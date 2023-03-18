Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки

Тетрапаки были сделаны в Швеции. /Фото: tetrapak.com.

Делали такое не только в СССР. /Фото: flickr.com.

В конце 1950-х годах упаковка попала в СССР. /Фото: urapress.com.

Нельзя было положить в обычный контейнер. /Фото: tintelekt.com.