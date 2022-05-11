10 удивительных услуг, которые могут себе позволить только очень богатые люди

Погода свадьбе по любви не помеха.

1. Неоправданно дорогой каприз: панорамные люки в самолете

Компания, которая за $ 53 млн делает панорамные люки в частных самолетах.

2. Неоправданно дорогой каприз: вертолет Uber

Вертолётное такси - скажи нет пробкам!

3. Неоправданно дорогой каприз: мнимые болезни

Консультант, который предлагает терапию для богатых.

4. Неоправданно дорогой каприз: стилист рождественских елок

Человек, который за $ 2 500- $ 80 000 позаботится о рождественской елке.

5. Неоправданно дорогой каприз: организатор упаковки вещей

Женщина, которая пакует вещи детей в летний лагерь за $ 1000.

6. Неоправданно дорогой каприз: безоблачная погода

Компания, которая обещает безоблачную погоду на свадьбе на $ 100 000.

7. Неоправданно дорогой каприз: приложение Luxy

Приложение для знакомства миллионеров друг с другом.

8. Неоправданно дорогой каприз: вертолет, Rolls-Royce, 10000 роз, оркестр для ужина

Самый дорогой в мире ужин стоимостью $ 2 млн.

9. Неоправданно дорогой каприз: билет на Secret Solstice Festival

Билет стоимостью $ 1 млн на исландский музыкальный фестиваль.

10. Неоправданно дорогой каприз: маникюр на 10 каратов

Женщины, которые платят более $ 50 000 за маникюр.