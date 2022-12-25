С нами не соскучишься!

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Такой отец вызывает только уважение.Земля ему пухом. А детям счастья и успехов в их делах.Кем стали дети ко...
  • Сергей Нововожилов
    Хорошие зарубежные фильмы. А наши где?15 сильных фильмо...
  • Михаил Васильев
    Как можно разбить свинцовую чашу? Свинец пластичный, а не хрупкий материал!Археологи ломают ...

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

direct

Есть на нашей планете особые места. Австралия – одно из них. Этот материк оторван от всего мира, и на нём кипит своя, непохожая на все остальной мир жизнь. Порой кажется, что в Австралии неприятности и опасности подстерегают человека на каждом шагу. Впрочем, некоторые смельчаки отправляются в эту страну, не смотря ни на что…


1. «Счастливого пути, ребята!»

clip_image001

Змея-путешественница.

2. «Вы не бронировали столик, покиньте помещение!»

clip_image002

Холоднокровный посетитель.

3. Австралия – идеальное место для съемок ужастиков про пауков и прочих насекомых

clip_image003

Ночной кошмар арахнофоба.

4. «Пять минут, я еще не готова!»

clip_image004

«Здравствуйте!»

5. Пока у кого-то под ободком унитаза живут микробы, у других живут змеи!

clip_image005

Змея в унитазе.

6. «Сынок, беги поиграй с мечехвостами на берегу!»

clip_image006

Обитатели побережья.

7. «О, Господи, отправляйся назад, в ад, чудище!»

clip_image007

Пальмовый вор – милейшее существо.

8. До этого дня, я думал, что не боюсь гусениц!

clip_image008

Необычная гусеница.

9. «Кажется, эти кроссовки больше не принадлежат мне…»

clip_image009

Сюрприз в кроссовке.

10. «Извините за беспокойство, я только хотел забрать почту…»

clip_image010

Охранник ящика.

11. Какая прелестная паучиха с детками…

clip_image011

Паук с паучатами.

12. «О нет! Только не Бетмена!»

clip_image012

Питон и летучая мышь.

13. Это не сопли, это огромная медуза, которую вынесло на берег!

clip_image013

Огромная медуза.

14. «Расслабьтесь, это просто мошки!»

clip_image014

Нашествие насекомых.

15. Тут глубоко лучше не заплывать… А лучше вообще не плавать в водоемах…

clip_image015

Обитатели водоемов.

16. «Ну что, можно и на рыбалку!»

clip_image016

Червячок.

17. «Что уставился? Занято!»

clip_image017

Огромный паук в унитазе.

18. Похоже, австралийским змеям вообще все равно, что есть

clip_image018

Питон, пожирающий крокодила.

19. Улитка, укус которой может привести к параличу дыхательных путей

clip_image019

«Безобидная» улитка.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

И не забудьте:
Чудеса Австралии, от которых мороз по кожеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх