Чудеса Австралии, от которых мороз по коже
Есть на нашей планете особые места. Австралия – одно из них. Этот материк оторван от всего мира, и на нём кипит своя, непохожая на все остальной мир жизнь. Порой кажется, что в Австралии неприятности и опасности подстерегают человека на каждом шагу. Впрочем, некоторые смельчаки отправляются в эту страну, не смотря ни на что…
1. «Счастливого пути, ребята!»
Змея-путешественница.
2. «Вы не бронировали столик, покиньте помещение!»
Холоднокровный посетитель.
3. Австралия – идеальное место для съемок ужастиков про пауков и прочих насекомых
Ночной кошмар арахнофоба.
4. «Пять минут, я еще не готова!»
«Здравствуйте!»
5. Пока у кого-то под ободком унитаза живут микробы, у других живут змеи!
Змея в унитазе.
6. «Сынок, беги поиграй с мечехвостами на берегу!»
Обитатели побережья.
7. «О, Господи, отправляйся назад, в ад, чудище!»
Пальмовый вор – милейшее существо.
8. До этого дня, я думал, что не боюсь гусениц!
Необычная гусеница.
9. «Кажется, эти кроссовки больше не принадлежат мне…»
Сюрприз в кроссовке.
10. «Извините за беспокойство, я только хотел забрать почту…»
Охранник ящика.
11. Какая прелестная паучиха с детками…
Паук с паучатами.
12. «О нет! Только не Бетмена!»
Питон и летучая мышь.
13. Это не сопли, это огромная медуза, которую вынесло на берег!
Огромная медуза.
14. «Расслабьтесь, это просто мошки!»
Нашествие насекомых.
15. Тут глубоко лучше не заплывать… А лучше вообще не плавать в водоемах…
Обитатели водоемов.
16. «Ну что, можно и на рыбалку!»
Червячок.
17. «Что уставился? Занято!»
Огромный паук в унитазе.
18. Похоже, австралийским змеям вообще все равно, что есть
Питон, пожирающий крокодила.
19. Улитка, укус которой может привести к параличу дыхательных путей
«Безобидная» улитка.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии