Почему никогда не нужно пить через пластиковую соломинку: 2 веские причины

Почему лучше не пить через пластиковую трубочку.

Ну и что в них такого зловещего?

Никогда не задумывались, куда деваются трубочки «после смерти»?







В желудке этого кита обнаружена 30 пластиковых пакетов. Увы, такие находки нынче – не редкость.

Косметологи тоже категорически против «соломинок».