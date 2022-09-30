Ужасное отечественное кино

В последние десятилетия россияне недовольны отечественным кинематографом, и можно понять почему …
Человек с бульвара КапуциноК
Использование броского названия – вся фишка современных сценаристов и режиссёров, ведь если не вывезут на качестве, то сборы себя оправдают только из-за названия. В общем фильм ужасен, и даже рядом не валялся с оригиналом.
Никто не знает про секс
Кто догадался снять этот бред – не понятно. Главный герой едет в Москву жениться, и попутно узнать о сексе. Снова покорение столицы, только ту ещё и секс примешали.
Самый лучший фильм (всё части)
Comedy Club сняли целую серию фильмов, назвав их не совсем скромно, в своём стиле. Сюжет всех фильмов – полнейший бред. Основан на пошлости, бухле и чуточке морали.
Беременный
Фильм про беременного мужика. Помните фильм Джуниор, с Арнольдом в главной роли? Так вот, это российская интерпретация. Жесть полнейшая, собственно как и всё в этой подборке. Жалко только, что Дюжев после этого фильма потерял уважение своих фанатов.
Возвращение мушкетеров
Попытка возродить легендарных мушкетёров с треском провалилась. Фильм не окупился, зрители в сети его раскритиковали. Жаль, что в этом фильме приняли участие такие звезды как Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский и другие любимые миллионами звезды советских фильмов.
Большая ржака
Команда КВН «Уездный город» решила повторить за своими коллегами из Comedy Club и тоже снять фильм. Естественно, попытка провалилась, фильм по истине ужасен.
Zомби каникулы
Главную роль в этом фильме исполнила солистка группы «Тату» Юлия Волкова, а сам фильм является копией голливудских картин про зомбиапокалипсис.
Гитлер капут!
Пожалуй, самой выдающейся частью этого фильма можно считать бюст Анны Семенович, которая сыграла главную женскую роль, а Павел Деревянко составил ей компанию.
Цветок дьявола
Фильм «Цветок дьявола» вышел в российский прокат в 2010 году, когда вампиры и разная нечисть были излюбленными героями фильмов, а очередная часть «Сумерек» в очередной раз получала многомиллионные сборы. Отечественные сценаристы и режиссеры не стали долго думать, и решили снять собственный фильм на данную тему. В итоге: провал в прокате, разгромные рецензии и низкие оценки зрителей.
Кавказская пленница!
Фильм «Кавказская пленница!» вызвал бурю негодования пользователей Интернета, которые всячески призывали бойкотировать прокат этой картины. И, стоит отметить, это сделать удалось, ведь при бюджете в 3,5 миллионов долларов, кассовые сборы не достигли даже 200 тысяч, а исполнителя роли Шурика, актера Дмитрия Шаракоиса даже пытались избить, что, впрочем, тоже не удивляет. К сожалению, подобные провалы не останавливают российские киностудии от эксплуатирования любимых героев советских фильмов, и к выходу готовится римейк картины «Иван Васильевич меняет профессию!» в котором так же сыграет Шаракоис. Не будем спешить, но маловероятно, что новая попытка эксплуатации советского наследия будет более успешной «Кавказской пленницы!».
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