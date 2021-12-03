10 способов убрать «зимние запасы» с талии без напряга и даже сидя

Убираем всё лишнее с талии весело и без напряга.
Чем старше становишься, тем быстрее летит время. Сезоны сменяют друг друга почти со скоростью света. Только привыкнешь к переходу на летнее время, как уже пора доставать из шкафа шорты и ехать на море. И если фигура всё ещё пребывает в «зимней спячке», пора включить в ежедневную рутину вот эти 10 занятий. Приятно, полезно, а лишние сантиметры сжигает почти, как поход в спортзал.
К лету нужно начинать готовиться ещё зимой.
Хотите побыстрее привести фигуру в боевую готовность к лету? Тогда не отказывайте себе в 10 маленьких удовольствиях из этого списка. В сочетании со здоровым рационом питания результат не заставит себя долго ждать. Всегда приятно убедиться, что сжигать калории можно не только в спортзале, правда?
1. Танцуйте
Активные танцы с сжигают калории и повышают уровень эндорфинов.
Включите любимый плейлист или случайный музыкальный канал, звук погромче и вспоминайте свои лучше движения со школьных дискотек. Не важно, чему подплясывать: новому хиту для Евровидения или Николаю Баскову. Результат зависит сугубо от ваших стараний. Сорок минут в активном ритме способы сжечь до 200 калорий. Только подождите, пока все домашние уйдут по делам. Иначе придётся долго уговаривать их не вызывать медпомощь.
2. Массаж
Массаж полезно не только получать, но и делать.
Многие женщины знают, что массаж эффективен в затяжной войне с целлюлитом и сантиметрами на бедрах. Но мало кто задумывается, что делать массаж – это также отличная физнагрузка. Профессиональные массажисты подсчитали, что за 42 минуты активной работы сжигают около 200 калорий. Так что поджидайте вторую половинку с работы и вперёд, за дело. Мало ли, какие ещё бонусы перепадут, кроме похудения?
3. Перестановка мебели
Перестановка мебели – занятие энергозатратное.
Две сотни калорий – это всего лишь 30 минут активной перестановки мебели. Даже, если вы просто поднимаете и ставите пуфик на место. Но будьте осторожны: этот вид физической нагрузки вызывает зависимость и стойкое желание сделать ремонт.
4. Уборка
Уборка вместо тренировки.
Когда вся мебель нашла себе новое местечко, самое время наводить чистоту и порядок. Чтобы сжечь 200 калорий, потребуется часовая уборка, которая включает такие «специальные дисциплины»: мытьё полов, вольная борьба с пылью и эстафета с трубой от пылесоса. А если ещё включить музыку и объединить уборку с пунктом №1, то никакой спортзал не нужен.
5. Игра в боулинг
Боулинг - игра, которая совмещает сразу несколько видов физической активности.
Тщательное прицеливание, балансировка, поднятие тяжестей в формате шара и боевой азарт способны сжечь последствия сытного ужина всего лишь за час. Да и командный дух – дело очень хорошее.
6. Мытьё машины
Мытьё машины «вручную» сжигает калории и экономит деньги.
Забудьте о пафосных автомойках: доставайте ведро, большую мочалку и короткие шорты, как в американских фильмах. Даже, если вы – мужчина. Всего лишь 40 минут активного намыливания «своей малышки» сжигают около 200 калорий. А заодно и деньги экономят. Может, ещё и соседям помыть?
7. Садоводство
Дача вместо спортзала.
Дача – лучше спортзала. И не только потому, что из «качалки» не притащились ящик сочных помидоров. 15 минут наедине с землёй и рассадой сожгут около 77 калорий, а 25 минут борьбы с сорняками – целых 127. Теперь вы точно знаете, где провести следующие выходные.
8. Настольные игры
Работа извилинами тоже сжигает калории.
Хорошая новость для всех Знатоков и им сочувствующих: не только «глупые» игры с мячиком способны сжигать калории. Чтобы шевелить извилинами, тут тоже нужны энергетические затраты. И немалые: 2 часа, проведенные за интеллектуальными играми, сделают вас на 200 калорий стройнее и ещё немножечко умнее. Эх, если бы ещё и мышцы на попе подкачивали…
9. Шоппинг
Приятное с полезным.
Секрет стройности жён олигархов раскрыт, и имя ему – шоппинг. Американские учёные подсчитали, что каждая примерка потенциальной обновки стоит около 11 калорий. А теперь умножьте на количество симпатичных вещей на вешалках и вперёд, наводить ужас на консультантов в примерочных!
10. Просмотр комедий и мюзиклов
Смех не только продлевает жизнь, но и делает живот более плоским.
Да-да, любители поваляться на диване, на вашей улице праздник: сжигать калории можно и сидя! Но только при условии, что в это время вы поёте или громко смеётесь. Пение сжигает около 136 калорий в час, а просмотр 20-минутного ситкома – 67. Так что надевайте штаны поудобнее и выбирайте комедию посмешнее. Только пиццу лучше не заказывать.
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