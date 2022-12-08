Что может быть прекрасней, чем новогодний декор, сделанный своими руками. Создать в доме особую атмосферу тепла и уюта помогут очаровательные новогодние игрушки из войлока.

Из этого материала можно сделать абсолютно любые фигурки, а немного потрудившись, можно воссоздать рождественские сюжеты, которые станут центральным элементом декора. Декор из войлока прекрасно подходит для оформления новогодней елки, а набор игрушек, сделанных своими руками, может выступить в качестве оригинального подарка для близкого человека.

Рэйчел Остин — талантливая художница по текстилю из Глостершира. Не так давно девушка опубликовала книгу, в которой поделилась идеями чудесного новогоднего декора из войлока. Взяв ее идеи за основу, можно создать уникальные новогодние украшения своими руками.



































































































































