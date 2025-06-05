Малоизвестные факты о Клеопатре

Клеопатра VII была последним фараоном Египта, любовницей Юлия Цезаря и Марка Антония, покончила с собой при помощи ядовитой змеи. О ней снято сотни фильмов, написано тысячи книг, но в нашем распоряжении всего лишь небольшая статья. Попытаемся рассказать тебе только самое интересное.
Совсем не Элизабет Тейлор
Большинство актрис, сыгравших египетскую царицу, были писаными красавицами.
Римский историк Кассиус Дио, правда, утверждал, что она была «женщиной поразительной красоты, особенно в расцвете своей юности». Плутарх же уверял, что ее ум, очарование и голос оказывают гораздо более сильное впечатление, чем ее внешность.
Клеопатра использовала Цезаря для того, чтобы занять трон
Клеопатра флиртовала с Юлием не потому, что он был суперсекси, а потому, что еще во времена ее отца Рим угрожал Египту аннексией. Отец Клеопатры отправился в Рим, поговорил с Цазарем, и тот помог ему вернуть трон и власть, но какой ценой! Римляне снабдили его собственным «министром финансов», который успешно разграбил египетскую казну. Клеопатре нужны были деньги и военная поддержка, чтобы остаться у власти, поэтому ей и пришлось закрутить с этим парнем. Они встретились в 48 г. до н. э., когда главный соперник Цезаря Помпей высадился на берегах Египта и был убит младшим братом Клеопатры. Цезарь тоже посетил Египет, где встретил блестящую молодую королеву, которая немедленно привлекла его внимание.
Клеопатра объявила себя богиней
Не то чтобы никто до нее не проворачивал этот фокус, но Клеопатра пошла еще дальше.
Она объявила себя божественной матерью и защитницей двух земель и ее народа. Как и предыдущие правительницы Египта, она вышла замуж за своего младшего брата, носила священные одежды на праздниках и буквально высекла в камне себя в образе Изиды. Ее называли неа Изида, «новая Изида». Марка Антония, ее супруга, изображали соответственно в образе Осириса.
Она вышла замуж за обоих своих братьев
Опять же, и тут она не совершила переворота — для египетских фараонов, уверенных в своем божественном происхождении, браки с родственниками были не такой уж редкостью. После смерти отца Птолемея XII 18-летняя Клеопатра стала править Египтом совместно со своим 10-летним братом. Они поженились, но потом что-то пошло не так — брат изгнал сестру из Египта, она отправилась в Рим, заручилась поддержкой Цезаря. Когда римляне вторглись в Александрию, братец погиб — утонул в Ниле под тяжестью доспехов. Клеопатра вышла замуж за второго брата, которого, вероятно, убила, чтобы проложить дорогу на престол собственному сыну.
Соблазнила Марка Антония
После убийства Цезаря Клеопатре был нужен новый союзник, и выбор ее пал на Марка Антония. Он несколько раз вызывал ее к себе, но Клеопатра показала, что она сама выбирает, когда входить к мужчине. Она явилась перед ним в «ладье с позолоченной кормой с фиолетовыми парусами, гребцы гребли серебряными веслами под звуки флейты». А сама Клеопатра расположилась на ложе с золотым балдахином, одетая как римская Венера. Служанки вокруг изображали нимф. Ну как тут было устоять. Антоний был впечатлен. Она велела ему подняться на борт, и все завертелось.
Либо змея, либо коктейль
Существуют две версии, как именно умерла Клеопатра. История гласит, что после того как она и Марк Антоний лишились всего, она покончила с собой, заставив змею укусить себя. По словам Плутарха, она поместила аспида в корзину с инжиром и позволила ужалить себя. По другой версии, яд был в ее гребне. Или же она выпила яд, который когда-то использовал Сократ для тех же целей. Сейчас правду уже не узнать.
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