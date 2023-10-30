Вещи, которые нужно срочно убрать из ванной

Самое время попрощаться с лишними вещами в ванной комнате. Их присутствие в этом помещении не просто помешает вам, но и навредит.







Если вы никогда не задумывались о том, как вещи преобразуются в таком жарком и влажном помещении, как ванная комната, самое время узнать об этом больше. Подобный микроклимат влияет и на вещи, которые вы там храните, и на вас тоже. Это лишь одна из причин, по которой вам может понадобиться найти новое место хранения для косметики, украшений, полотенец и многого другого. Что же стоит убрать из ванной?



Косметика

Парфюм

Украшения

Лаки для ногтей

Лекарственные средства

Кусковое мыло

Постельное белье

Запасные лезвия для бритвы

Книги

Электроника без водонепроницаемости

Неважно, используете ли вы пудру, крем или жидкую косметику: все это должно храниться при комнатной температуре, а значит, точно не в вашей ванной комнате. Просто добавьте это в свой список причин инвестировать в новый туалетный столик для спальни или любой другой подходящей для этого комнаты.То же самое касается и духов (а также парфюмированной воды, одеколона и других типов ароматов). Даже если в первую очередь вы хотите наслаждаться красивыми бутылочками в ванной комнате, в которой вы готовитесь к выходу, — подождите, прежде чем принимать подобное решение. Учтите, что жара и влажность ускоряют процесс окисления, из-за чего аромат быстрее портится.Влажная среда в ванной ускорит процесс окисления украшений и заставит их потускнеть, даже если вы снимаете их, отправляясь в душ. Вместо этого лучше хранить драгоценности в прохладной, сухой комнате. Спальня подойдет идеально.Несмотря на то, что ожидаемый срок службы лаков для ногтей составляет два года, если вы будете держать их в ванной комнате с постоянно колеблющейся температурой, этот срок может сократиться. Вместо этого сделайте выбор в пользу помещения со стабильной комнатной температурой (подойдет в том числе гардеробная или кладовка).Ванная комната не место для домашней аптечки. Из-за влаги и колебаний температуры лекарства могут испортиться. Вместо этого храните их при комнатной температуре и в сухости. Вполне подойдет дальний ящик, ведь вы вряд ли используете все свои запасы лекарств постоянно.Во-первых, это облегчит уборку в ванной комнате. Для удобства используйте жидкое мыло с помпой или дозатор для мыла, который срабатывает без помощи рук. Это избавит вас от необходимости чистить грязную мыльницу или столешницу раз в несколько дней.Поскольку в ванных комнатах часто возникает плесень и грибок, постельное белье, а также полотенца лучше хранить в другой комнате. Включение вытяжного вентилятора или полотенцесушителя может помочь высушить влажные полотенца после душа, так что не забывайте пользоваться подобными функциями.Лезвие, которым вы пользуетесь прямо сейчас, можно безопасно спрятать в шкафчике, а остальные все же лучше хранить в другой комнате (подойдет кладовка или любой шкаф). Влага и пар из душа могут затупить лезвия или заставить их заржаветь, прежде чем вы успеете ими воспользоваться. Это же касается ножниц для волос.Заманчиво держать книгу для чтения в ванной поблизости, но влажность повредит бумагу, поэтому книги все-таки лучше хранить в сухом месте, когда они не используются.Нет ничего лучше, чем подпевать любимой группе в душе. Но высокая влажность делает технику, не предназначенную для ванной комнаты, уязвимой к повреждениям. На всякий случай выберите водонепроницаемое устройство. И ни в коем случае не заряжайте телефон у раковины. Сочетание воды и зарядки для техники представляет смертельную угрозу для человека.