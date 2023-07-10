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6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

Эти предметы были обнаружены довольно давно, но вот незадача — мы никак не можем разгадать их предназначение! И ни наука, ни логика не помогают. Фактрум публикует список таких загадок, о смысле которых есть идеи — и ничего, кроме идей.

1. Гигантские каменные шары Коста-Рики


6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

Загадочные каменные образования идеально круглой формы интригуют не только своим видом, но и своим непонятным происхождением.

6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

Впервые они были обнаружены в 30-х годах XX века рабочими при расчистке джунглей под банановые плантации. Местные легенды гласили, что внутри загадочных каменных шаров должно быть спрятано золото. Многие петросферы были расколоты, часть из них взорвана. Но они были пусты.

6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

Неизвестно, кем и с какой целью создавались эти петросферы. Можно предположить, что это символы небесных светил, либо обозначения границ между землями разных племен.

2. Багдадская батарейка


6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

В 30-х годах XX века на археологических раскопках под Багдадом был обнаружен загадочный артефакт, получивший название «Багдадская батарейка». Он имел следующий вид: 13-сантиметровый сосуд, через горлышко которого проведен железный прут со следами коррозии. Внутри сосуда находился медный цилиндр, а внутри цилиндра — железный стержень.

Исходя из строения находки, ученые предположили, что это древняя батарейка, которая могла создавать электрический ток напряжением в 1 вольт. По одной из версий, подобная батарейка могла использоваться в процессе гальванизации золота. Также открытым остается вопрос, почему технология изготовления таких батареек была утеряна, и в других регионах ничего подобного обнаружено не было.

3. Рукопись Войнича


6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

Манускрипт Войнича — самая таинственная книга в мире. У нее нет автора, она написана на непонятном языке, её страницы изобилуют необъяснимыми символами и странными иллюстрациями.

6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

Главная загадка манускрипта заключается в том, что он написан с использованием уникального алфавита, не похожего ни на одну буквенную систему. Эти непонятные знаки поставили в тупик криптографов XX века, и до настоящего времени остаются нерасшифрованными.

6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

4. Золотые фигурки инков


Золотые фигурки, найденные в Южной Америке, внешне напоминают летательные аппараты. Что могло послужить прообразом для их создания — неизвестно.

6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

В 1996 году немецкие авиамоделисты Алгунд Энбом и Петер Белтинг на практике доказали, что гипотеза о моделях летательных аппаратов в образе фигурок загадочных животных имеет право на жизнь. Они создали точные, увеличенные в 16 раз копии так называемого «колумбийского золотого самолетика». Для запуска в воздух модели были оснащены моторами и системами радиоуправления.

6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

Две модели не только смогли подняться в воздух, но и прекрасно выполнили фигуры высшего пилотажа, а также отлично планировали даже с выключенными двигателями.

5. Генетический диск


6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

На невероятном артефакте — генетическом диске — изображены вещи и процессы, которые современный человек может наблюдать только под микроскопом. На диске, вероятнее всего, показан процесс зарождения и развития зародыша. Также на диске изображена голова человека непонятной формы.

Диск выполнен из прочного камня под названием лидит. При своей исключительной прочности этот камень обладает слоистой структурой, и изготовить что-то подобное найденному артефакту представляется невозможным.

6. Антикитерский механизм


6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

Антикитерский механизм является старейшим и известнейшим вычислительным механизмом, первым аналогом компьютера из-за своей очевидно сложной конструкции.

6 исторических артефактов, предназначение которых неизвестно

После десятилетий исследований ученые смогли определить, что механизм показывает положения Солнца, Луны, передвижения планет по небесному своду, предсказывает солнечные и лунные затмения — и даже некоторые ключевые события, такие как Олимпийские игры.

Основные споры разгораются вокруг того факта, что до обнаружения Антикитерского механизма античным цивилизациям изготовление столь сложных приборов было недоступно. Ученые утверждают, что этот набор бронзовых шестерен опередил подобные виды техники на тысячу лет.

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