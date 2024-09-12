Как выглядит единственное место на Земле, где мёртвые как живые, а смерть - прекрасна

Кладбище?

Кладбище - это последнее слово, которое приходит на ум при взгляде на скульптуры Стальено.

От увиденного захватывает дух. / Фото: Сандро Бизотти/Flickr

Скульптуры как живые. / Фото: Сандро Бизотти/Flickr

Разработкой проекта занимался знаменитый архитектор. / Фото: Сандро Бизотти/Flickr

Произведение искусства

Здесь смешались искусство и реализм.

Не место захоронения, а произведение искусства.

Воистину «говорящие статуи».

Здесь много могил знаменитых людей.

Туристическая Мекка

Марк Твен так впечатлился, что упомянул об этом месте в своей книге. / Фото: Сандро Бизотти/Flickr

Фридрих Ницше черпал здесь вдохновение.