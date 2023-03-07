Самобытная народность динка: древние африканские скотоводы





Динка - древний народ Судана



На нашей планете немало мест, где уклад жизни не менялся тысячелетиями.– удивительная нилотская народность, проживающая в Судане. Эти люди не носят одежду и обмазывают тело навозом, чтобы отпугивать комаров, мужчины красят волосы козьей мочой, а женщины прибегают к шрамированию, чтобы выглядеть привлекательными.