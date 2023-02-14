5 десертов из морковки, которые даже детям придутся по вкусу

Морковь – это не только зажарка, подливка или ненавистный ингредиент, а и десяток вкуснейших десертов: от пирогов и тортов до печенья, кексов и даже конфет. Впрочем, чтобы убедиться в этом, достаточно приготовить что-нибудь из вышеперечисленного. Уж поверьте, такие сладости придутся по вкусу всему семейству. Один чего только морковно-кабачковый пирог стоит – настоящее объедение, да и пончики – пальчики оближешь!
1. Морковные конфеты
Морковные конфеты. \ Фото: liveinternet.ru.
Конфеты из моркови – вкусная и полезная сладость, которая понравится даже маленьким привередливым и капризным детям, да и взрослые с удовольствием съедят такие сладости.
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера - 5-6 шт;
• Сахар - 1 стакан;
• Сок лимонный - 1-1,5 ст.л;
• Стружка кокосовая - 0,5 стакана.
Конфеты из морковки. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Просушить и натереть на мелкую тёрку;
• В миске смешать сахар с лимонным соком;
• Добавить морковь и перемешать;
• Обжарить на сковороде 5-7 минут;
• Затем хорошенько остудить;
• И сформировать равномерные шарики;
• После обвалять в кокосовой стружке;
• Выложить в контейнер и отправить в холодильник на 1-,5 часа.
2. Пончики
Морковные пончики. \ Фото: pinterest.co.kr.
Морковные пончики – лакомство, перед которым просто невозможно устоять. Они порадуют как детей, так и взрослых. Их удобно не только взять с собой на перекус (в школу или на работу), а и угостить знакомых.
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера - 1-2 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Сок апельсиновый - неполный на палец стакан;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Ванильный сахар - 0,5 ч.л;
• Сахар - 2-3 ст.л;
• Мука - неполный на палец стакан;
• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;
• Сода - 0,5 ч.л;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Корица молотая - 0,5 ч.л;
• Гвоздика молотая - 0,5 ч.л;
• Молоко - 2 ст.л;
• Сахарная пудра - 1 неполный стакан.
Пончики из моркови. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Масло растопить и взбить с яйцом, апельсиновым соком, ванильным сахаром и обычным сахаром;
• Муку смешать с содой, разрыхлителем, солью, корицей и гвоздикой;
• Морковь натереть на мелкую тёрку и добавить к муке;
• Хорошенько перемешать;
• Затем добавить яично-апельсиновую смесь;
• И вновь перемешать;
• Тесто выложить по формочкам;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут;
• Молоко смешать с ванильным сахаром и сахарной пудрой;
• Поставить на медленный огонь;
• Помешивая, довести до кипения и готовить до тех пор, пока смесь не станет однородной;
• Снять с огня;
• Готовые пончики обмакнуть в сахарную глазурь;
• Переложить на блюдо и дать застыть.
3. Печенье
Морковное печенье. \ Фото: pinterest.ru.
Печенье из моркови и овсяных хлопьев – то, что отлично подойдёт в качестве сытного и полезного перекуса, а ещё оно прекрасно сочетается с тёплым чаем и молоком.
Ингредиенты:
• Овсяные хлопья - неполный стакан;
• Мука - 0,5 стакана;
• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;
• Молотая корица - 0,5 ч.л;
• Соль - 1 щепотка;
• Яйца - 1 шт;
• Морковка среднего размера - 1-2 шт;
• Мёд - 1 неполный стакан;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Ванильный сахар - 0,5 ч.л.
Печенье из моркови. \ Фото: koolinar.ru.
Способ приготовления:
• Овсяные хлопья перебить в блендере до состояния средней крошки;
• В миске смешать муку с солью, корицей, разрыхлителем и ванильным сахаром;
• Перемешать;
• Добавить перебитую овсянку;
• В пиале смешать яйца с мёдом и растопленным сливочным маслом;
• Обе смеси смешать между собой и хорошенько вымесить;
• Морковку вымыть;
• Очистить и натереть на мелкую тёрку;
• Добавить в миску к получившейся массе;
• Перемешать и отправить в холодильник на 1-1,5 часа;
• Противень застелить пергаментной бумагой;
• Затем выложить ложкой морковную массу;
• Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 10-15 минут;
• После готовности оставить печенье в духовке на 20-25 минут;
• Затем достать и подавать к столу.
4. Кексы
Морковные кексы. \ Фото: fiesta.ru.
Кексы нравятся как детям, так и взрослым, которые любят сладкое. Впрочем, морковные кексики не станут исключением, особенно, если в них добавить орехи, сухофрукты или шоколадные капельки.
Ингредиенты:
• Мука - 1 стакан;
• Сахар - 1 неполный на палец стакан;
• Сода - 2 ч.л;
• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;
• Корица молотая - 0,5 ч.л;
• Орех мускатный молотый - 0,5 ч.л;
• Гвоздика молотая - 0,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Масло подсолнечное - 1 стакан;
• Яйца - 4 шт;
• Морковка среднего размера - 1-2 шт;
• Яблоки среднего размера - 1-2 шт;
• Орешки микс или любые другие - 2 горсти;
• Кокосовая стружка.
Кексы из моркови. \ Фото: eco-recept.ru.
Способ приготовления:
• В миске смешать муку с сахаром, содой, разрыхлителем, мускатным орехом, гвоздикой, солью, корицей;
• Масло смешать с яйцами и добавить к муке;
• Хорошенько перемешать;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупную тёрку;
• Яблоки также вымыть;
• Очистить и натереть;
• Орехи подробить до состояния мелкой крошки;
• Смешать все ингредиенты между собой и добавить кокосовую стружку;
• Перемешать;
• Тесто разложить по формочкам для кексов;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
5. Пирог из моркови и кабачка
Морковно-кабачковый пирог. \ Фото: zira.uz.
Казалось бы, что можно приготовить из моркови и кабачков? Овощные оладьи, рагу или попросту пожарить соломкой? А вот и нет. Из морковки и кабачков можно приготовить фантастически нежный и очень вкусный пирог, полив его апельсиновой глазурью.
Ингредиенты:
• Масло сливочное - 250-280 г;
• Сахар - 1 стакан;
• Яйца - 3 шт;
• Мука - 1 полный стакан;
• Разрыхлитель - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Сода - 1 ч.л;
• Корица молотая - 0,5 ч.л;
• Орех мускатный - 0,5 ч.л;
• Гвоздика молотая - 0,5 ч.л;
• Апельсины среднего размера - 3 шт;
• Морковь среднего размера - 1-2 шт;
• Кабачок среднего размера - 1 шт;
• Сахарная пудра - 1 неполный стакан.
Морковный пирог. \ Фото: delo-vcusa.ru.
Способ приготовления:
• Масло смешать с сахаром, яйцами, мукой, разрыхлителем, солью, содой, корицей, мускатным орехом, гвоздикой, тёртой апельсиновой цедрой;
• Перемешать и всё взбить миксером;
• Морковку и кабачки вымыть;
• Очистить и натереть на тёрку;
• Добавить в миску с мукой;
• Перемешать хорошенько;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Вылить в неё тесто;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут;
• Из апельсина выдавить сок и смешать его с сахарной пудрой;
• Получившейся глазурью полить остывший пирог;
• Подождать пока глазурь застынет;
• Посыпать сверху оставшейся апельсиновой цедрой.
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