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«У моего сына есть 40 братьев и сестер»: Жутковатая коллекция кукол молодой мамы


Коллекция кукол Виктории Эндрюс.

Коллекция кукол Виктории Эндрюс.

К моменту, когда Виктория родила своего первого сына, у нее уже было сорок детей. Дети эти ненастоящие, а так называемые «куклы-реборн», созданные в натуральную величину младенцев и с максимальной реалистичностью. Но Виктория шутит, что у ее сына есть теперь 40 братьев и сестер, а сама она — мать сорока одного ребенка.

Виктория в шутку называет себя мамой 41 ребенка.

Виктория в шутку называет себя мамой 41 ребенка.

 

Еще в 16 лет Виктории Эндрюс диагностировали синдром поликистоза яичников, который сильно уменьшает шансы женщины забеременеть из-за нерегулярного менструального цикла и гормонального дисбаланса. Решив для себя, что шансы родить своего ребенка у Виктории ничтожно малы, она сфокусировала свое внимание на куклах-реборн. Это куклы, изображающие младенцев в натуральную величину и с максимальным реализмом. Подобные куклы делаются обычно вручную и стоят немалых денег — в среднем, 1500 фунтов стерлингов, или почти 2000 долларов каждая. За десять лет Виктория купила более ста таких кукол.
Тобиас в окружении кукольных *братьев и сестер.*

Тобиас в окружении кукольных *братьев и сестер.*

 

Когда доктор сообщила 26-летней Виктории, что она беременна, сначала девушка даже не поверила этой новости. Виктория думала, что у нее просто не в порядке желудок.
Она даже оплатила дополнительное обследование, чтобы удостовериться, что это не ошибка. «Мы с моим парнем на тот момент даже не предохранялись — в этом просто не было нужды», — говорит девушка. — «Я пробовала так много разных лекарств, и ничего из них не смогло помочь мне забеременеть.» Виктория считает, что причина повышения ее фертильности кроется в новых таблетках, которые прописал ей доктор. Эти таблетки должны были помочь ей снизить тестостерон и таким образом уменьшить появление волос на лице, что является частым симптомом при синдроме поликистоза яичников. «Я принимала эти таблетки, даже не подозревая, что они могут как-то повлиять на мою фертильность.»
Виктория заказала точную кукольную копию своего новорожденного сына.

Виктория заказала точную кукольную копию своего новорожденного сына.

 

Чтобы купить все необходимое для своего сына, Виктория продала большую часть своей коллекции кукол и оставила только 40, одна из которых была заказана и создана уже после родов. Речь идет о полной копии Тобиаса — именно так назвала Виктория своего ребенка. Ее подруга сделала полную копию Тобиаса, каким тот был в первые дни после рождения — даже вес куклы полностью совпадает с весом новорожденного сына Виктории. «Схожесть просто невероятная, — рассказывает девушка, — я назвала куклу тоже Тобиасом. Тоби нравится смотреть на своего кукольного братика.»
Два Тобиаса.

Два Тобиаса.

 

Виктория признается, что с появлением Тобиаса у нее совсем не осталось времени для своих кукол. «В сообществе любительниц кукол есть такие, кто воспринимает кукол очень серьезно. Они их кормят, купают и переодевают в пижамы перед сном. Я своих чаще всего просто держу на полке. Иногда, еще до появления Тоби, я могла взять одну из них, приголубить, покачать. Это на самом деле очень успокаивает.»
Новорожденный Тобиас.

Новорожденный Тобиас.

 

«Но сейчас мне все это не нужно. У меня нет времени. С тех пор, как появился Тоби, я не брала кукол ни разу.»
Кукольного Тобиаса Виктория одела в ту же одежду, которую носил ее сын.

Кукольного Тобиаса Виктория одела в ту же одежду, которую носил ее сын.

 

Виктория продолжает сейчас жить со своими родителями и признается, что в будущем, если все сложится хорошо, хотела бы завести еще детей — «Может, четверо. Но пока у меня их 41, мне хватает,» — смеется Виктория.
Маленький Тобиас в окружении кукол.

Маленький Тобиас в окружении кукол.

 
Виктория не ожидала, что сможет забеременеть.

Виктория не ожидала, что сможет забеременеть.

Сейчас Виктория с сыном живет у своих родителей, и в будущем надеется обзавестись еще детьми - настоящими и кукольными.

Сейчас Виктория с сыном живет у своих родителей, и в будущем надеется обзавестись еще детьми - настоящими и кукольными.

 

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«У моего сына есть 40 братьев и сестер»: Жутковатая коллекция кукол молодой мамы

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«У моего сына есть 40 братьев и сестер»: Жутковатая коллекция кукол молодой мамыПодписаться на мой Instagram
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