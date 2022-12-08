Что может быть прекрасней, чем новогодний декор, сделанный своими руками. Создать в доме особую атмосферу тепла и уюта помогут очаровательные новогодние игрушки из войлока.
Из этого материала можно сделать абсолютно любые фигурки, а немного потрудившись, можно воссоздать рождественские сюжеты, которые станут центральным элементом декора. Декор из войлока прекрасно подходит для оформления новогодней елки, а набор игрушек, сделанных своими руками, может выступить в качестве оригинального подарка для близкого человека.
Рэйчел Остин — талантливая художница по текстилю из Глостершира. Не так давно девушка опубликовала книгу, в которой поделилась идеями чудесного новогоднего декора из войлока. Взяв ее идеи за основу, можно создать уникальные новогодние украшения своими руками.
Очаровательные новогодние игрушки из войлока
Что может быть прекрасней, чем новогодний декор, сделанный своими руками. Создать в доме особую атмосферу тепла и уюта помогут очаровательные новогодние игрушки из войлока.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии