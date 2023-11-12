Как появились капроновые колготки, и что заставило женщин брить ножки.

Торговля чулками в Париже. Год съемки неизвестен.

Чулки не всегда были прерогативой женщин. Так выглядел типичный французский франт 17-го - 18-го веков. Картина написана в период с 1674 - 1762.







Смелый для 1925 года кадр. Сделан в Великобритании. Женщины бегут по пляжу, обнажая ноги.

Юная леди в чулках. 1920-е.

Вот такой вот эпилятор.

Нарисовать чулки? Да запросто!

Рекламный плакат 1948 года.

Работница Тушинской чулочной фабрики сортирует готовую продукцию. 1981 год

Креативный чулки.