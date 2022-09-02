Пляжная мода: уникальные фотографии с пляжей середины прошлого века

Модели в модных клетчатых купальниках кушающие дыню. 1960-е годы.
История современного купальника началась в 1930-х. Сначала это были практически светские наряды, напоминающие платье, но уже в середине 1950-х пляжная мода «разделась». В начале 1960-х появились купальники от Dior, которые стали эталоном женственности. Наш фотообзор посвящён антологии женского купальника.
1. Пляжная мода
Женщина в модном купальнике. 1960-е годы.
2. Купание в холодной воде
Купание красавиц в холодной воде. 1960-е годы.
3. Советская модель
Модель рекламирующая модный купальник. 1960-е годы.
4. Девушка в купальнике
Девушка в купальнике по среди пустыни. 1960-е годы.
5. На отдых возле бассейна
Девушки, отдыхающие на шезлонгах. 1960-е годы.
6. В модных купальниках
Девушки перед занятием подводным ловом. 1960-е годы.
7. Отдых на пляже
Девушка, достающая из сумки расческу на пляже. 1950-е годы.
8. Девушка с зонтом
Модель в модном купальнике с зонтом. 1950-е годы.
9. Модели в красных купальниках
Две девушки в красных купальниках под зонтом. 1950-е годы.
10. Девушки в клетчатых купальниках
Модели в модных клетчатых купальниках кушающие дыню. 1960-е годы.
11. Загорающие на пляже модницы
Две девушки, загорающие на пляже в модных платьях. 1960-е годы.
12. Модница под зонтом
Модница в летнем платье под зонтом на пляже. 1960-е годы.
13. По пути с пляжа
Две модницы в красных купальниках идущие с пляжа. 1960-е годы.
14. Девушка со штурвалом
Модель в новом купальнике со штурвалом. 1960-е годы.
15. Модель на съемках
Модель на съемках в новом купальнике. 1960-е годы.
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