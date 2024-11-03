Снимки, так похожие на кадры из старых фильмов, в которых образы говорят сами за себя

Фестиваль боди-арта. Автор: Daniela Vallant.

Венецианский карнавал. Автор: Daniela Vallant.

Вот такие необычные образы можно было увидеть на фестивале боди-арта в Австрии. Автор: Daniela Vallant.

Мастера боди-арта с поставленной задачей справились на все 100%. Автор: Daniela Vallant.

Фотограф Даниэла Валлант знает как преподнести снимки.

Новая статуя свободы. Автор: Daniela Vallant.

Теневые узоры. Автор: Daniela Vallant.