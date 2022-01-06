Смесь, которая сделает ваши пятки идеальными без пемзы и педикюра

Пятки, которые трескаются и цепляются за носки и колготки ещё никому не добавляли хорошего настроения. Конечно, каждой женщине хочется быть ухоженной и привлекательно, но проблемы с огрубевшей кожей на ступнях преследуют и мужчин!

Рецепт, о котором пойдёт речь ниже, универсален и подходит для всех. А ещё его прелесть в том, что для изготовления средства не понадобится никаких дорогих или труднодоступных компонентов.



В составе — всего три компонента: абсолютно любая зубная паста, миндальное масло и глицерин, которые продаются в любой аптеке и стоят недорого.



Все ингредиенты берутся в одинаковых пропорциях, т.е., например, по 1 чайной ложке. Компоненты нужно тщательно перемешать.



Перед нанесением средства ступни нужно тщательно вымыть. После этого — распределить средство по загрубевшим участкам кожи.



Далее заворачиваем ступню в целлофан, а затем надеваем носок. Оставляем смесь работать на 30-40 минут.



По прошествии этого времени смесь со ступней нужно тщательно смыть, а ноги намазать кремом.





Если ваши пятки запущены не сильно, то достаточно будет одной такой процедуры в неделю. В противном случае обработку желательно проводить дважды в течение каждых 7 дней. Кстати, если у вас остался излишек средства, его можно поставить в холодильник и использовать в следующий раз.

Ещё больше подробностей использования домашнего средства для огрубевших пяток — в видео ниже.