Как вырастить батат

В новом дачном сезоне попробуйте вырастить хотя бы одну грядку батата. Это неприхотливая культура, которая, в отличие от картофеля, всегда даёт потрясающий урожай!

Хранится батат иначе, но и по вкусу отличается от классической картошки: более сладкий, с привкусом тыквы и моркови. Особенно вкусно запекать с маслом и травами! Чуть ниже расскажем, как выращивать батат без проблем.







Батат как культура

Выращивание батата

Уборка и хранение урожая

Батат, он же — сладкий картофель, растёт как лиана. Его клубни съедобны. По содержанию кальция и железа он превосходит привычный картофель.Чтобы вырастить батат в огороде, подготовьте грядку шириной не менее 1,5 м, так как лиана любит разрастаться вширь. Саму грядку нужно окучить, сверху постелить чёрную плёнку.Плёнка убережёт лиану от лишнего корнеобразования. Батат очень жизнеспособный: пускает корни сразу же, как только лиана касается земли! А это, в свою очередь, отнимает время и силы на формирование клубней.Батат можно выращивать на шпалере, как огурцы. Это и красиво, и практично!Поливать батат нужно не чаще малины (около 1 раза в неделю). Очень удобно под плёнку установить капельный полив (зафиксировать к земле шпилькой). Осенью, чтобы убрать урожай, лианы попросту срезаются. Ботва убирается, например, в компост.Плёнка также убирается на хранение — она послужит не один сезон. Расстояние между лунками — 50 см. Никаких специфических обработок от вредителей батату не требуется: это очень стойкая и урожайная культура.Подкармливать можно птичьим помётом или коровяком (в начале сезона). Для наращивания клубней — настоем золы или монофосфатом калия.Собирается урожай следует аккуратно, так как клубни батата довольно хрупкие, с тонкой кожицей. Хранятся при температуре +12..+18 градусов. Ниже — портятся и гниют, выше — начинают прорастать. Оптимальная влажность воздуха для хранения — 50-80 %. В таких условиях цельные клубни батата спокойно пролежат до следующего сезона!Батат нельзя хранить в погребе — он портится.Попробуйте вырастить хотя бы одну грядку вкусного овоща, который похож на смесь подслащенного картофеля, моркови и тыквы! Он не только вкусен, но ещё и очень полезен, и выгоден!