Что осталось от «Титаника» 107 лет спустя

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший более 100 лет назад. Впервые съемки проводились в качестве 4К.



От него почти ничего не осталось… Удивительные кадры.







Обломки Титаника на глубине 3800 метров в Северной Атлантике, в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд.







Всего было совершено пять погружений. Исследователи увидели, что судно сильно разрушено. Его уничтожают сильные океанские течения, солевая коррозия и питающиеся металлами бактерии.







С 2005 года, когда к лежащему на дне Атлантического океана «Титанику» спускался кинорежиссер Джеймс Кэмерон, состояние судна значительно ухудшилось. За прошедшие 14 лет значительная часть останков лайнера, хорошо видных на кадрах, снятых Кэмероном, просто исчезла.







Одна из главных причин разрушения останков «Титаника» — окисляющие металлы бактерии. Сейчас на «Титанике» больше жизни, чем когда он плавал по поверхности океана. По подсчетам ученых, бактерии «съедают» по 180 кг металла в день и уже через 20, максимум 50, лет от «Титаника» ничего не останется.







Видео:







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