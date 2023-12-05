Армянское место силы: Какие тайны скрывает древний монастырь Агарцин, затерянный в горах

В Армении очень много удивительно красивых мест и достопримечательностей, но есть в этой древней стране одна архитектурная и историческая жемчужина, о которой немногие знают. Но тот, кому все-таки удается её увидеть, уже не может ее забыть. Монастырь Агарцин, затерянный в покрытых лесом горах, называют местом энергии и силы, связи с предками, а для людей более приземленных, но восхищающихся прекрасным это просто очень красивый архитектурный комплекс, ради которого стоит преодолеть расстояние в 110 километров от Еревана.
Три старинные церкви
Если смотреть с высоты, затерянный среди лесов долины Ижеванского хребта монастырь выглядит потрясающим загадочным островком. В архитектурный комплекс входят три церкви и другие монастырские постройки. Предлагаем заглянуть внутрь.
Древняя обитель.
Приземистое здание трапезной из гладкотесанных плит, построенное архитектором Минасом в середине XIII века, можно назвать образцом светской архитектуры. Внутри – очень много пространства, причем расположенные в нем многочисленные перекрещивающиеся арки и длинные каменные лавки вовсе не уменьшают площадь визуально, а, наоборот, делают помещение воздушнее и объемнее. Два квадратных зала разделены двумя величественными столбами, которые намекают на монументальность трапезной и торжественность обстановки, ведь здесь принимали пищу важные особы. Кстати, возле трапезной даже частично сохранилась кухня.
Обитель зимой.
Внутри монастырских стен.
Элементы светской архитектуры можно увидеть и у здания церкви св. Степаноса (миниатюрной копии главного собора монастыря).
Церкви Степаноса и Богородицы (слева). Помещение трапезной (справа).
А притвор церкви святого Григория, которая считается самым древним из здешних сооружений (XI век постройки), изобилует элементами народной, традиционной армянской архитектуры. Здание выложено из грубо обработанного известняка и выполнено в стиле архитектуры прошлых веков. Притвор – прямоугольный, с четырьмя сводами цилиндрической формы. Над низким барабаном возвышается восьмиугольное шатровое перекрытие с окошком. Внутри всё украшено очень богато и живописно.
У каждой церкви своя особенность.
Церковь Аствацацин (по-армянски – Богородицы), построенная в конце XIII столетия, имеет очень типичную для армянских церквей архитектуру. Это крестово-купольное сооружение, очень пышно оформленное. Возле здания можно увидеть сохранившиеся фрагменты притвора.
Невероятная архитектура.
Интересна также расположенная в монастыре усыпальница царской династии Багратуни (под покровительством этого знатного рода когда-то находился монастырь, равно как и местные поселения). Здесь сохранились даже надгробные плиты с именами двух правителей из этой династии.
Также здесь частично сохранились хачкары – армянские святыни, представляющие собой каменные стелы с вырезанными на них крестами.
Древние руины и святыни.
Неожиданная помощь шейха
Во второй половине XI века обитель была разорена турками-сельджуками, но со второй половины XII столетия, когда на севере Армении власть взяли грузинские Багратиды, эта часть страны и монастырь стали восстанавливаться. В XV-XVII веках эта обитель была крупнейшим религиозным и культурным центром. Тут даже работали школа и библиотека. Правда, за столько столетий здания, конечно, стали постепенно стареть и разрушаться.
Недавно же комплекс был отреставрирован, причем деньги на это пожертвовал арабский шейх (!). Доктор Султан бин Мухаммад аль-Касими — эмир Шарджи, член Высшего союзного совета ОАЭ – человек очень образованный и серьезно занимающийся наукой. Он историк, автор научных работ, написал ряд литературных произведений и даже шесть пьес.
Шейх помог реставрировать древнюю обитель.
Что подвигло исламского лидера на такой жест – финансирование реставрации христианского храма в Армении? Возможно, этим он, с одной стороны, выполнил свой «долг» по благотворительности и филантропии, что очень важно для богатого правоверного мусульманина, а с другой, продемонстрировал свое уважение к другим религиям и к древней культуре.
Тишина и энергетика
Те, кто уже посетил это невероятное место, активно делятся в интернете своими впечатлениями. Первое, что замечают туристы, это абсолютная тишина, ведь монастырь затерян в горах, вдали от шумных городов и трасс. Также путешественники замечают, что на территории монастыря всегда «чувствуешь необыкновенную энергию, дышится очень легко». Особенно красиво в этих местах летом и золотой осенью.
Обитель посреди тишины и гармонии.
А еще это место, как и любой религиозный объект, окутано легендами и поверьями. Хотя христианам и не полагается верить в приметы, посетители передают из уст в уста информацию о том, что древнее дерево, расположенное на территории монастыря, способно исполнять всё, что попросишь. Раньше в необычайно широком старом стволе была щель, в которую нужно было пролезть, загадывая желание. Увы, некоторое время назад старое дерево было уничтожено молнией и от него осталась лишь часть ствола, но это не мешает посетителям верить в его волшебные свойства и загадывать возле него желания.
Туристы верят, что остаток ствола (слева) исполняет желания.
А ещё ходит легенда, что на территории обители спрятаны несметные сокровища. Где именно их искать, никто не знает, но это прибавляет монастырю загадочности и ещё больше окружает его таинственным ореолом.
Внутри церквей невероятная атмосфера.
Добраться до монастыря несложно и, как уточняют туристы, его посещение может занять всего один день. От Еревана до комплекса Агарцин всего 111 километров на север (правда, дорога не очень хорошая и поездка на машине в одну сторону займет 3-4 часа). От Дилижана до монастыря – еще ближе: примерно полчаса езды на машине.
Текст: Анна Белова
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