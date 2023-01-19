Что люди носят на голове?

Оказывается, человек может переносить на голове до 20% собственного веса. Это наименее дорогой и достаточно эффективный способ транспортировки груза. Будучи массовым явлением в странах Африки и Азии, он был актуален и в южных американских штатах вплоть до начала XX века.







В Индии и сейчас женщины носят корзины с кирпичами рабочим на стройках. В Восточной Африке представительницы племени ло могут нести нагрузку до 70% от собственного веса тела: бутыли с водой, дичь, собранные фрукты, белье со стирки, вязанки хвороста — да все что угодно. Иногда для большей устойчивости груза используются повязки — так, женщины племени кикуйю оборачивают вокруг лба кожаный ремешок. Со временем ремешок врезается в кожу лба, оставляя глубокие следы, однако других последствий для женского здоровья ученые не заметили.



Удивительно, но со стороны это выглядит невероятно грациозно — совсем не так, как если бы пришлось нести мешок с крупой на своих плечах. Предлагаем посмотреть нашу подборку о повседневных и самых необычных вещах, которые люди переносят на голове.



















































































































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