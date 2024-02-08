Секрет укоренения винограда в воде

Многие садоводы привыкли укоренять черенки с помощью Корневина и других стимуляторов. И в этом нет ничего плохого, если необходим быстрый результат — большое количество корней.

Однако в случае с виноградом требуются не только корешки, но и проснувшиеся почки. Здесь необходим уже более мягкий, природный стимулятор корнеобразования. Он поможет черенкам сбалансированно перераспределить питание так, чтобы виноград укоренился самым естественным образом!







Хранение черенков

Подготовка черенков к укоренению

Укоренение в банке

Укоренение в «кораблике»

Укоренение в ткани

Черенки, нарезанные ещё осенью (сентябрь-октябрь), необходимо правильно сохранить, чтобы весной получилось их укоренить. Для этого после обрезки черенки помещаются в 3 чёрных, плотных пакета, завязываются и хранятся в холодильнике/погребе, где температура поддерживается на уровне около +3.Вызревшие черенки можно готовить к укоренению! Для этого от последней почки отступите 0,5 см и острым секатором обрежьте ветку. У вызревшего, правильно сохранившегося черенка будет зелёный срез. Также срежьте и последнюю почку — иначе она будет тянуть на себя всё питание. Итак, черенок готов к укоренению!В стеклянную банку налейте фильтрованную воду — около 4-5 см. При этом маркером сделайте отметку 1,5 см от дна. Это уровень, который должен поддерживаться после 10-ти дней пребывания черенков в банке. Поначалу черенки стоят в большем количестве воды, так как им нужно хорошенько напитаться после хранения.Теперь главный секрет укоренения! Чтобы вода не зацвела, долго оставалась свежей, а черенки винограда скорее выпустили корешки, также поставьте в банку нарезанную ивовую ветку. Ива — природный и весьма эффективный стимулятор корнеобразования!Банку оберните чёрным пакетом. Ведь в природе растения пускают корешки именно в тёмном месте!Для второго способа вам понадобится пенопласт, полиуретан, пеноплекс — словом, материал, который держится на плаву, как кораблик. Этот способ хорош тем, что не нужно постоянно подливать воду и контролировать её уровень. Также подготовьте ёмкость с фильтрованной водой. По размеру этой посуды вырежьте из полиуретана прямоугольник или квадрат соответственно. По бокам сделайте выемки для черенков. Вставьте в них виноград, чтобы он находился на одном уровне с «корабликом».А теперь просто опустите его в воду! Кораблик погрузится только на 1,5—2 см вниз. Это именно то, что нужно, чтобы стимулировать корнеобразование! Сбоку, для удобства, можно поместить термометр.Сюда тоже не забудьте поместить ветки ивы. Они являются природным фильтром и стимулятором! Как и в предыдущем варианте, ёмкость следует обернуть чёрным, не прозрачным материалом. Отлично подойдут обыкновенные мусорные пакеты.Третий способ — укоренение в ткани! Увлажните тряпку, отожмите её, но так, чтобы она всё ещё оставалась влажной. Разместите на ней черенки винограда.А теперь просто сверните ткань, а вместе с ней — и черенки! Это быстро, просто и удобно.Само собой, ткань тоже нужно закрыть пакетом. Сверху можно завязать резинкой или бечёвкой. Помните, что раз в 10 дней следует открывать пакет и проверять, насколько влажная тряпка. При необходимости увлажняйте её.Высаженные на укоренение черенки винограда поставьте на северное окно. Если выберите южное, то с приходом весеннего солнца почки проснутся слишком рано, в то время как корешки ещё недостаточно наросли. Температура в комнате должна поддерживаться +23…+25 градусов. Это стандартная комнатная температура, которая является самой оптимальной для укоренения черенков!Выбирайте один из трёх отличных способов, как укоренить виноград, и следуйте подсказкам выше. У вас точно всё получится!