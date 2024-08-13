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Редкие снимки рок-музыкантов, о которых говорил весь Советский Союз


Паук и Ко, Москва, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

Паук и Ко, Москва, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.



В объективе российского фотографа Игоря Мухина побывали не только политики, артисты, писатели, знаменитости, но и рок-музыканты, о которых несколько десятков лет назад говорил весь Советский Союз. Монохромная серия работ под название «Roсk in the USSR» - отличный пример того, что обладая невероятной способностью видеть людей без масок, автору удалось запечатлеть Ревякина, Виктора Цоя, Гарика Сукачёва и других исполнителей такими, какие они есть на самом деле - искренними, настоящими и непосредственными. ..




В свои шестнадцать Игорь впервые взял в руки фотоаппарат, но лишь в возрасте двадцати четырёх лет, он осознал тот факт, что фотография – его призвание. И стоит ли говорить о том, что на протяжении тридцати лет, в объективе его камеры побывали сотни немало известных людей, некоторые из которых и по сей день продолжают радовать публику своими выступлениями и шоу.


Виктор Цой, Москва, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

Виктор Цой, Москва, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Ревякин (Калинов Мост), Вильнюс, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

Ревякин (Калинов Мост), Вильнюс, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Алиса и Константин Кинчев, Вильнюс, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

Алиса и Константин Кинчев, Вильнюс, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Гарик Сукачёв, Москва, 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

Гарик Сукачёв, Москва, 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Воробей, солист группы «Коррозия металла».

Воробей, солист группы «Коррозия металла».

 


Паук, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

Паук, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Паук, Боров, Сергей и Наташа, Москва, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

Паук, Боров, Сергей и Наташа, Москва, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Анатолий Крупнов, Свердловск, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

Анатолий Крупнов, Свердловск, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Музыканты группы «Тяжёлый День» и Анатолий Крупнов, Свердловск, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

Музыканты группы «Тяжёлый День» и Анатолий Крупнов, Свердловск, 1988 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Борис Гребенщиков, Ленинград, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

Борис Гребенщиков, Ленинград, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

 



«Аквариум», Ленинград, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Юрий Шевчук, Москва, 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

Юрий Шевчук, Москва, 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Группа «НИИ Косметики», Москва, 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

Группа «НИИ Косметики», Москва, 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Концерт группы «НИИ Косметики», Москва, 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

Концерт группы «НИИ Косметики», Москва, 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Рикошет, К. Кинчев и Е. Федоров (группа «Объект Насмешек»), Ленинград, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

Рикошет, К. Кинчев и Е. Федоров (группа «Объект Насмешек»), Ленинград, 1986 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Гарик Сукачёв и «Бригада С», 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

Гарик Сукачёв и «Бригада С», 1987 год. Автор: Игорь Мухин.

 


Жан Сагадеев, «Электросудорожная терапия», Москва, 1992 год. Автор: Игорь Мухин.

Жан Сагадеев, «Электросудорожная терапия», Москва, 1992 год. Автор: Игорь Мухин.



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