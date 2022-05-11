10 удивительных услуг, которые могут себе позволить только очень богатые люди

Погода свадьбе по любви не помеха.
На рынке услуг есть особый сегмент - услуги для очень богатых людей. За кругленькую сумму денег вместо такси может прилететь вертолёт, специально подготовленные люди разгонят тучи, а в самолёте обеспечат специальный панорамный люк. Впрочем, список удивительных услуг для богатых людей этим не ограничен.
1. Неоправданно дорогой каприз: панорамные люки в самолете
Компания, которая за $ 53 млн делает панорамные люки в частных самолетах.
панорамные люки - $ 53 млн
Те, кому не повезло получить место у иллюминатора в самолете, зачастую нервничают, ведь теряется вся прелесть авиаперелета. Богатые люди теперь могут забыть о такой проблеме и заказать самолет с панорамным обзором из салона. Подобная идея принадлежит бразильскому производителю самолетов Embraer, который предложил клиентам модель Lineage 1000E в дизайне «Airship Kyoto». Клиенты, которые купят один из самолетов Lineage 1000E за $ 53 млн, могут заказать прозрачные окна по всему периметру салона самолета. Это предоставляет пассажирам непревзойденный вид на окрестности во время полета, а также доступ к естественному свету.
2. Неоправданно дорогой каприз: вертолет Uber
Вертолётное такси - скажи нет пробкам!
вертолет Uber - $ 190
Для пассажиров, которые всегда мечтали, как было бы хорошо взлететь над пробками на городских дорогах, мечта стала реальностью в Сан-Паулу благодаря Uber. В июне 2016 года самый большой город в Бразилии стал первым в мире, в котором Uber предлагает по требованию вертолетную поездку между аэропортом, гостиницей и конференц-залами. Рекламные цены начинаются от 66 реалов ($ 190) за одно место. Пока доступен только один перелет — от вертолетной площадки Helicentro Morumbi в одном из самых богатых районов Сан — Паулу до отеля Blue Tree, находящегося в 6 километрах на другом берегу реки.
3. Неоправданно дорогой каприз: мнимые болезни
Консультант, который предлагает терапию для богатых.
мозгоправ - $ до бесконечности
Клэй Кокрелл раньше работал на Уолл-стрит, но теперь он терапевт в Манхэттене. Терапевт для очень богатых людей. Он рассказал, что многие из богачей просто считают, что их проблемы со здоровьем ничего не значат и что ими можно пренебрегать. Его работа заключается в том, чтобы переубедить их (а это сложно, поскольку «обычным» терапевтам миллиардеры не доверяют).
4. Неоправданно дорогой каприз: стилист рождественских елок
Человек, который за $ 2 500- $ 80 000 позаботится о рождественской елке.
стилист рождественских елок - $ 80 000
Боб Пранга работает стилистом рождественских елок. Одним из его первых клиентов была Кэти Хилтон, которая в итоге и познакомила необычного стилиста с бомондом Лос-Анджелеса. С тех пор он украшал дома некоторых из самых больших звезд, в том числе Кристи Элли, Кейт Хадсон, Кристины Агилеры, Марка Уолберга и Барбары Стрейзанд. Стоят его услуги от $ 2500 до $ 80000, а начинает он работу с 30-минутной консультации, чтобы определить стиль, бюджет и сроки.
5. Неоправданно дорогой каприз: организатор упаковки вещей
Женщина, которая пакует вещи детей в летний лагерь за $ 1000.
организатор упаковки вещей - $ 250 в час
Богатые родители могут быть уверены в том, что их дети будут полностью готовы к посещению летнего лагеря. Для этого просто нужно нанять профессионального организатора Барбару Райх. Работает она уже в течение нескольких лет и стала довольно известна. Два года назад у нее был всего один заказ, в прошлом году 5, а в этом уже целых 10. Услуги Барбары стоят $ 250 в час, но один заказ может принести ей $ 1000. Некоторые клиенты даже просят ее, чтобы она воспроизвела домашнюю комнату ребенка в лагере, чтобы тому было уютно.
6. Неоправданно дорогой каприз: безоблачная погода
Компания, которая обещает безоблачную погоду на свадьбе на $ 100 000.
безоблачная погода - $ 100 000
Независимо от того, насколько тщательно пара планирует каждую деталь своей свадьбы, погода зачастую устраивает неприятные сюрпризы. Роскошная туристическая компания Oliver's Travels предлагает богатым клиентам пакет «идеальный день свадьбы», утверждая, что ее специалисты смогут проконтролировать погоду за кругленькую сумму в $ 100 000. В компании работает команда опытных метеорологов и пилотов, которые накануне свадьбы распылят с самолетов йодистое серебро над дождевыми облаками, что приведет к их рассеиванию.
Подобное «засеивание» облаков было разработано в конце 1940-х годов и использовалось во время летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, чтобы предотвратить дождь во время церемоний открытия и закрытия. Также эта процедура использовалась во время свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2012 году.
7. Неоправданно дорогой каприз: приложение Luxy
Приложение для знакомства миллионеров друг с другом.
Luxy - от $ 200 000 в год
Приложение Luxy является одним из немногих приложений для знакомств, которые предназначены исключительно для элиты. Оно широко используется предпринимателями, инвесторами, знаменитостями, моделями и художниками. В каждом профиле обязательно должны быть заполнены имя пользователя, возраст, пол и фото, а также их любимые бренды и годовой доход.
Для проверки подлинности данных Luxy требует от пользователей, чтобы они загружали четкие копии паспортов, налоговых квитанций, отчетностей из банков и других документов, подтверждающих активы пользователя. Подтверждение авторизации могут получить только пользователи с проверенным доходом от $ 200 000.
8. Неоправданно дорогой каприз: вертолет, Rolls-Royce, 10000 роз, оркестр для ужина
Самый дорогой в мире ужин стоимостью $ 2 млн.
ужин - $ 2 млн
Самый дорогой в мире ужин был заказан для счастливой пары в Сингапуре. За $ 2 млн (£ 1,54 млн; € 1,81 млн) было проведено целое восьмичасовое мероприятие, которое началось с 45-минутной поездки на вертолете над Сингапуром. Также в стоимость входила аренда Rolls-Royce с водителем и частный роскошный круиз. Затем пару доставили на крышу отеля Marina Bay Sands Hotel, где их ждал прекрасный вид на Сингапура и 10000 свежих роз.
Оркестр развлекал их живой музыкой во время ужина из 18 блюд. Меню включает в себя свежие европейские устрицы с пеной из шампанского, икру белуги-альбиноса, дикого лосося с Аляски и филе Мисима, обжаренное на яблоневых дровах. В винную карту входят шампанское Salon «S» Champagne 1988 года, Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru 2008 года, а также Oremus Tokaji Aszu 5 Puttonyos 1972 года. Для еды паре были вручены именные палочки с бриллиантовой инкрустацией.
9. Неоправданно дорогой каприз: билет на Secret Solstice Festival
Билет стоимостью $ 1 млн на исландский музыкальный фестиваль.
билет - $ 1 млн
В 2015 году фестиваль Secret Solstice Festival в Исландии прославился тем, что на него был продан билет на двоих за $ 200 000. В этом году организаторы повысили планку до $ 1 млн. В эту стоимость входит перелет на шестерых на частном самолете из любого места на Земле, роскошная 6-комнатная вилла на 7 ночей в центре Рейкьявика, изысканное питание на вилле от известного исландского повара, круглосуточное использование двух роскошных автомобилей с водителями, охрана, два частных концерта известных исландских музыкантов, воздушный тур по Исландии (включающий в себя обед с шампанским у геотермального горячего источника), экскурсия для наблюдения за китами и дельфинами, прогулка на снегоходе по леднику и перелеты на вертолете между всеми пунктами программы.
Ах да, также VIP-доступ на фестиваль, доступ в закрытый бар для артистов и VIP-гостей, концерт внутри бездействующего магматического очага вулкана и единственная в мире вечеринка внутри ледника.
10. Неоправданно дорогой каприз: маникюр на 10 каратов
Женщины, которые платят более $ 50 000 за маникюр.
маникюр - $ 51000
Компания Cherish ... ME обещает «украсить руки 10 каратами алмазов» всего за $ 51000. Но это не единственный вариант инкрустировать ногти драгоценными камнями. Лейтон Денни, специалист по маникюру в лондонском салоне Urban Retreat инкрустирует ногти девятью каратами драгоценных камней за $ 32000.
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