5 советских мотоциклов и мопедов, бывших верхом мечтаний советской молодежи

Сегодня сложно отыскать молодого человека, который не хотел бы обзавестись собственным автомобилем. А вот в советские времена молодежь куда больше была расположена к двухколесной технике: мопедам и мотоциклам. И тех, и других на отечественном рынке было немало. Большой популярностью подобная техника пользовалась в первую очередь из-за большей доступности в сравнении с четырехколесными «ласточками».
1. Jawa 350
Мотоцикл, который хотели все. /Фото: bike.net.
Самая известная и наиболее массовая линейка импортных мотоциклов в Советском Союзе. Производились эти красавицы с 350-кубовым 26-сильным двигателем в Чехословакии с 1984 году. Разгонялась Ява-350/638 до 120 км/ч, что для своего времени было просто «космической» скоростью в представлении любого молодого человека. От советских мотоциклов чешские зачастую отличались не только более изящным дизайном, но и заметно лучшим качеством сборки. Само собой, стоила «Ява» соответствующе. В середине 1980-х за упомянутую модель нужно было выложить от 1050 до 1100 рублей.
2. ИЖ ПС
Планета Спорт была популярна, хотя и очень дорога. /Фото: pinterest.com.
Мотоциклы «ИЖ» были весьма популярны среди советского населения, а модель «Планета-Спорт» завоевала сердца молодых людей еще и тем, что стала первым отечественным скоростным мотоциклом, предназначенным для широкого потребления. «Планета» с двигателем на 36 «лошадок» влегкую разгонялась до 140 км/ч, что делало ее быть может самым быстрым серийным мотоциклом в СССР. Вдобавок к этому ИЖ ПС был еще и достаточно красив. Мотоцикл обладал современным дизайном, был весьма надежен и удобен. Правда, денег стоил соответствующих. В середине 1980-х отдать за «Планету» пришлось бы около 950-1000 советских рублей. Таким образом по цене мотоцикл был сопоставим с импортной «Явой». Для сравнения, самый дешевый автомобиль ЗАЗ тогда же стоил около 3.3 тысяч рублей.
3. «Минск» ММВЗ-3.112
Хороший был мотоцикл. /Фото: miragemoments.ru.
Первым и главным достоинством мотоциклов «Минск» была их относительная доступность, как в вопросе редкости, так и в вопросе цены. Творение Минского мотоциклетного завода, прямо скажем, звезд с неба не хватало и на момент начала 1980-х годов эстетически уже соответствовало чему-то из предыдущего поколения. При этом, как и лучшие образчики советской техники, «Минск» был технически прост, обладал высокой ремонтопригодностью и неплохой выносливостью даже при беспощадной эксплуатации. Некоторые молодые люди умудрялись возить на нем сразу двух пассажиров… 12-сильный двигатель уверенно разгонял ММВЗ до 90 км/ч. При этом стоил мотоцикл примерно 365-375 рублей. В целом это деньги, которые мог себе позволить практически любой молодой человек, начавший работать.
4. «Карпаты»
Мопед, который знала вся страна. /Фото: i-tc.ru.
Линейка «Карпаты» выпускалась в советские времена небезызвестным Львовским мопедным заводом и пришла на смену серии «Верховина», выпускавшейся до 1982 года. Для своего времени «Карпаты» обладали вполне привлекательным внешним видом, который не в последнюю очередь достигался благодаря широкому использованию хромированных элементов. Мощность двигателя составляла всего 2 лошадиные силы, однако этого было вполне достаточно для того, чтобы разогнать мопед с подростком до 40 км/ч. Пользоваться подобной техникой советские дети могли с 16 лет. При этом стоили «Карпаты» не так уж много. В конце 1980-х годов отпускались мопеды примерно по 220-225 рублей.
5. «Восход-3»
Главный сельский мотоцикл СССР. /Фото: drive2.ru.
Мотоцикл «Восход» обладал не самыми впечатляющими динамическими характеристиками и вряд ли мог похвастаться пафосным внешним видом. Однако, у «Тройки», появившейся на свет в 1979 году, были другие преимущества. Мотоцикл был прост в управлении и эксплуатации, отличался высокой надежностью и ремонтопригодностью, небольшим расходом топлива (около 5 литров на «сотню). При этом «Восход» с 14-сильным двигателем все еще разгонялся до 105 км/ч, что было нормальным результатом для мотоциклов его категории в начале 1980-х. Стоимость модели находилась около 450 рублей, что делало ее вполне доступной. Особой популярностью мотоцикл пользовался среди сельских жителей.
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