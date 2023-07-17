12 необычных лестниц, от одного вида которых захватывает дух

Каждый день нас сопровождает дорога под ногами. И далеко не всегда она прямая или с поворотами. Все мы хотя бы пару раз в день поднимаемся и спускаемся по лестнице, зачастую не обращая на последнюю никакого внимания. Однако есть такие лесенки, путь по которым становится незабываемым с первой же ступеньки. Вашему вниманию 12 самых необычных лестниц, креатив которых впечатляет.
1. Umschreibung (Германия)
Лестница, которая не имеет ни начала, ни конца. /Фото: uatraveller.com
Эта необычная лестница не просто не выполняет свою прямую функцию - она вообще не имеет ни начала, ни конца. Спроектировал архитектурный шедевр со ступеньками датский дизайнер Олафур Элиассон. Находится бесконечна лестница на территории штаб-квартиры аудиторско-консалтинговой компании KPMG в Мюнхене. Интересно, что насчет ее формы нет общего мнения: кто-то говорит, что инсталляция представляет собой двойную спираль, другие же видит в ней сходство с лентой Мёбиуса.
2. Camp Adventure Forest Tower (Дания)
Оригинальный прогулочный маршрут в датском лесу. /Фото: pro-remont.ru
Сложно представить более любопытный конец прогулочного маршрута для лесной местности. Эта 45-метровая спиральная лестница ведет на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на датский заповедник Гиccелфельд Клостерс. А вот появилась она совсем недавно - в 2019 году.
3. Колодец Chand Baori (Индия)
Ступенчатая индийская достопримечательность. /Фото: picfair.com
В этом архитектурном комплексе, что находится на территории индийской деревни Абанери, лестниц не счесть. При этом само по себе древнее сооружение 800 года нашей эры представляет собой... 30-метровый колодец, который использовали для сбора воды в засушливой местности. Состоит комплекс из 13 этажей и 3500 ступеней.
Интересный факт: для того, чтобы оказаться на дне колодца, достаточно пройти всего лишь 91 ступеньку. А вот купаться в нем нельзя из-за агрессивной микрофлоры воды.
4. Дом-лестница (Япония)
Когда крыша - это тоже лестница. /Фото: devisare.com
Порой лестница может стать не просто украшением дома, но и ее...фасадом. Именно так был спроектирован дом для молодой японской семьи. Архитекторы, создавая столь необычный дизайн, руководствовались не только эстетическими, но и практическими соображениями. Между ступеньками сквозь специальные щели в дом проникает естественный свет, а сама лестница является связующим элементом между садом и крышей.
5. «Лестница в небо» (Китай)
Ступени, стремящиеся в небеса. /Фото: OrangeSmile.com
Эта дорога вверх является популярным туристическим местом в китайской провинции Линчжоу и представляет собой стометровую спиральную лестницу, со смотровой площадкой на вершине, откуда открывается великолепный вид на местность у горы Тяйхань. Однако полюбоваться живописными пейзажами могут не все: на лестницу не пустят посетителей старше 60 лет. Кроме того, всем, кто направляется на вышку, необходимо подписать специальную бумагу, в которой человек подтверждает удовлетворительное состояние своего здоровья.
6. Лестница-мост (Швейцария)
Через мост, оказывается, не только по прямой идти. /Фото: http://architime.ru
Швейцария - это государство, в котором преобладает гористая местность. Поэтому неудивительно наличие немалого количества мостов для перехода между склонами. Однако однажды архитекторы пошли дальше и смогли объединить переправу с лестницей.
Авторами любопытной конструкции являются инженеры Юрг Конзетти и Рольф Бахофнер. Сам же мост представляет собой переправу длиной в 56 метров со 176 ступенями, которая натянута между склонами, через ущелье Виа Мала. Ее построили взамен веревочного моста, который был там ранее, но разрушился после оползня.
7. Tiled Steps (США)
Искусство лестницам не чуждо. /Фото: www.tripadvisor.ru
Далеко не всегда лестница - это однотонные ступени. Ярким примером такого разнообразия внешнего вида является лестница на на 16-й авеню в Сан-Франциско, 163 ступеньки которой украшены красочной мозаикой.
Интересно, что такой дизайн она приобрела сравнительно недавно: при том, что самой лестнице уже больше столетия, украсить ее решили только в начале 2000-х годов.
8. Tiger and Turtle - Magic Mountain (Германия)
Лестница не хуже американских горок. /Фото: architime.ru
Эта интересная инсталляция является достопримечательностью немецкого города Дуйсбург. Авторами проекта стали Хайке Муттер и Ульрихом Генц. Лестница представляет собой конструкцию высотой 21 метр, которая по форме напоминает аттракцион «американские горки». Вершина конструкции позволяет любоваться живописным видом на долину Рейна.
9. Лестница в магазине Longchamp (США)
Лестница - эксперимент с формой. /Фото: pinterest.com
Порой креатив дизайнеров становится источником появления таких идей, которые сложно представить без помощи полета фантазии. И, похоже, именно так был создан интерьер американского магазина Longchamp, главной жемчужиной которого является огромная лестница.
При проектировании этой конструкции были использованы лентообразные формы и контраст материалов - громоздких стальных ступеней и легкого на вид пластика. Однако вес этой лестницы отнюдь не мал - общая масса инсталляции составляет аж 55 тонн.
10. Смотровая площадка Vessel (США)
Бесконечная лестница-сосуд. /Фото: 7lestnic.com
Еще одна достопримечательность из Нью-Йорка. Смотровая площадка Vessel была спроектирована как масштабная конструкция, напоминающая по виду ступенчатый колодец. Она состоит из 154 лестниц и 80 платформ, а общее количество ступеней - около двух с половиной тысяч. Площадка является излюбленным местом у туристов и вмещает около тысячи посетителей одновременно.
11. Мост Моисея (Нидерланды)
Спуск прямиком в библейский сюжет. /Фото: his.ua
Справедливости ради, стоит уточнить, что интерес в этой конструкции составляют не только лестницы. Мост Моисея - это настоящий шедевр инженерной и архитектурной мысли. Специальная система регулирования уровня воды позволяет существовать столь интересной конструкции из водонепроницаемой древесины. Таким образом, лестницы по бокам моста являют собой спуск в настоящий библейский сюжет - заходишь в реку, а вода расступается перед тобой.
12. Центр Помпиду (Франция)
Лабиринт лестниц во французской столице. /Фото: www.vogue.fr
Парижский центр Помпиду построен в 1970-х годах и представляет собой целый культурный комплекс, на территории которого располагаются и различные учреждения, и центр современного искусства.
Но особый интерес вызывает фасад постройки, украшенный открытыми коммуникациями и системой лестниц. Причем их вид также разный: они могут быть как открытыми, так и в форме тоннелей.
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