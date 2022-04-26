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Необычный способ посева зеленого горошка

Каждому под силу вырастить на своем участке ароматный и невероятно вкусный зеленый горошек. Залог хорошего урожая — правильно выращенная рассада.
Для посева зеленого горошка можно использовать простой и эффективный букетный способ посева. Суть способа заключается в том, что в одну ячейку помещается сразу несколько семян (3-5 штук).

Необычный способ посева зеленого горошка

Зеленый горошек прорастает довольно быстро, получить крепкую рассаду для раннего урожая можно буквально за 2 недели.
Преимущество букетного способа посева горошка в домашних условиях перед обычным способом посева в открытый грунт состоит в том, что получить урожай можно будет на 1,5 — 2 месяца раньше. Рассада получается очень крепкой и устойчивой к заболеваниям.
Для того чтобы семена взошли максимально быстро перед высадкой их необходимо замочить в чистой воде на ночь.

Необычный способ посева зеленого горошка

Для посева насыпьте в емкость плодородный грунт примерно на половину и слегка утрамбуйте землю. Выложите разбухший горошек и присыпьте его землей слоем 1-1,5 см.

Необычный способ посева зеленого горошка

Накройте емкость с горошком крышкой, чтобы создать парниковый эффект и поставьте ее в теплое место с температурой 25-27 градусов.

Необычный способ посева зеленого горошка

Как только появятся первые всходы горошек будет необходимо поставить под фитолампу.
Подросшую рассаду будет очень легко пересадить в грунт.



Необычный способ посева зеленого горошка

Подробно о букетном способе посева зеленого горошка можно посмотреть на видео:


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