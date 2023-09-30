Что хорошего для мира сделал Чингизхан, и почему об этом не любят вспоминать историки

Монгольская империя была самой крупной империей за всю историю человечества. Чингисхану удалось завоевать и объединить почти всю Азию, включая Китай, Среднюю Азию и Кавказ, и добраться со своими войсками до Восточной Европы. Сейчас в представление многих людей Монгольская империя неразрывно связана с разрушением и упадком, однако в то же время она принесла много весьма позитивных реформ.
Геоглиф с изображением Чингисхана в Улан-Баторе, 2006 г.
Оранжевым показаны границы Монгольской империи.
Свобода вероисповедания
Монголы во время правления Чингисхана (1162 — 1227 гг) были язычниками, однако при завоевании новых земель для правителя было не важно, какому богу или богам поклоняются местные люди. Более того, если принципы местной религии согласовывались с принципами монголов (не обмани, почитай и повинуйся старшему), то местные религиозные лидеры получали освобождение от налогов и право исповедовать свою религию и дальше.
Памятник Чингисхану в аэропорту Улан-Батора.
Власть по заслугам
Внутри Монгольской империи, как ее прежних территорий, так и завоеванных земель, власть отдавалась не тем, кто был рожден в привилегированных семьях, а тем, кто проявил себя с лучшей стороны, будь это управление поселением или, что было чаще, в бою. Чем лучше показывал себя человек в ходе боя, тем больше шансов у него было получить награду, что мотивировало мужчин присоединяться к армии Чингисхана.
Монумент Чингисхану в Хулун-Буире.
Монгольское иго.
Лояльное отношение к верным воинам чужих армий
Так как главными качествами в монгольском обществе считались храбрость и верность, то отношение к поверженному врагу также было сообразным этим принципам. После того, как новая территория была завоевана и правитель убит, его воинов, которые до последнего оставались верными поверженному правителю, щадили и принимали в свое войско. Выбор на самом деле был не так чтобы большой — солдату предлагали или умереть, или присоединиться к монгольскому войску. Однако само наличие такого выбора было для того времени довольно нестандартным поведением завоевательной армии. Трусость и предательство у монголов считались позорными и карались смертью, так что в итоге в рядах воинов оставались только храбрые и мотивированные воины.
Золотая Орда.
Лояльное отношение к тем, кто не оказывал сопротивления
Войска монгольской орды были беспощадны к тем, кто сопротивлялся завоеванию. Именно эта жестокость и породила соответственную славу Чингисхану и его армии, и надо сказать, что слава о монголах как о войске, которое сеет смерть абсолютно всем — и мужчинам, и женщинам, и детям, шла впереди самого войска.
Однако если монголы входили в поселение, которое не оказывало завоевателям сопротивления, они оставляли своих наместников для административного правления, а сами двигались дальше, не нанося ущерб городу. Бывало, конечно, что жители города намерено притворялись согласными с новыми правилами, а как только армия покидала стены города, начинала бунтовать. В таких случаях сразу, как только армия Чингисхана получала об этом известие, она возвращалась в этот город и «исправлять непорядок» — по сути, они полностью уничтожали такой город. Такая слава экономила силы армии при дальнейшем продвижении войска и помогала быстрее продвигаться дальше на восток и север.
Чингисхан.
Образование в массы
Несмотря на то, что сам Чингисхан не был обучен письменности, именно при нем на всей территории Монгольской империи была введена общая система письменности. Монгольский алфавит был составлен на основе уйгурских символов, которые и сегодня используются во Внутренней Монголии.
Великий хан Монгольской империи.
Золотой динар Чингисхана, датированный 1221 годом.
Общий закон на всю империю
Считается, что при Чингисхане существовал устный свод правил, менять которые было категорически нельзя. Этот свод назывался Яса. Согласно Ясе, было приказано:
поддерживать служителей культа/религий, врачей и омывателей тел и освобождать их он податей
запрещено самостоятельно брать власть в свои руки
запрещено без нужды проливать кровь людей и животных
мужчины были обязаны или бесплатно работать на империю, или стать частью войска
под страхом смертной казни воином запрещено грабить и мародерствовать без приказа
запрещались родственные браки
за измену в браке — казнь
под страхом смертной казни запрещено загрязнять водоемы (стирать в них и купаться)
за ложь, колдовство или воровство — казнь.
Статуя Чингисхана в Монголии.
Статуя Чингисхана установлена на 10-метровом постаменте.
Не все современные историки согласны, что этот свод правил действительно имел место, так как документальных свидетельств до наших дней не дошло, однако о Ясе писали персидские и арабские историки, а также египетский писатель XV в. ал-Макризи.
Осада монголами Чжунду.
Статуя Чингисхана в Хух-Хото.
Почтовая служба
На территории Монгольской империи была установлена инновационная на то время система почтовой службы — в городах с расстоянием примерно в 40-50 км друг от друга находились почтовые дома, в которых всадник-почтальон мог отдохнуть и дать отдохнуть своей лошади. Такой почтальон мог преодолеть за день около 200 км. Так, когда Чингисхан умер на территории современного северного Китая, новость об этом достигла Европы всего через 4 недели. В России система монгольской службы (ямская система) сохранилась даже после распада Золотой Орды. Именно с помощью нее тогда соединялись Москва, Архангельск, Новгород и другие крупные города.
Письмо датированное 1305 годом от Илхан Монгола Олджейту королю Франции Филиппу IV.
Почтальон.
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