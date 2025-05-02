Пара построила дом, имея в кармане лишь 100 дол.

С ростом стоимости жилья идея владения домом может показаться заоблачной мечтой для большинства современников. Но новозеландская пара Джеймс и Леони нашли способ решить эту проблему, не опустошая свой бюджет.







Несмотря на ограниченные финансовые возможности, энтузиасты с большим рвением взялись за строительство самодостаточного дома, имея в запасе лишь 100 долларов.

А что из их затеи получилось – далее в нашем обзоре.Последователи устойчивой жизни Джеймс и Леони в доме, построенном своими руками.Путь к устойчивости у большинства современников начинается с пересмотра взглядов на свой образ жизни. Джеймс и Леони из Новой Зеландии также не стали исключением. Молодая пара давно выбрала путь устойчивости и не только на словах. Они давно являются приверженцами простой и осознанной жизни. На волне этой увлеченности несколько лет назад дуэт решил испытать себя на прочность, поселившись в небольшом автофургоне, чтобы вкусить воздух свободы и понять, готовы ли они отказаться от многих привычных вещей. Несмотря на умеренный климат в зимнюю пору, жить в фургоне было не комфортно, поэтому энтузиасты всегда снимали студию, строя планы на будущее.Дом строили из вторсырья.Б/у окна и двери предопределили размеры дома и планировку.В тот период молодые люди рассматривали интересные варианты, чтобы начать строительство собственного крошечного дома среди живописных лесных угодий страны. Они просматривали множество вариантов, вдохновляясь чужими достижениями, что еще больше разжигало желание обзавестись собственным убежищем.Интересный факт: Разработку проекта будущего дома Джеймс и Леони начали из окон и дверей, а все потому, что они решили повторно использовать демонтированные и восстановленные материалы. Это значительно усложнило задачу и затянуло процесс, зато не опустошило кошелек, да и стало толчком для развития талантов в проектировании, мастерстве обработки древесины, эффективного использования пространства, разработке особенных художественных деталей и внедрению систем.Вот такой дом получился у пары энтузиастов.Имея в запасе лишь 100 долларов, отчаянный дуэт принялся за строительство. Казалось бы, с настолько скромными сбережениями даже помышлять о столь ответственном шаге не стоит, но любителей приключений это не остановило. Отсутствие в первое время денег (впоследствии они продали автофургон и грузовик, который они прикупили для переделки) заставляло молодых людей изыскивать способы раздобыть стройматериалы по бросовой цене или совсем задаром после демонтажа старых зданий, на мусорных полигонах. Остатки материалов после ремонтов, старую мебель и различный хлам отдавали соседи, родственники и друзья, которые затем помогали всем, чем могли.Джеймс и Леони пустили свои корни в живописной местности.Джеймс и Леони повезло, что у друзей имеются обширные сельхозугодья и лесной массив, которые смогли выделить им участок земли под строительство и ведение хозяйства. Именно там и начался творческий процесс, который занимал все свободное время, ведь строить приходилось из вторсырья и восстановленной древесины. При этом энтузиастам приходилось просчитывать не только расположение зон, но и проведение коммуникаций, которые должны были сослужить добрую службу. Речь идет о сточных водах, которые после очистки панировалось использовать для орошения сада и огорода.Пара занимается органическим хозяйством.Именно устойчивость и ведение органического хозяйства являлись ключевой идеей строительства собственного дома вдали от городской суеты. Это и стало причиной того, что посадка деревьев на участке и его разработка велись параллельно с его строительством. А также приверженность ко всему натуральному заставила отказаться от использования утеплителей неорганического происхождения, как и других отделочных материалов. При этом пара не поскупилась на щедрое остекление, хотя окна оказались разного размера и конфигурации, поскольку они использовались вторично. Мало того, что окна и двери пропускают достаточное количество естественного света, позволяющего экономить на электричестве в дневное время суток, так еще дают возможность наслаждаться живописным ландшафтом, окружающим домик. Не забыли и об естественной циркуляцией воздуха, организация которой стала ключевым элементам дизайна. В небольшом доме предусмотрено множество открывающихся окон, включая двустворчатое, которое органично соединяет внутреннее пространство с природным окружением.Открытая планировка крошечного дома.Если говорить о распределении внутреннего пространства, то габариты крошечного дома, который, кстати, установили на трейлерную раму, не очень позволяли разгуляться фантазии. Только благодаря изобретательности пары по оптимизации пространства даже на площади 6,5 на 2,4 метра им удалось организовать довольно уютное и практичное жилище. Открытая планировка, светлые тона, обилие деревянных поверхностей, винтажные детали со своей историей – все это делает интерьер миниатюрного убежища интересным и стильным. А грамотная оптимизация позволила обустроить эргономичные жилые зоны.Зона гостиной в миниатюрном домике.Небольшой дровяной камин согреет в холодную пору.Гостиная ограничена лишь широким подоконником и лавкой, на которые уложены мягкие поролоновые матрасы. Г-образный диванчик оказался с секретом, даже в нем удалось организовать ящики для хранения. В этой зоне была возможна установка лишь откидного обеденного стола, который также можно использовать в качестве кабинета, а мини-камин MIG согревает дом в холодные вечера.Функциональная и стильная кухня.Места хватает для двоих.Многофункциональная сушилка, сделанная своими руками.Кухне выделили намного больше площади. Она получилась функциональной и стильной благодаря обилию натурального дерева и максимально практичному наполнению. Четырехконфорочная плита с полноценным духовым шкафом, двухкамерный холодильник, большая мойка, просторная рабочая поверхность, множество полок и основательные тумбы с выдвижными ящиками и вместительными шкафами, достаточно свободного места для передвижения и готовки вдвоем – все это делает ее практичной и удобной зоной. Кстати сказать, не обошлось и без сушильной стойки, изготовленной Джеймсом, что позволяет Леони сушить травы и одежду естественным образом и еще больше подчеркивает их экологичный образ жизни.К биотуалету пара давно привыкла.Душевая в крошечном доме.Молодые люди спроектировали свою ванную комнату с учетом устойчивости и удобства пользования. Компостный туалет, который долгие годы был неотъемлемой частью их образа жизни, снова используется в их доме. Зная все сложности с его опорожнением, пара предусмотрела задний вход, который также позволяет заходить в жилище после работы на своих сельхозугодьях через ванную комнату, предварительно смыв пот и пыль, что очень экономит время на уборке. Энтузиасты устойчивости и разумного использования ресурсов отдали приоритет долговечности при проектировании своего душа, облицевав водостойким материалом, не добавляя вес самому домику. Сильное давление воды было необходимо, поэтому они не пожалели средств на покупку высококачественной душевой лейки, которая хорошо работает и улучшает общий вид ванной комнаты.Уединенную спальню обустроили на чердачном уровне.Поскольку при проектировании миниатюрных апартаментов Джеймс и Леони предусмотрели высоту 4,1 м, им удалось обустроить спальню на чердачном уровне, куда можно добраться по функциональной лестнице, обеспечивающей еще и дополнительными местами хранения. В спальне также царят уют, простота, не лишенные деревенского очарования, которое подчеркивает деревянный потолок, поддерживаемый массивным балками. Для сохранения объема и высоты парах отказалась от перекрытия, отдав предпочтение А-образной конструкции крыши. Здесь также имеются окна, одно из которых открывается, что позволяет устраивать проветривание и отказаться от использования кондиционера. Хотя электричество у них имеется, но все же лишний перерасход не входил в их планы.Солнечные панели обеспечивают электроэнергией.Кстати сказать, дом энтузиастов полностью автономен, работу осветительных приборов, бытовой техники и насосов обеспечивает электричество, вырабатываемое солнечными панелями, а вот для приготовления пищи и нагрева воды используется баллонный газ. Питьевой водой они обеспечены благодаря очистительной установке, которая в тандеме с системой сбора дождевой воды дает возможность жить вдали от коммуникаций без ущерба для бытовых удобств. Также Джеймс и Леони разработали инновационную систему орошения для более качественного развития своего подхода к устойчивому образу жизни. Вода из кухонной раковины, например, стекает в дренажный слой «червячной фермы», а вода из душа – в «банановый круг», которые и обеспечивают полив и подкормку растений. Эта система сокращает отходы и максимально увеличивает использование ресурсов, что соответствует идее грамотного перераспределения пусть и возобновляемых ресурсов, являясь еще одним пунктом экологической устойчивости.Последователи устойчивой жизни делятся опытом на своем канале и вживую.В заключение авторы Novate.ru хотели бы отметить, что пара живет в доме, построенном своими руками более трех лет и не планирует ничего менять. Более того, они готовятся стать родителями, что не пугает их, а как раз наоборот, придает еще больше сил для разрастания их органической фермы, которая стала источником дохода. На ее территории они открыли магазин, где продают собственноручно выращенные овощи, фрукты и ягоды, рядом с домиком установили палатку для гостей, прибывающих для того, чтобы прикоснуться к философии устойчивого образа жизни. Увлеченный дуэт, практикующий синтропическое агролесоводство, способствующее формированию устойчивых продовольственных систем с одновременным восстановлением земли, делится с другими своим опытом его ведения.