Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Нельзя просто так взять и начать кино для взрослых с самого интересного. По законам жанра следует объяснить зрителю, с чего это на сантехника свалилось такое счастье. Понятно, что никому до этого сантехника дела нет, но порнопроизводители считают обязательным ввернуть некое подобие сюжета. Так рождаются абсурдные клишированные сцены, которые всегда заканчиваются одним и тем же. Прямо как матчи сборной России по футболу.







































































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