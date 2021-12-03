10 способов убрать «зимние запасы» с талии без напряга и даже сидя

Убираем всё лишнее с талии весело и без напряга.

К лету нужно начинать готовиться ещё зимой.

1. Танцуйте

Активные танцы с сжигают калории и повышают уровень эндорфинов.

2. Массаж

Массаж полезно не только получать, но и делать.

3. Перестановка мебели

Перестановка мебели – занятие энергозатратное.

4. Уборка

Уборка вместо тренировки.

5. Игра в боулинг

Боулинг - игра, которая совмещает сразу несколько видов физической активности.

6. Мытьё машины

Мытьё машины «вручную» сжигает калории и экономит деньги.

7. Садоводство

Дача вместо спортзала.

8. Настольные игры

Работа извилинами тоже сжигает калории.

9. Шоппинг

Приятное с полезным.

10. Просмотр комедий и мюзиклов

Смех не только продлевает жизнь, но и делает живот более плоским.