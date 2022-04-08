С нами не соскучишься!

8 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Жуткая деградация человечества.Трансгендеры - оф...
  • Maxim Yushkin
    Изначально наткнулся на это в "Медиа-Соль".История первого т...
  • Сергей Лахов
    Забавные картинки с позиции уже нашего времени. Автор явно не провидец.Раритетные иллюст...

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Нельзя просто так взять и начать кино для взрослых с самого интересного. По законам жанра следует объяснить зрителю, с чего это на сантехника свалилось такое счастье. Понятно, что никому до этого сантехника дела нет, но порнопроизводители считают обязательным ввернуть некое подобие сюжета. Так рождаются абсурдные клишированные сцены, которые всегда заканчиваются одним и тем же. Прямо как матчи сборной России по футболу.

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

Ну, сейчас начнется! Типичные сцены из порно, которые все проматывают

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх