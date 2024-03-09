9 лайфхаков, которые помогут облегчить быт

Организация быта – дело непростое, особенно когда пытаешься в один день выполнить сразу все дела по дому. Мы предлагаем разделять и властвовать – ежедневно осуществлять небольшие уборки, чтобы не накапливать большой объем работы.







А чтобы вы получали настоящее удовольствие от процесса, пользуйтесь нашими лайфхаками – они существенно упростят быт.



Лайфхак 1: Закрепите на одежде булавку, чтобы она не «билась током»

Лайфхак 2: Сделайте из наволочки чехол для одежды

Лайфхак 3: Уберите шерсть с мебели с помощью колготок

Лайфхак 4: Наточите ножи в блендере рисом

Лайфхак 5: Постирайте губки для посуды в посудомойке

Лайфхак 6: Устраните налет в бачке унитаза с помощью лимонной кислоты

Лайфхак 7: Уберите неприятный запах из холодильника лимоном

Лайфхак 8: Избавьтесь от плесени в ванной

Лайфхак 9: Храните постельное белье в наволочке

Булавку нужно цеплять с изнаночной стороны.В зависимости от того, из какого материала сделана одежда, периодически она может «биться током», особенно если речь идет об изделиях из натуральных тканей. Часто сталкиваетесь с такой проблемой? Тогда на помощь придет обычная булавка. Закрепите ее на изнаночной стороне свитера или платья, и наслаждайтесь произведенным эффектом. Булавка поможет разрядить статическое электричество, благодаря чему оно перестанет накапливаться на поверхности одежды.Чехол защитит одежду от пыли и грязи.Обычно хозяйки превращают старые наволочки в тряпки, а ведь их можно использовать и для других целей. Например, сделать чехол для одежды. Конечно, лучше иметь парочку традиционных изделий, но если вдруг срочно нужно упаковать платье или костюм, а чехла под рукой нет, в качестве экстренного средства отлично подойдет наволочка. Вырежьте с одной стороны небольшое отверстие и протяните через него крючок от вешалки, на которой висит одежда. Благодаря такой простой хитрости вы довезете костюм в пункт назначения в идеальном состоянии – он не вымажется и не помнется.Колготки и резиновые перчатки отлично собирают шерстьДомашние животные – это счастье. Но в период линьки питомцев хозяева часто об этом забывают, ведь шерсть разносится по всей квартире со скоростью света. Особенно страдает мягкая мебель – диваны, кресла, стулья с бархатной или велюровой обивкой. А потом все это плавно переносится на одежду…Самый простой способ решения проблемы – использовать липкий ролик. Но если его нет дома, подойдут подручные средства, которые справятся с задачей не хуже. Например, можно взять старые капроновые колготки или чулки, надеть на руку и провести по «очагу возгорания». Вся шерсть останется на колготках, а мебель вновь станет чистой.Еще один вариант – резиновая перчатка, она также прекрасно «захватывает» шерсть. Правда, такой способ больше подходит для длинных волосков. А вот короткую шерсть отлично соберет обычный скотч. Намотайте его на бутылку или скалку, и проведите по мебели. Единственный минус – скотч придется часто менять, так как он быстро «забивается» волосинками.Рис нужно перемолотьБлендер – один из самых полезных и многофункциональных помощников на кухне. Но со временем он может прийти в негодность, если не следить за состоянием ножей. Заметили, что прибор перестал справляться с возложенными на него обязанностями и стал плохо измельчать продукты? Тогда у вас есть два варианта – заменить ножи новыми или наточить старые.Мы за разумную экономию, поэтому предлагаем воспользоваться следующим лайфхаком, который поможет вернуть блендеру его функциональность. Насыпьте в чашу полстакана риса и включите его на несколько минут, чтобы крупа хорошо измельчилась. Таким образом, получится качественно заточить ножи буквально за несколько минут – они станут острее и будут справляться даже с твердыми овощами, вроде моркови или картофеля.Губки можно дезинфицировать в микроволновке или посудомойкеПосудомойка на кухне – счастье для любой хозяйки. Согласитесь, намного приятнее потратить пять минут на то, чтобы загрузить в прибор кружки, сковороды, кастрюли и прочую посуду, установить нужный режим и идти заниматься своими делами, чем полчаса стоять над раковиной с губкой в руках, пытаясь перемыть гору накопившихся тарелок.Но, оказывается, посудомоечная машина может пригодиться и для других целей. Например, в ней можно продезинфицировать губки, тем самым продлив им жизнь. На высоких температурах они прекрасно отстирываются, исчезает неприятный запах, пропадают бактерии и вредные микроорганизмы. Поэтому, если вы хотите еще некоторое время пользоваться губками, пользуйтесь этим способом.На заметку: Также губки можно продезинфицировать в микроволновой печи. Смочите их в воде с добавлением лимонного сока, хорошо отожмите, положите в контейнер и отправьте в микроволновку на пару минут, включив самую высокую мощность. По истечении времени извлеките губки, дождитесь, пока они остынут, и смело используйте для мытья посуды.Лимонная кислота эффективно борется с налетом.Если у одной из своих соседок или подруг вы однажды увидите в санузле пакетики лимонной кислоты рядом с бочком унитаза, не удивляйтесь – они здесь действительно нужны. Оказывается, продукт является отличным помощником не только на кухне в процессе готовки, но также в ванной комнате.Если вы заметили, что в бачке появился некрасивый налет, всыпьте туда пакетик с лимонной кислотой. Она очистит унитаз по тому же принципу, что и чайник. Отличный способ поддерживать чистоту сантехники, а также предотвращать появление неприятных запахов. Все просто, легко, быстро, а главное – без использования бытовой химии.Разрежьте лимон на дольки и поставьте на полку холодильника.Лимон – поистине универсальное средство, когда речь заходит о стирке, уборке и прочих бытовых делах. Он помогает выводить пятна с одежды, отлично борется с загрязнениями на кухне и в ванной, а еще является эффективным нейтрализатором неприятных запахов.Итак, если вы заметили, что в последнее время холодильник неприятно пахнет, отставьте в сторону специальный освежитель – для начала попробуйте справиться подручными средствами. Для начала переберите продукты в холодильнике и отсейте те, у которых истек срок годности (чаще всего именно они являются источником неприятного запаха). Далее протрите «внутренности» агрегата тряпкой, смоченной в уксусе или лимонном соке, чтобы избавиться от бактерий.После этого возьмите цитрусовый, разрежьте на 8 частей, положите на маленькое блюдечко или в контейнер и отправьте в холодильник на сутки. Лимон устранит неприятный аромат и освежит агрегат изнутри. Также в качестве нейтрализатора запахов подойдет сода, молотый кофе и измельченные таблетки активированного угля – они является прекрасными абсорбентами.Чайное дерево смешайте с водой и перелейте в пульверизаторУвы, плесень в ванной комнате – не редкость, особенно если там нет вентиляции и дверь комнаты постоянно закрыта. Повышенный уровень влажности ускоряет развитие микробов и вам остается лишь «наслаждаться» имеющейся картинкой. Или же попробуйте наш метод борьбы с плесенью.Возьмите тряпку, протрите места образования плесени, после чего нанесите на них воду с добавлением нескольких капель масла чайного дерева. Для этих целей удобнее всего использовать пульверизатор. Благодаря антисептическим свойствам этого масла, плесень не будет образовываться в санузле, плюс появится приятный аромат.В наволочке составляющие комплекта не будут теряться.Очень важно выделить для постельного белья отдельное место в шкафу или комоде, чтобы вы могли быстро достать нужный комплект. Также следует подумать о том, как правильно его складывать. Мы предлагаем хранить белье внутри наволочек. Это существенно все упрощает, так как вам не нужно искать отдельные предметы комплектов – все аккуратно лежит в одном месте.