Невероятная цена на картину: в чем секрет стоимости Моны Лизы

Искусство безусловно бесценно! Оценивать картины великих мастеров в денежном эквиваленте достаточно сложно. Однако, почему одни полотна стоят вполне разумных денег, когда Мона Лиза считается запредельно дорогой? Конечно же, невозможно отрицать ценность данной картины. Мона Лиза является одной из самых известных и узнаваемых произведений искусства в мире.
1. Великий гений живописи!
Неужели сам да Винчи изображен на картине?
Имя Леонардо да Винчи ассоциируется с гениальностью и выдающимися достижениями в искусстве, науке и технике. Как один из идеалов Ренессанса, его работы задавали новые стандарты в живописи. Произведения такого легендарного творца просто не могут стоить дешево. Он буквально менял мир и мышление людей.
Безусловно, Мона Лиза — одно из его самых известных произведений. Помимо высокой ценности от того, что картину писал гений искусства, к этому добавляется еще и наценка за популярность. А тайны, связанные с картиной, делают ее и вовсе бесценной. Ведь никто до сих пор не знает, была ли Лиза Джоконда на самом деле или картина является автопортретом. Это придает ей невероятную ценность.
2. Споры о подлинности!
А что если в Лувре не оригинал картины да Винчи?
Вспоминая события 1911 года, так и хочется воскликнуть – а она точно настоящая? И эти споры ведут уже целое столетие. А причиной этих споров стало знаменитое ограбление Лувра. Тогда работник музея просто вынес ее из здания. Только представьте себе, сотрудник Лувра, выносящий произведение искусство прямо среди белого дня.
И лишь гибель Титаника немного отвлекла всех от похищения знаменитой картины. А спустя два долгих года, ее обнаружили в Италии. Вор решил все-таки выйти из тени и продать дорогое полотно. Тут-то его и схватили. Шедевр вернули во Францию. В одно мгновение, Мона Лиза стала самой популярной картиной Лувра. А также самой обсуждаемой, ведь ходили слухи, что картина ненастоящая. Очень уж вовремя ее нашли и как-то быстро вернули. А что, если сотрудники музея просто выдают подделку за оригинал?
3. Инновационные техники великого мастера!
Уникальная картина до сих пор привлекает туристов и любителей искусства!
О непревзойденном мастерстве да Винчи можно говорить бесконечно. Он действительно был новатором своего времени. Он не просто писал картины, он вносил в историю живописи новые техники. Именно в создании полотна Мона Лиза, ему удалось применить по истине революционную технику сфумато. Эта техника позволяет создать мягкий градиент между светом и тенью, что делает картину невероятной.
И действительно это произведение искусства завораживает. Безусловно, Мона Лиза стала символом не только итальянского Ренессанса, но и художественной культуры в целом, что значительно поднимает ее ценность в глазах коллекционеров и искусствоведов.
4. Экономические факторы никто не исключал!
Мона Лиза действительно высоко ценится на рынке искусства!
Рынок искусства — это не только ценности исторического и культурного характера, но и значительные финансовые инвестиции. Растущий интерес к произведениям искусства со стороны инвесторов и коллекционеров, а также высокая стоимость сохранения и выставления таких шедевров в музеях усиливают спрос. Это также влияет на ценность Мона Лизы. Ее сохранность в Лувре и популярность среди туристов делают картину активом, стоимость которого только растёт.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии