5 традиционных новогодних и рождественских блюд из разных стран, которые едят на счастье

До наступления нового 2023 года остаётся всё меньше времени, и сейчас самое время решить, что же поставить на праздничный стол. В каждой стране существуют свои кулинарные традиции и обычаи, и лишь одно объединяет всех людей мира. Во всех странах на столе в самую волшебную ночь года должно оказаться блюдо, приносящее счастье и удачу. И сегодня в нашем обзоре представлены гастрономические талисманы из разных уголков нашей планеты.
Сациви, Грузия
Грузия славится своим гостеприимством..
Эта страна славится своим гостеприимством, а широта грузинских застолий способна поразить воображение любого человека. Новый год сулит счастье только в том случае, если встретить его изобилием разных вкусов на столе. Здесь готовят традиционные хачапури и баклажаны с орехами, запекают барана или поросёнка, готовят лобиани и чурчхелу, пхали и кучмачи.
Сациви.
Но коронным блюдом, без которого просто невозможно представить себе грузинский Новый год, несомненно, является сациви. Рецепты его передаются из поколения в поколение, ведь приготовление сациви – это самое настоящее искусство. Правда, в последнее время его чаще заменяют на менее трудоёмкий вариант, но, если следовать всем правилам, то готовить его нужно из индейки, которую сначала отваривают, затем запекают, а на основе бульона создают вкуснейший ореховый соус.
Осэти-рёри, Япония
Осэти-рёри.
В Стране Восходящего солнца Новый год празднуют целых три дня, но при этом раньше считалось, что подходить к очагу в это время нельзя. Поэтому традиционные осэти-рёри готовили в последний день уходящего года. Фактически это даже не одно, а несколько блюд, упакованных в красивую коробку, оформление которой вместе с едой напоминает яркую открытку. Всё должно быть красиво, вкусно, да к тому же и храниться продолжительное время. В состав осэти-рёри могут входить многие традиционные кушанья, однако каждое имеет особый смысл.
Дзони.
Дадая, японский горький апельсин, кладут в том случае, если мечтают о детях, если же хотят обзавестись многочисленным потомством, то кладут в коробку кадзуноко, икру сельди. Варёные водоросли комбу сулят много радости в наступающем году, ещё кладут в праздничные коробки датэмаки – сладкий омлет с рыбной или креветочной пастой, рыбу, мясо, черные бобы, жареные на вертеле креветки, сушеные сардинки, предварительно проваренные в соевом соусе, и ещё множество блюд. Но обязательно на новогоднем столе должны быть моти, рисовые лепёшки, маленькие колобки, приготовленные из клейкого риса, которые окрашивают в разные цвета. Моти – это пожелание счастья и процветания в Новом году. Моти присутствуют ещё и в составе дзони – супа с рисовыми лепёшками в бульоне.
Oliebollen, Голландия
Oliebollen.
Традиционным новогодним блюдом в Голландии считается олибол или, как их ещё называют, олиболлен, шарики из дрожжевого теста, с изюмом или без, которые готовятся во фритюре. Их посыпают сахарной пудрой и поглощают в неимоверных количествах. Олибол принято есть именно на Новый год, однако уже в ноябре на ярмарках стоят палатки, где готовят это румяное ароматное угощение. А в новогоднюю ночь голландцы непременно открывают шампанское и с последним ударом часов выпивают его, закусывая масляными шариками. Именно эта нехитрая сладость сулит удачу и счастье в наступающем году.
Cotechino con lenticchie, Италия
Cotechino con lenticchie.
Несмотря на то, что в Италии отмечают Рождество с семьёй, а Новый год считается больше праздником для друзей, у него есть свои традиции, и согласно одной из них на столе должно стоять непременно 13 блюд. Только при выполнении этого условия, по мнению итальянцев, можно рассчитывать на присутствие счастья на протяжении всех 12 месяцев. Среди кулинарного многообразия на каждом итальянском новогоднем столе можно найти cotechino con lenticchie - колбасу из свиной ноги с гарниром из чечевицы. Так как круглая форма крупы похожа на монетки, то чечевицы нужно съесть много, чтобы быть богатым, а жирная свиная колбаса сулит счастливую жизнь.
Seed cakes, Ирландия
Seed cake.
В этой стране празднуют и Рождество, и Новый год. При этом именно 31 декабря в Ирландии называют «Днём больших порций» (Oiche na Coda Moire), потому что плотно набитый желудок накануне наступления 1 января даёт надежду на сытные последующие 12 месяцев. На праздничном столе здесь можно найти рагу из ягнёнка и картофельные блины, пудинги и тушеную баранину, картофельное пюре с зеленью и капустой или солонину из говядины. Но главным героем новогоднего застолья являются не горячие блюда, а специальные кексы – seed cakes. Они выпекаются с семенами тмина, а во время приготовления в тесто обязательно добавляется виски, чтобы обеспечить свежесть на целую неделю. Употребление seed cakes в ночь с 31 декабря на 1 января должно принести успех в делах.
Можно придумывать и свои традиции для новогоднего праздника.
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