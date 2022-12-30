11 заменителей вредных продуктов, которые помогут похудеть

Многие из тех, кто уже встал на путь правильного питания и здорового образа жизни знают, как важно то, что мы едим и что всё съеденное прямо пропорционально тому, что мы видим в зеркале. Даже те, кто далёк от здоровой пищи наслышаны о ряде продуктов, которые нужно употреблять, а от которых стоило бы воздержаться. Но в большинстве своём люди, которые только планируют питаться правильно или уже это делают, не имеют понятия о том, чем заменить вредные высококалорийные продукты, чтобы блюдо вышло диетическим, но осталось таким же вкусным. Вместо того чтобы голодать и сидеть на строгой диете, нужно просто найти замену.









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