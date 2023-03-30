Почему Сингапур называют современной утопией, и хорошо ли там жить

Недавно Сингапур был признан самым дорогим городом в мире.
Представьте себе крупный столичный город, где машины стремительным потоком мчатся по экологически чистым шоссе, улицы вылизаны до блеска, а ремонт считается не менее важной задачей, чем соблюдение санитарных норм.
Город, где в тропических пейзажах четыре основные национальности (китайцы, малайцы, индийцы и евроазиаты) мирно уживаются с большим сообществом иностранцев, которые живут и растят здесь детей, не опасаясь ни преступности, ни малейших проявлений неуважения.
Город, паркам, музеям, культурным заведениям и памятникам архитектуры которого может позавидовать столица любой страны.
Сингапур не случайно занимает высокие места в перечнях самых лучших городов — как для работы, так и для жизни вообще. Причин тому великое множество.
«В Сингапуре все сделано для удобства, — говорит сотрудник аналитического бюро International Market Assessment Ричард Мартин, который называет себя «экспатом старшего поколения». — Кроме того, это место идеально подходит для отслеживания ситуации на азиатских рынках».
Но в любой утопии есть свои минусы. Прожиточный минимум в Сингапуре продолжает расти неимоверными темпами — особенно по сравнению с соседними Индонезией и Малайзией.
В 2015 году этот город был признан самым дорогим в мире (по данным аналитического подразделения британского журнала Economist).
В последнее время в Сингапуре стала расти неприязнь к иностранцам. По данным официальной статистики за 2014 год, из 5,6 млн человек, которые составляют население этого города-государства, 1,32 млн — трудовые мигранты.
По оценкам сайта expatarrivals.com и других ресурсов, число экспатов в стране достигает примерно 600 тыс., если брать в расчет исключительно специалистов и руководящих работников, которые имеют более высокую квалификацию, получают более высокую зарплату и часто приезжают в страну по рабочей визе.
По новому законодательству, на все должности с окладом не выше 12 тысяч сингапурских долларов (около 600 тысяч рублей) в месяц работодатель обязан в течение двух недель подбирать сотрудников исключительно из местных, прежде чем предлагать данную работу иностранцам.
В поисках работы
Однако Сингапур по-прежнему как магнитом притягивает иностранных специалистов, особенно в области маркетинга, финансов и информационных технологий.
Квалифицированные кадры востребованы в сфере коммуникаций, грузоперевозок, машиностроения и рекламы.
В городе работают представительства таких крупных корпораций, как Microsoft, American Express, Bain & Co, Gunvor Group, Capital Land, DBS Bank, BBDO, McCann-Erickson и Edelman.
Сингапурским паркам, музеям, культурным заведениям и памятникам архитектуры может позавидовать любой город мира
В Сингапуре также расположены корпункты большинства популярных и влиятельных СМИ – Би-би-си, ESPN, «Дискавери», Asian Food Channel, — которые освещают ситуацию в Юго-Восточной Азии.
Не все знают, что, помимо этого, в Сингапуре находится целый ряд нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных компаний, в числе которых, например, Shell Eastern Trading.
Кроме того, город вложил немало средств в развитие Национального научно-исследовательского института и целых районов, таких как Биополис и Фьюжнполис, где ведутся научные исследования и промышленные разработки, особенно в области биомедицины, микроэлектроники и химического машиностроения.
Правда, и уровень зарплат в стране в целом довольно высок. По данным исследования, проведенного банком HSBC в 2014 году, 45% экспатов (то есть почти половина) получают более 250 тысяч сингапурских долларов (12,5 миллиона рублей) в год.
В рамках того же исследования 62% трудовых мигрантов заявили, что их доход в Сингапуре оказался больше, чем был на родине.
«Жилье, алкоголь, автомобили, любые импортные товары растут в цене, — рассказывает Роберто Версаче, финансовый управляющий итальянского происхождения. — Каждый раз, когда я приезжаю в Нью-Йорк или Лондон, все кажется совсем дешевым. И, насколько я знаю, многие европейцы в итоге предпочитают вернуться обратно».
Финансовые вопросы
Наибольший рост цен отмечается как раз на те товары и услуги, которые пользуются спросом у экспатов: жилье, обучение в международных школах, медицинское обслуживание и разнообразные маленькие радости — например, хорошее вино.
Высокие ввозные пошлины на импортные автомобили характерны для всей Азии, но Сингапур — это особый случай. Местным автолюбителям приходится выкладывать огромные суммы не только за сами машины, но и на дорожные сборы, за техобслуживание, бензин и парковку — всё это призвано ограничить интенсивность дорожного движения.
Сингапур как магнит притягивает иностранных специалистов, особенно в сфере маркетинга, финансов и информационных технологий
Несмотря на то, что в 2015 году Сингапур был признан самым дорогим городом, он по-прежнему остается привлекательным для экспатов
Так, седан BMW 320i стоит там 223 800 сингапурских долларов (более 11 миллионов рублей), а разрешение на владение автомобилем сроком на 10 лет может обойтись в 60 тысяч сингапурских долларов (3 миллиона рублей).
Роскошные трехкомнатные апартаменты в центре города можно арендовать за 10 тысяч сингапурских долларов (500 тысяч рублей) в месяц, хотя существует множество более скромных вариантов.
Чтобы уложиться в бюджет, лучше всего постараться договориться со своим работодателем о предоставлении хорошего соцпакета.
Имейте в виду, что многие сингапурские компании предпочитают просто повысить зарплату вместо того, чтобы оплачивать обучение детей или компенсировать другие расходы.
Но Роберто Версаче, который живет в Сингапуре уже почти пять лет, предупреждает, что «соцпакеты, в которые входит оплата жилья, встречаются все реже. На подобную заботу о себе могут рассчитывать только самые высокооплачиваемые специалисты».
Бытовые вопросы
Английским языком владеют очень многие. Если у вас есть рабочая виза, то приобрести все бытовые удобства, такие как счет в местном банке, кредитная карта, телефон и интернет, труда не составит.
Город считается безопасным во всех отношениях. Можно спокойно пить воду из-под крана, отпускать детей поиграть во дворе, а тех, кто постарше — даже побродить по городу.
Улицы Сингапура просто сверкают чистотой
«Переезд, аренда жилья, получение разрешения на работу в Сингапуре проходят легче, чем в любом из восьми-девяти азиатских городов, где мне доводилось жить, — рассказывает Ричард Мартин. — Кроме того, здесь целая толпа экспатов со всего света, так что друзей завести несложно. Тут прекрасные клубы и кружки по интересам. Многие ездят на велосипедах».
Жилье и налоги
Отчасти привлекательность Сингапура объясняется тем, что он по-прежнему является в некотором роде налоговым раем.
Здешние налоги никак не назовешь грабительскими: если вы проводите в Сингапуре меньше 183 дней в году, платить ничего не требуется, а если больше, то максимальная ставка налога составляет 20%.
«В этом и состоит компромисс, — поясняет Версаче. — Цены высокие, но налоги ниже, чем на Западе».
Получение визы
Сингапур традиционно приветствует привлечение иностранных специалистов для развития экономики страны.
Здесь выдаются не просто «рабочие визы», но действует целая гибкая система разрешений на въезд для трудовых мигрантов в зависимости от категории. Отдельная категория предусмотрена даже для артистов.
Подобные рабочие визы имеет большинство трудоустроенных в стране специалистов, таких как банковские служащие или менеджеры.
Для получения необходимо иметь зарплату в размере не менее 3 300 сингапурских долларов (165 тыс. рублей) в месяц.
Плюсы и минусы жизни в Сингапуре
Хотя жизнь в Сингапуре имеет массу плюсов — безопасность, удобство, вкуснейшая еда, прекрасные школы и качественное медицинское обслуживание, — минусы тоже есть.
Сингапур расположен практически прямо на экваторе, так что любителям смены времен года, свежего ветерка или катания на лыжах здесь вряд ли понравится.
Продуманные архитектурные решения и кондиционеры лишь отчасти смягчают это обстоятельство.
Уличный фонарь в форме извивающегося змея над сингапурской улицей
Конечно, Сингапур не случайно занимает высокие места в перечнях самых лучших городов — как для работы, так и для жизни вообще. Но есть и минусы
Средняя температура держится на уровне чуть выше 30 градусов по Цельсию (днем обычно жарче) и летом, и зимой, влажность тоже постоянная — 80%.
Самые дождливые месяцы — ноябрь, декабрь и январь, хотя частые кратковременные ливни наблюдаются в течение всего года.
Жизнь в обществе потребления тоже может оказаться утомительной. Многочисленные торговые центры, безусловно, великолепны, но в дни распродаж или появления на прилавках новых сумочек Vuitton или телефонов iPhone к кассам выстраиваются огромные очереди.
«На окраинах можно увидеть настоящий Сингапур, — отмечает Версаче, — но центр города уже пал жертвой глобализации: там все пестрит одними и теми же брендами, которые можно найти повсюду. И притом что цены безостановочно растут, сервис им не всегда соответствует».
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