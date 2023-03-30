Почему Сингапур называют современной утопией, и хорошо ли там жить

Недавно Сингапур был признан самым дорогим городом в мире.







Представьте себе крупный столичный город, где машины стремительным потоком мчатся по экологически чистым шоссе, улицы вылизаны до блеска, а ремонт считается не менее важной задачей, чем соблюдение санитарных норм.



Город, где в тропических пейзажах четыре основные национальности (китайцы, малайцы, индийцы и евроазиаты) мирно уживаются с большим сообществом иностранцев, которые живут и растят здесь детей, не опасаясь ни преступности, ни малейших проявлений неуважения.



Город, паркам, музеям, культурным заведениям и памятникам архитектуры которого может позавидовать столица любой страны.



Сингапур не случайно занимает высокие места в перечнях самых лучших городов — как для работы, так и для жизни вообще. Причин тому великое множество.



«В Сингапуре все сделано для удобства, — говорит сотрудник аналитического бюро International Market Assessment Ричард Мартин, который называет себя «экспатом старшего поколения». — Кроме того, это место идеально подходит для отслеживания ситуации на азиатских рынках».



Но в любой утопии есть свои минусы. Прожиточный минимум в Сингапуре продолжает расти неимоверными темпами — особенно по сравнению с соседними Индонезией и Малайзией.



В 2015 году этот город был признан самым дорогим в мире (по данным аналитического подразделения британского журнала Economist).







В последнее время в Сингапуре стала расти неприязнь к иностранцам. По данным официальной статистики за 2014 год, из 5,6 млн человек, которые составляют население этого города-государства, 1,32 млн — трудовые мигранты.



По оценкам сайта expatarrivals.com и других ресурсов, число экспатов в стране достигает примерно 600 тыс., если брать в расчет исключительно специалистов и руководящих работников, которые имеют более высокую квалификацию, получают более высокую зарплату и часто приезжают в страну по рабочей визе.



По новому законодательству, на все должности с окладом не выше 12 тысяч сингапурских долларов (около 600 тысяч рублей) в месяц работодатель обязан в течение двух недель подбирать сотрудников исключительно из местных, прежде чем предлагать данную работу иностранцам.



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Плюсы и минусы жизни в Сингапуре