В чём секрет «хитрых» фресок XVII века в римской церкви Святого Игнатия: 3D-технологии прошлого

Одна из самых малоизвестных достопримечательностей Рима, церковь Святого Игнатия Лойолы (Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola), находится всего в квартале от Пантеона. Эта невероятная церковь 17 века в стиле барокко имеет высокий фасад, возвышающийся над площадью и богато оформленный интерьер, который считается одним из лучших во всём Риме.
Церковь была построена в честь основателя ордена иезуитов. Первое, что делают большинство посетителей, только войдя в это здание – это поднимают голову вверх. Взору предстают роскошные фрески, которые украшают огромный куполообразный потолок.
Церковь Святого Игнатия.
На грандиозных фресках, принадлежащих кисти Андреа Поццо, изображается триумф святого Игнатия. Также художник отобразил все апостольские цели миссионеров-иезуитов, стремящихся расширить влияние римского католицизма по всему миру. Потолок кажется высоким и сводчатым. Украшен он статуями и изображениями херувимов.
Поддельный купол и сводчатый потолок церкви Святого Игнатия в Риме.
Самое интересное, что эта объёмная крыша на самом деле крыша плоская! Гениальный живописец Поццо с помощью анаморфных приёмов придал потолку иллюзию высоты. Мраморный диск, установленный в середине пола нефа, отмечает идеальное место, откуда наблюдатели могут насладиться этой потрясающей оптической иллюзией в полном объёме.
«Купол», если смотреть прямо снизу.
Чуть поодаль на полу нефа есть ещё один маркер. Стоя на нём, наблюдатель видит бесподобно красивый ребристый свод, которого не существует в реальности. Как и остальная часть потолка, столь богато украшенный купол, также является иллюзией, нарисованной Андреа Поццо. Это было сделано для того, чтобы скрыть тот факт, что иезуиты просто не могли позволить себе построить всю эту роскошь.
Интерьеры и архитектурные детали церкви Святого Игнатия.
Первоначально церковь была простой часовней Римского колледжа. Учебное заведение было основано святым Игнатием в 1551 году. Одна богатая знатная итальянская дама, Виттория делла Толфа, подарила Обществу Иисуса в память о её покойном муже, участок земли. Там монахи и решили построить часовню. Хотя иезуиты получили землю маркизы бесплатно, у них не было денег на строительство церкви. Бюджетные ограничения вынудили их найти в своих рядах архитектора, а другие братья-иезуиты сами трудились на строительстве церкви. Первоначальное здание церкви было завершено в 1567 году. В 1580 комплекс был расширен благодаря щедрому вкладу Папы Григория XIII.
Фрески на апсиде Андреа Поццо, изображающие сцены из жизни св. Игнатия.
К началу 17 века римский колледж вырос до более чем 2000 студентов. Старая церковь стала слишком мала для проведения там мессы. Папа Григорий XV, который был выпускником этого учебного заведения, предложил своему племяннику, кардиналу Людовико Людовизи, построить новую, гораздо большую церковь. Сооружение было посвящено основателю иезуитов. Молодой кардинал с радостью принял эту идею. В 1626 году, через четыре года после канонизации Игнатия Лойолы, был заложен первый камень в фундамент здания. Старая церковь была снесена, чтобы освободить место для новой. Она занимала четверть всего квартала, когда её строительство было завершено в 1650 году.
Шедевр Андреа Поццо на потолке нефа церкви Святого Игнатия.
Когда освящалась церковь Святого Игнатия, в ней были голые потолки. Первоначально планировалось возвести купол, но спор с первоначальными спонсорами, Людовизи, помешал завершению запланированного сводчатого полотка. Андреа Поццо, которого наняли для украшения крыши, предложил решить эту проблему, создав потрясающую оптическую иллюзию купола, если смотреть изнутри. Завершённые в 1895 году фрески trompe-l'œil являются символом драматического замысла в стиле римского барокко. Эти фрески на протяжении нескольких поколений были подлинным стандартом украшения потолочного свода в стиле позднего барокко по всей католической Европе.
Сверхнатуральный потолок Церкви иезуитов с его поддельным куполом.
Поццо снова проделал этот трюк в Вене несколько лет спустя, когда ему было поручено расписать потолки иезуитской церкви. Там он также нарисовал поддельный купол вместе с другими иллюзионистскими эффектами, из-за которых кажется, что потолок открывается прямо в райское царство.
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