Невероятная цена на картину: в чем секрет стоимости Моны Лизы

1. Великий гений живописи!

Неужели сам да Винчи изображен на картине?

2. Споры о подлинности!

А что если в Лувре не оригинал картины да Винчи?

3. Инновационные техники великого мастера!

Уникальная картина до сих пор привлекает туристов и любителей искусства!

4. Экономические факторы никто не исключал!

Мона Лиза действительно высоко ценится на рынке искусства!