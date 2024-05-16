Блуждающие мертвецы: Зачем островитяне выкапывают трупы своих родных

Семейный портрет: Нет, дедушка не исхудал, он просто умер.

Ритуал церемонии очистки мертвецов

И

вечная память родных.

Прикури, дедушка!

Тораджийцы очень любят фотографироваться со своими мертвецами.

История обряда, затерявшаяся в глубине веков

Церемония вскрытия гробов.

Ну

В очередь на похороны

Прошлое и будущее.

Разговор с бабушкой.

Места, где хранят забальзамированные трупы.

Они умерли в разное время, и они снова вместе.

Экзотическая церемония погребения

И ритуальный буйвол.

Он остался здесь один.

В гроб кладут любимые вещи усопшего и игрушки для малышей.

Причесали, переодели и снова спать уложили.

Идолы тау-тау

Ежегодная традиция народа тораджа.

Оставайся красивой, дорогая.

Отец с двумя дочерьми.

Покормить и переодеть.