Малоизвестные факты о Клеопатре

Клеопатра VII была последним фараоном Египта, любовницей Юлия Цезаря и Марка Антония, покончила с собой при помощи ядовитой змеи. О ней снято сотни фильмов, написано тысячи книг, но в нашем распоряжении всего лишь небольшая статья. Попытаемся рассказать тебе только самое интересное.



Совсем не Элизабет Тейлор

Клеопатра использовала Цезаря для того, чтобы занять трон

Клеопатра объявила себя богиней

Она вышла замуж за обоих своих братьев

Соблазнила Марка Антония

Либо змея, либо коктейль