем, кто хочет порадовать себя и своих близком простым, но невероятно вкусным блюдом.
Ингредиенты:
• Телятина – 750 г;
• Ветчина – 130 г;
• Желтки яичные – 3 шт;
• Кабачок – 1 шт;
• Китайская капуста – 0,5 кочана;
• Капуста брюссельская – 250 г;
• Белый хлеб, замоченный в молоке – 60 г;
• Сыр пармезан тертый – 130 г;
• Масло сливочное – 1 ст. л;
• Смесь сухих итальянских трав;
• Соль по вкусу.
Для соуса:
• Шампиньоны – 200 г;
• Сливки жирностью 35% – 50 мл;
• Масло оливковое – 1 ст. л;
• Соус соевый – 1 ч. л.
Пальчики оближешь! \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
Грибной соус:
• Грибы вымыть и тонко нарезать;
• В сковороде разогреть масло, положить грибы и жарить 10 мин., помешивая, до золотистого цвета;
• Влить сливки, соевый соус и готовить ещё 3 минуты.
Рулет:
• Мясо вымыть и измельчить в блендере вместе с хлебом;
• Добавить сыр, желтки, соль, перец, сухие травы и хорошо перемешать;
• Китайскую и брюссельскую капусту вымыть;
• Брюссельскую капусту опустить в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варить на медленном огне 4–5 минут;
• Затем положить листья китайской капусты и готовить ещё 1–2 минуты;
• Воду слить;
• Брюссельскую капусту вынуть, листья китайской капусты обдать холодной водой и обсушить;
• Кабачок очистить и нарезать тонкими ломтиками;
• Ветчину нарезать тонкими полосками;
• Смазать дно и стенки прямоугольной формы для духовки сливочным маслом и простелить промасленным пергаментом так, чтобы свешивались края;
• Фарш разделить на две части;
• Выложить форму листьями салата, затем поочерёдно распределить слои из половины фарша, брюссельской капусты, кабачков и полосок ветчины;
• Влить грибной соус;
• В том же порядке разложить вторую половину ингредиентов;
• Разогреть духовку до 170 °С;
• Закрыть рулет листьями китайской капусты и свешивающимися листами пергамента;
• Закрыть крышкой и выпекать 1,5 часа;
• Вынуть из формы на сервировочное блюдо;
• Можно подать горячим или холодным.
4. Куриный рулет с солёными грибами
Нежный куриный рулет. \ Фото: povar.ru.
Казалось бы, ну что уже можно придумать такого, чтобы удивить своих родных и близких? Оказывается, что есть рецепты таких блюд, которые не перестают удивлять. Куриный рулет с солёными грибами (грибы можно заменить солёными огурцами) – как раз тот самый случай, когда вкус превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
• Филе куриных грудок - 4 шт;
• Солёные грибы (огурцы) - 100 г;
• Лук репчатый – 1 небольшая луковица;
• Сушёный кервель - 0,5 ч. л;
• Масло сливочное – 50 г;
• Каперсы - 1 ч. л;
• Чеснок – 1 зубчик.
Куриный рулет для гурманов. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Филе по одному выложить на рабочую поверхность, накрыть плёнкой и отбить;
• Грибы и каперсы нарубить ножом, смешать;
• Лук и чеснок мелко нарезать;
• Масло разогреть на сковороде;
• Выложить лук и чеснок;
• Готовить 4–5 мин;
• Снять с огня, добавить лук к грибной смеси;
• Приправить кервелем;
• Выложить фарш на филе, свернуть;
• Плотно завернуть каждое филе в плёнку;
• Опустить в кипящую воду на 7–8 минут;
• Затем вынуть, снять плёнку и тонко нарезать поперек;
• Подавать со сметаной.
5. Видео-бонусы
Почерпнуть вдохновение и подглядеть секреты для мясных рулетов можно из видео-бонусов, в которых собраны простые, но при этом оригинальные рецепты.
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