Самобытная народность динка: древние африканские скотоводы

Динка - древний народ Судана
На нашей планете немало мест, где уклад жизни не менялся тысячелетиями. Динка – удивительная нилотская народность, проживающая в Судане. Эти люди не носят одежду и обмазывают тело навозом, чтобы отпугивать комаров, мужчины красят волосы козьей мочой, а женщины прибегают к шрамированию, чтобы выглядеть привлекательными.
Динка - древний народ Судана
Динка любят яркие аксессуары
Мужчины динка не носят одежду
Динка - древний народ Судана
Динка - древний народ Судана
Численность динка в конце 20 века достигала 3 млн человек. Они проживают с 10 века на обоих берегах Нила, и за это время их образ жизни остался почти неизменным. В сезон дождей динка уходят в саванны, где занимаются земледелием, выращивают зерновые культуры. Когда наступает сухой сезон, выпасают скот в низовьях реки.
Мальчики с детства учатся ухаживать за домашними животными
Женщина с ребенком
Динка с детства ходят без одежды
Женщина народности динка
Скотоводство – основное занятие динка. Животные обожествляются, с детства мальчиков приучают к бережному отношению со скотом. Вначале ребята ухаживают за козами и овцами, подрастая, учатся выпасать волов. Нередко динка называют себя по имени своего быка, возносят хвалу своему животному песнями и танцами. Примечательно, что мужчины даже ночуют со скотом, для женщин и детей строятся глиняные дома с соломенной крышей.
лысые женщины считаются привлекательными
Женщины традиционно носят корсеты, расшитые бисером
Женщина народности динка
Внешний вид динка очень специфический. Мужчины ходят зачастую без одежды, богато украшают тело бусами и браслетами. Женщины «одеваются» только после вступления в брак, как правило, наряд ограничивается юбкой из козьей кожи и корсетом с украшениями из бисера. Самыми привлекательными считаются лысые барышни: для этого сбриваются брови и волосы, пучок волос остается лишь на макушке. Для динка характерно отсутствие нескольких зубов, их специально удаляют, считается, что так человек выглядит более эстетично.
Динка издавна занимаются скотоводством
Мальчик-пастух и стадо волов
Повседневная жизнь народности динка
Динка - древний народ Судана
Динка - древний народ Судана
Динка - древний народ Судана
Динка - древний народ Судана
Динка - древний народ Судана
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