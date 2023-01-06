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10 самых-самых фактов о самом-самом

1. Сорт перца Тринидад Моруга Скорпион — мировой рекордсмен по остроте — имеет остроту 2 009 231 по шкале жгучести Сковилла (ЕШС). Для сравнения, в перцевых аэрозолях, применяемых правоохранительными органами, содержится вещество со жгучестью 1 500 000 — 2 000 000 по ЕШС.

10 самых-самых фактов о самом-самом


2. Самая высокая религиозная статуя в мире — Будда Весеннего Храма, Китай. Её высота — 128 м.

10 самых-самых фактов о самом-самом

3. Бокал самого дорогого в мире вина (Шато Лафит 1787 года), ёмкостью 125 мл, стоил 52500 долларов.

10 самых-самых фактов о самом-самом

4. Лидер мирового рейтинга благотворительности — США, а второе место занимает Ирландия.

10 самых-самых фактов о самом-самом

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5. Также США лидирует по количеству времени, которое его жители проводят у экрана телевизора — в среднем 8,21 часа в день! Второе место делят Россия и Греция с показателем 4,24 часа.

10 самых-самых фактов о самом-самом

6. Самое популярное видео на Youtube (не считая рекламы и клипов музыкальных звёзд) называется Charlie bit my finger — again! («Чарли укусил меня за палец — опять!). На данный момент оно имеет 825 265 229 просмотров — почти миллиард!



7. Самый перенаселённый город мира — Сеул (Южная Корея). В нём проживает 16700 человек на квадратный километр.

10 самых-самых фактов о самом-самом

8. Самое длинное осмысленное слово в русском языке — частнопредпринимательскими. А единственное прилагательное из одного слога — злой.

10 самых-самых фактов о самом-самом

9. В общей сложности игроки в Angry Birds — самую коммерчески успешную игру — провели в ней 200 000 лет.

10 самых-самых фактов о самом-самом

10. Самая скучная страна в мире — Индонезия. Рейтинг замеряли на основе опроса жителей о том, что они делали накануне. Второе и третье место заняли Израиль и Мексика. В России же скучать не приходится — ей досталось 22 место из 36 стран, где проводился опрос. Какая же страна самая нескучная? Нидерланды!

10 самых-самых фактов о самом-самом

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